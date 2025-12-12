18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.12.2025, 15:38

Ввоз электромобилей в Казахстан: ключевые изменения с 2026 года

Новости Казахстана 0 439

С 2026 года Казахстан перестанет получать льготу на беспошлинный ввоз электромобилей. Ранее одна из главных мотиваций для покупки «зелёного транспорта» в стране заключалась именно в возможности ввоза автомобилей без таможенных пошлин по квоте. Теперь ситуация кардинально меняется, псообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: shutterstock.com/Andrei Stanescu
Фото: shutterstock.com/Andrei Stanescu

Решение Евразийского межправительственного совета

На последнем заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран ЕАЭС согласовали новые правила ввоза электромобилей.

Главные изменения:

  • С 2026 года беспошлинный ввоз сохранится только для трёх стран:

    • Армения — 15 000 автомобилей;

    • Беларусь — 20 000 автомобилей;

    • Кыргызстан — 15 000 автомобилей.

  • Казахстан не включён в список стран, которым предоставляется льгота.

  • Также запрещена передача электромобилей, ввезённых по льготным условиям, гражданам или резидентам Казахстана и России.

Эти изменения означают, что казахстанцы больше не смогут рассчитывать на льготное приобретение электромобилей через квоту.

Как теперь можно ввозить электромобили

До 15 октября 2025 года казахстанская квота на беспошлинный ввоз была полностью исчерпана: в страну уже ввезли все 15 000 автомобилей.

Для тех, кто планирует покупку электромобиля за границей после этой даты, действуют обычные правила ввоза, с пошлинами и налогами.

Ставки единого таможенного тарифа ЕАЭС

Если ввозить автомобиль по правилам ЕАЭС, действуют следующие тарифы:

  • Таможенный сбор — 6 МРП;

  • НДС — 12%;

  • Ввозная пошлина — 15% от таможенной стоимости автомобиля.

Ставки по обязательствам Казахстана перед ВТО

При ввозе по обязательствам Казахстана перед Всемирной торговой организацией действуют более «мягкие» условия:

  • Таможенный сбор — 6 МРП;

  • НДС — 12%.

Итог для казахстанцев

  • Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в 2025 году уже завершена;

  • В 2026 году квота не будет предоставлена;

  • Любой электромобиль придётся ввозить по стандартным правилам с пошлинами и налогами;

  • Это может заметно повысить стоимость покупки автомобиля из-за границы.

Таким образом, для казахстанцев открытие нового электромобиля за рубежом станет более дорогим и сложным процессом, что может повлиять на спрос на «зелёный транспорт» в стране.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь