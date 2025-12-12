Ввоз электромобилей в Казахстан: ключевые изменения с 2026 года

С 2026 года Казахстан перестанет получать льготу на беспошлинный ввоз электромобилей. Ранее одна из главных мотиваций для покупки «зелёного транспорта» в стране заключалась именно в возможности ввоза автомобилей без таможенных пошлин по квоте. Теперь ситуация кардинально меняется, псообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: shutterstock.com/Andrei Stanescu

Решение Евразийского межправительственного совета

На последнем заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран ЕАЭС согласовали новые правила ввоза электромобилей.

Главные изменения:

С 2026 года беспошлинный ввоз сохранится только для трёх стран : Армения — 15 000 автомобилей; Беларусь — 20 000 автомобилей; Кыргызстан — 15 000 автомобилей.

Казахстан не включён в список стран, которым предоставляется льгота.

Также запрещена передача электромобилей, ввезённых по льготным условиям, гражданам или резидентам Казахстана и России.

Эти изменения означают, что казахстанцы больше не смогут рассчитывать на льготное приобретение электромобилей через квоту.

Как теперь можно ввозить электромобили

До 15 октября 2025 года казахстанская квота на беспошлинный ввоз была полностью исчерпана: в страну уже ввезли все 15 000 автомобилей.

Для тех, кто планирует покупку электромобиля за границей после этой даты, действуют обычные правила ввоза, с пошлинами и налогами.

Ставки единого таможенного тарифа ЕАЭС

Если ввозить автомобиль по правилам ЕАЭС, действуют следующие тарифы:

Таможенный сбор — 6 МРП;

НДС — 12%;

Ввозная пошлина — 15% от таможенной стоимости автомобиля.

Ставки по обязательствам Казахстана перед ВТО

При ввозе по обязательствам Казахстана перед Всемирной торговой организацией действуют более «мягкие» условия:

Таможенный сбор — 6 МРП;

НДС — 12%.

Итог для казахстанцев

Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в 2025 году уже завершена ;

В 2026 году квота не будет предоставлена ;

Любой электромобиль придётся ввозить по стандартным правилам с пошлинами и налогами ;

Это может заметно повысить стоимость покупки автомобиля из-за границы.

Таким образом, для казахстанцев открытие нового электромобиля за рубежом станет более дорогим и сложным процессом, что может повлиять на спрос на «зелёный транспорт» в стране.