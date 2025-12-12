18+
Казахстан вводит налоговый контроль нового поколения

Новости Казахстана 0 673

С 2026 года казахстанцы столкнутся с одним из самых масштабных налоговых изменений за последнее десятилетие. Государство вводит систему косвенного определения доходов, которая позволит налоговым органам автоматически сверять ваши траты с официальными заработками. Несоответствия могут привести к запросам объяснений и доначислению налогов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: smartpress.by
Фото: smartpress.by

Новый уровень контроля: как система увидит ваши траты

Юристы и финансовые эксперты подчеркивают: это не просто усиление отчетности. Новый механизм будет анализировать:

  • крупные покупки;

  • владение имуществом;

  • расходы на путешествия и отдых;

  • оплату услуг и медицинских счетов;

  • движения средств по банковским картам и счетам.

«Любое расхождение между доходами и расходами может стать поводом для вопросов. Налоговая вправе запросить документы и проверить операции», — отмечают специалисты.

Минфин уже подготовил проект правил, который предусматривает использование дополнительных источников данных, если чеки отсутствуют или информация выглядит неполной.

Тест на блогерах: прецедент 2025 года

В начале 2025 года систему тестировали на блогерах: проверили более 500 человек и выявили расхождения между доходами и поступлениями на 53 млрд тенге. В 2026 году механизм распространится на всё население страны.

Что изменится для казахстанцев на практике

  • Автоматический анализ расходов: алгоритмы и ИИ будут отслеживать движения средств;

  • Особое внимание крупным тратам: техника, путешествия, лечение, рестораны;

  • Запросы объяснений: если расходы не соответствуют доходам, потребуется подтверждающая документация;

  • Риск доначислений и штрафов: особенно для тех, чей образ жизни стабильно превышает официальные доходы.

Что стоит делать уже сейчас

  • Контролировать баланс доходов и расходов;

  • Хранить чеки и подтверждения крупных покупок;

  • Избегать непонятных поступлений на банковские карты;

  • Готовиться к системному и неизбежному контролю с 2026 года.

Реакция граждан: обсуждения в соцсетях

В соцсетях тема нового контроля вызвала бурное обсуждение:

  • Некоторые обеспокоены, что обычные семьи будут под прицелом, несмотря на то, что расходы часто превышают официальные доходы;

  • Вопрос работы за рубежом: граждане спрашивают, почему нужно отчитываться в Казахстане за деньги, заработанные за границей;

  • Призывы к симметричному подходу: «Если государство хочет видеть расходы граждан, люди хотят видеть, как расходуются их налоги»;

  • Практические сложности: чеки выцветают до конца гарантийного срока, а подтвердить покупки становится трудно;

  • Общее недоумение: «Почему взрослый человек должен объяснять государству, на что тратит свои деньги?»

Эксперты подчеркивают, что система будет работать автоматически и проверяться будут только крупные, несоответствующие доходам расходы.

