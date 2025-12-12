18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.12.2025, 17:35

Бензиновый побег из Казахстана: почему запрет на вывоз топлива не работает, а закон бессилен

Новости Казахстана

С начала 2025 года казахстанские таможенные органы зафиксировали массовый незаконный вывоз бензина и дизельного топлива. По данным Комитета государственных доходов, всего пресечено 541 случай нарушения, а общий объём изъятого топлива превысил 58,1 тысячи литров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Нарушители лишились не только топлива: на них наложены штрафы на 24,5 млн тенге, которые поступили в госбюджет. Эксперты отмечают, что эта сумма – лишь малая часть от потенциальных потерь страны.

Ограничения на вывоз ГСМ: запрет и исключения

В Казахстане действует временный запрет на шесть месяцев, регулярно продлеваемый, на вывоз автотранспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, в том числе в страны ЕАЭС.

Однако есть исключения: некоторые смазочные масла разрешены к вывозу, а топливо может оставаться в бензобаках автотранспортных средств, предусмотренных заводом-изготовителем.

В госоргане напоминают, что ограничения введены с целью сдерживания дефицита топлива внутри страны и предотвращения «серого экспорта» за границу.

Цена как стимул к незаконному вывозу

Главная причина, по которой казахстанский бензин «утекает» в соседние страны, — разница в ценах.

  • АИ-92: в Казахстане – 239 тенге/л; в России – 406 тенге/л; в Кыргызстане – 453 тенге/л; в Узбекистане – 505 тенге/л. Разрыв достигает 70–111%.

  • Дизельное топливо: в Казахстане – 337 тенге/л; в РФ – 483 тенге/л; в Кыргызстане – 486 тенге/л; в Узбекистане – 527 тенге/л. Разница – 43–56%.

Эксперты утверждают, что такие ценовые диспропорции стимулируют «серый экспорт», когда топливо вывозят незаконно, обходя таможню и государственные ограничения.

Последствия для страны

Незаконный вывоз ГСМ наносит экономический ущерб Казахстану, снижая доступность топлива на внутреннем рынке и увеличивая нагрузку на контрольные органы.

Государственные структуры продолжают усиливать меры контроля, но эксперты предупреждают: пока разрыв цен и высокая маржинальность на соседних рынках сохраняются, риск «вымывания» бензина остаётся высоким.

Вывод: Казахстан сталкивается с серьёзной проблемой серого экспорта топлива, где экономические стимулы соседних стран создают привлекательный рынок для незаконного вывозa ГСМ, а государственные ограничения и штрафы лишь частично сдерживают этот процесс.

