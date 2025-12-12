Тайный арсенал государства: какие новые рычаги влияния получил КНБ - Указ Президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который заметно расширяет функционал Комитета национальной безопасности. Документ корректирует Положение о КНБ, утверждённое ещё в 1996 году, и добавляет службе новые полномочия в сфере финансового мониторинга и управления стратегическими материальными резервами страны, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Финансовый мониторинг: усиление контроля над рисковыми операциями

Новый указ расширяет участие КНБ в системе предотвращения экономических и террористических угроз. Теперь комитет:

предоставляет по запросу уполномоченного органа сведения из своих информационных систем;

делает это в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов ,

препятствует финансированию терроризма ,

помогает выявлять каналы, связанные с распространением оружия массового уничтожения.

Фактически КНБ становится одним из ключевых звеньев в национальной системе финансовой безопасности и контроля за сомнительными транзакциями.

Материальные и мобилизационные резервы: КНБ теперь влияет на стратегические запасы страны

Изменения в законодательстве также затрагивают управление государственными материальными резервами — той частью ресурсов страны, которая используется в чрезвычайных ситуациях, мобилизационных условиях и для обеспечения стабильности.

КНБ получает ряд новых возможностей:

вносить предложения по номенклатуре и объёму хранения стратегических материальных ценностей;

решать вопросы выпуска запасов из мобилизационного резерва — как для временного заимствования, так и для планового обновления;

организовывать хранение, перемещение и освежение материальных ресурсов между государственными органами;

формировать предложения в правительство о расходах на содержание резервов и их пополнение.

Эти полномочия позволяют КНБ теснее контролировать критически важные государственные запасы — от топлива и продовольствия до оборудования, необходимого в особых ситуациях.

Когда нововведения вступят в силу