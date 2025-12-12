Токаев зовёт Россию к спасению Арала

Президент Казахстана озвучил инициативы по водной безопасности и сохранению экосистем Центральной Азии на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Акорда

12 декабря 2025 года в Ашхабаде проходит Международный форум мира и доверия, участником которого стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В своей речи глава государства подчеркнул важность водной безопасности для всего Центральноазиатского региона.

По словам Токаева, сохранение и рациональное использование водных ресурсов является стратегическим приоритетом, жизненно важным для устойчивого развития стран региона.

Трансграничные водные проблемы требуют срочных решений

Президент отметил, что наиболее острыми остаются вопросы трансграничного водопользования, а также экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. Он подчеркнул, что международное сотрудничество на основе компромиссов способно повысить эффективность работы Международного фонда спасения Арала.

«Этому способствовало бы приглашение России стать участником фонда в качестве наблюдателя», — заявил Токаев, подчеркнув необходимость включения всех заинтересованных сторон в совместные усилия по спасению экосистем.

Обмеление Каспия: угроза необратимых последствий

Глава государства обратил внимание на текущие темпы обмеления Каспийского моря. По его словам, если ситуация продолжится, процесс может стать необратимым и вызвать цепную реакцию негативных последствий: экологических, социально-экономических и даже политических.

В связи с этим Казахстан инициировал специальную межгосударственную программу по предотвращению разрушения экосистемы Каспия и призвал мировое сообщество поддержать эти усилия.

Водная дипломатия и необходимость международной координации

Токаев подчеркнул, что существующая водная дипломатия требует тесной координации между странами. На сегодняшний день международные институты действуют разрозненно, а в системе ООН отсутствует специализированная структура, полностью посвящённая вопросам водных ресурсов.

Предложение по созданию международной водной организации

В этой связи президент Казахстана предложил создать международную водную организацию, которая могла бы консолидировать существующие мандаты различных учреждений ООН.

Оптимальным вариантом, по мнению Токаева, является преобразование межведомственного механизма UN Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Такая структура будет полностью соответствовать целям развития ООН и интересам всего мирового сообщества, отметил президент.