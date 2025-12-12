18+
12.12.2025, 16:19

Тимур Турлов становится новым владельцем «Транстелекома»

Новости Казахстана

Бизнес-структуры известного казахстанского предпринимателя Тимура Турлова приступили к приобретению АО «Транстелеком». Ранее совладельцем компании был Нурали Алиев, а на данный момент её акциями владеет Галимжан Есенов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: архив пресс-службы Freedom Holding
Фото: архив пресс-службы Freedom Holding

Процесс покупки уже запущен

В пресс-службе Турлова отметили, что стороны достигли согласия по ключевым условиям сделки и сейчас переходят к этапу получения необходимых одобрений от государственных регуляторов. При этом в компании пока не планируются изменения в управленческой команде или операционной модели, так как период стратегического планирования займет определенное время.

Обновление совета директоров

11 декабря 2025 года акционеры «Транстелекома» утвердили новый состав совета директоров. В пресс-службе Турлова пояснили, что это связано с запуском процесса покупки компанией его структур.

Представители «Транстелекома» на момент публикации комментарии не предоставили.

Структура владения «Транстелекома»

«Транстелеком» является крупной телекоммуникационной и IT-компанией. На текущий момент её акционеры распределены следующим образом:

  • Unit Telecom — 75% акций, совладельцем которого является Галимжан Есенов.

  • «Қазақстан темір жолы» — 25% акций.

После завершения сделки основным владельцем компании станет Тимур Турлов и его бизнес-структуры.

О бизнесе Тимура Турлова

Тимур Турлов — основатель и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp., владеющий около 70% акций компании. По состоянию на май 2025 года его состояние оценивается в $5,8 млрд, что позволило ему занять второе место в рейтинге 75 богатейших бизнесменов Казахстана.

Также Турлов занимает четвертую позицию в списке 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan.

Холдинг Freedom Holding Corp. активно развивает направления в сфере финансов, телекоммуникаций и медиа, а также регулярно инвестирует в покупку различных компаний, расширяя свой бизнес-портфель на международном и локальном рынках.

