18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.12.2025, 13:29

Токаев зовёт Россию к спасению Арала

Новости Казахстана 0 530

Президент Казахстана озвучил инициативы по водной безопасности и сохранению экосистем Центральной Азии на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Акорда
© Photo : Акорда

12 декабря 2025 года в Ашхабаде проходит Международный форум мира и доверия, участником которого стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В своей речи глава государства подчеркнул важность водной безопасности для всего Центральноазиатского региона.

По словам Токаева, сохранение и рациональное использование водных ресурсов является стратегическим приоритетом, жизненно важным для устойчивого развития стран региона.

Трансграничные водные проблемы требуют срочных решений

Президент отметил, что наиболее острыми остаются вопросы трансграничного водопользования, а также экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. Он подчеркнул, что международное сотрудничество на основе компромиссов способно повысить эффективность работы Международного фонда спасения Арала.

«Этому способствовало бы приглашение России стать участником фонда в качестве наблюдателя», — заявил Токаев, подчеркнув необходимость включения всех заинтересованных сторон в совместные усилия по спасению экосистем.

Обмеление Каспия: угроза необратимых последствий

Глава государства обратил внимание на текущие темпы обмеления Каспийского моря. По его словам, если ситуация продолжится, процесс может стать необратимым и вызвать цепную реакцию негативных последствий: экологических, социально-экономических и даже политических.

В связи с этим Казахстан инициировал специальную межгосударственную программу по предотвращению разрушения экосистемы Каспия и призвал мировое сообщество поддержать эти усилия.

Водная дипломатия и необходимость международной координации

Токаев подчеркнул, что существующая водная дипломатия требует тесной координации между странами. На сегодняшний день международные институты действуют разрозненно, а в системе ООН отсутствует специализированная структура, полностью посвящённая вопросам водных ресурсов.

Предложение по созданию международной водной организации

В этой связи президент Казахстана предложил создать международную водную организацию, которая могла бы консолидировать существующие мандаты различных учреждений ООН.

Оптимальным вариантом, по мнению Токаева, является преобразование межведомственного механизма UN Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Такая структура будет полностью соответствовать целям развития ООН и интересам всего мирового сообщества, отметил президент.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь