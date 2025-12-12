18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.12.2025, 11:42

Тайный арсенал государства: какие новые рычаги влияния получил КНБ - Указ Президента

Новости Казахстана 0 1 321

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который заметно расширяет функционал Комитета национальной безопасности. Документ корректирует Положение о КНБ, утверждённое ещё в 1996 году, и добавляет службе новые полномочия в сфере финансового мониторинга и управления стратегическими материальными резервами страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Финансовый мониторинг: усиление контроля над рисковыми операциями

Новый указ расширяет участие КНБ в системе предотвращения экономических и террористических угроз. Теперь комитет:

  • предоставляет по запросу уполномоченного органа сведения из своих информационных систем;

  • делает это в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов,

  • препятствует финансированию терроризма,

  • помогает выявлять каналы, связанные с распространением оружия массового уничтожения.

Фактически КНБ становится одним из ключевых звеньев в национальной системе финансовой безопасности и контроля за сомнительными транзакциями.

Материальные и мобилизационные резервы: КНБ теперь влияет на стратегические запасы страны

Изменения в законодательстве также затрагивают управление государственными материальными резервами — той частью ресурсов страны, которая используется в чрезвычайных ситуациях, мобилизационных условиях и для обеспечения стабильности.

КНБ получает ряд новых возможностей:

  • вносить предложения по номенклатуре и объёму хранения стратегических материальных ценностей;

  • решать вопросы выпуска запасов из мобилизационного резерва — как для временного заимствования, так и для планового обновления;

  • организовывать хранение, перемещение и освежение материальных ресурсов между государственными органами;

  • формировать предложения в правительство о расходах на содержание резервов и их пополнение.

Эти полномочия позволяют КНБ теснее контролировать критически важные государственные запасы — от топлива и продовольствия до оборудования, необходимого в особых ситуациях.

Когда нововведения вступят в силу

  • Основная часть указа действует с 9 декабря — в день его подписания.

  • Отдельные положения, связанные с практической работой по материальным резервам,
    будут введены только с 1 января 2027 года. Это позволит органам адаптироваться к новым требованиям и подготовить инфраструктуру для обновлённых процедур.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь