Казахстанка умерла на борту самолета

В сети появились тревожные публикации о том, что во время рейса из Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка. По информации пользователей, происшествие произошло 11 декабря, и оно вызвало бурные обсуждения среди путешественников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: ru.pinterest.com

Одна из свидетельниц подробно описала трагедию:

«На рейсе из Гуанчжоу в Алматы умерла пассажирка. Ей было 64 года, она страдала четвертой стадией онкологического заболевания. Мои соболезнования её семье. Я считаю, что на каждом рейсе должен быть врач, который мог бы оказать первую помощь».

Реакция полиции на транспорте

Для проверки информации Tengri Travel обратился в пресс-службу департамента полиции на транспорте. В ведомстве подтвердили факт смерти и сообщили о начале расследования:

По данному факту линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело.

Предварительная причина смерти — хроническое заболевание.

Обстоятельства трагедии продолжают выясняться.

Дальнейшие подробности, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

Вопросы безопасности на борту

Случившееся вновь подняло тему наличия медицинского персонала на рейсах. Пассажиры напоминают, что своевременная медицинская помощь на борту может быть критически важной, особенно для людей с хроническими или серьезными заболеваниями.