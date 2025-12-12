Таможня вне правил: кто «осваивает» миллиарды Казахстана

Комитет государственных доходов (КГД) Казахстана открыл завесу над масштабом нарушений на таможне. По данным ведомства, за последние четыре года выявлено тысячи несоответствий, а государство недополучило сотни миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Проверки и выявленные нарушения

С 2022 по 2025 год КГД провел более 4 тысяч проверок на таможне:

2022 год: 1 473 проверки

2023 год: 858

2024 год: 893

2025 год (за 10 месяцев): 830

Несоответствия были выявлены в 3 488 случаях, что говорит о системной проблеме при контроле ввоза товаров.

Наибольшее количество ошибок связано с определением таможенной стоимости:

2022 — 783 случая

2023 — 484

2024 — 481

2025 — 506

Финансовые потери и доначисления

За четыре года по результатам проверок было доначислено и взыскано 249,2 млрд тенге таможенных платежей и налогов. Распределение по годам:

2022: 137,3 млрд тенге

2023: 19,6 млрд

2024: 60,8 млрд

2025 (январь–октябрь): 31,4 млрд

Из этих сумм реально взыскано 109,2 млрд тенге, включая:

2022 — 69 млрд

2023 — 9,3 млрд

2024 — 6,7 млрд

2025 — 24,1 млрд

Наиболее крупные нарушения по типу

За последние годы самые значительные доначисления связаны с различными нарушениями:

2025 (10 месяцев): несоблюдение таможенных процедур — 11,1 млрд тенге

2024: неправомерное освобождение от уплаты — 45,7 млрд

2023: недостоверное определение таможенной стоимости — 11,4 млрд

2022: недостоверное определение таможенной стоимости — 116,8 млрд

Региональные лидеры по нарушениям

Наибольшие суммы доначислений приходятся на разные регионы в разные годы:

2025: Восточно-Казахстанская область — 9,8 млрд

2024: Кызылординская область — 41,9 млрд

2023: Алматы — 2,3 млрд

2022: Алматинская область — 104,5 млрд

Общее количество выявленных нарушений в некоторых ключевых регионах:

Алматы: 2022 — 323, 2024 — 142, 2025 — 104

Восточно-Казахстанская область: 2023 — 148

Какие товары «сдают» чаще всего

В 2025 году наибольшее количество нарушений связано с ввозом:

Керамических изделий

Ядерных реакторов, котлов, оборудования и механических устройств

Изделий из черных металлов

Ж/д локомотивов, моторных вагонов трамвая, путевого оборудования и сигнального оборудования

Электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и телевизионной аппаратуры

Статистика показывает, что нарушения на таможне — это не случайность, а системная проблема, затрагивающая миллиарды тенге государственных доходов.