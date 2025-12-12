Казахстан вводит налоговый контроль нового поколения

С 2026 года казахстанцы столкнутся с одним из самых масштабных налоговых изменений за последнее десятилетие. Государство вводит систему косвенного определения доходов, которая позволит налоговым органам автоматически сверять ваши траты с официальными заработками. Несоответствия могут привести к запросам объяснений и доначислению налогов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Юристы и финансовые эксперты подчеркивают: это не просто усиление отчетности. Новый механизм будет анализировать:
крупные покупки;
владение имуществом;
расходы на путешествия и отдых;
оплату услуг и медицинских счетов;
движения средств по банковским картам и счетам.
«Любое расхождение между доходами и расходами может стать поводом для вопросов. Налоговая вправе запросить документы и проверить операции», — отмечают специалисты.
Минфин уже подготовил проект правил, который предусматривает использование дополнительных источников данных, если чеки отсутствуют или информация выглядит неполной.
В начале 2025 года систему тестировали на блогерах: проверили более 500 человек и выявили расхождения между доходами и поступлениями на 53 млрд тенге. В 2026 году механизм распространится на всё население страны.
Автоматический анализ расходов: алгоритмы и ИИ будут отслеживать движения средств;
Особое внимание крупным тратам: техника, путешествия, лечение, рестораны;
Запросы объяснений: если расходы не соответствуют доходам, потребуется подтверждающая документация;
Риск доначислений и штрафов: особенно для тех, чей образ жизни стабильно превышает официальные доходы.
Контролировать баланс доходов и расходов;
Хранить чеки и подтверждения крупных покупок;
Избегать непонятных поступлений на банковские карты;
Готовиться к системному и неизбежному контролю с 2026 года.
В соцсетях тема нового контроля вызвала бурное обсуждение:
Некоторые обеспокоены, что обычные семьи будут под прицелом, несмотря на то, что расходы часто превышают официальные доходы;
Вопрос работы за рубежом: граждане спрашивают, почему нужно отчитываться в Казахстане за деньги, заработанные за границей;
Призывы к симметричному подходу: «Если государство хочет видеть расходы граждан, люди хотят видеть, как расходуются их налоги»;
Практические сложности: чеки выцветают до конца гарантийного срока, а подтвердить покупки становится трудно;
Общее недоумение: «Почему взрослый человек должен объяснять государству, на что тратит свои деньги?»
Эксперты подчеркивают, что система будет работать автоматически и проверяться будут только крупные, несоответствующие доходам расходы.
Комментарии0 комментарий(ев)