Тайный арсенал государства: какие новые рычаги влияния получил КНБ - Указ Президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который заметно расширяет функционал Комитета национальной безопасности. Документ корректирует Положение о КНБ, утверждённое ещё в 1996 году, и добавляет службе новые полномочия в сфере финансового мониторинга и управления стратегическими материальными резервами страны, сообщает Lada.kz.
Новый указ расширяет участие КНБ в системе предотвращения экономических и террористических угроз. Теперь комитет:
предоставляет по запросу уполномоченного органа сведения из своих информационных систем;
делает это в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов,
препятствует финансированию терроризма,
помогает выявлять каналы, связанные с распространением оружия массового уничтожения.
Фактически КНБ становится одним из ключевых звеньев в национальной системе финансовой безопасности и контроля за сомнительными транзакциями.
Изменения в законодательстве также затрагивают управление государственными материальными резервами — той частью ресурсов страны, которая используется в чрезвычайных ситуациях, мобилизационных условиях и для обеспечения стабильности.
КНБ получает ряд новых возможностей:
вносить предложения по номенклатуре и объёму хранения стратегических материальных ценностей;
решать вопросы выпуска запасов из мобилизационного резерва — как для временного заимствования, так и для планового обновления;
организовывать хранение, перемещение и освежение материальных ресурсов между государственными органами;
формировать предложения в правительство о расходах на содержание резервов и их пополнение.
Эти полномочия позволяют КНБ теснее контролировать критически важные государственные запасы — от топлива и продовольствия до оборудования, необходимого в особых ситуациях.
Основная часть указа действует с 9 декабря — в день его подписания.
Отдельные положения, связанные с практической работой по материальным резервам,
будут введены только с 1 января 2027 года. Это позволит органам адаптироваться к новым требованиям и подготовить инфраструктуру для обновлённых процедур.
