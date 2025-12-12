Таможня вне правил: кто «осваивает» миллиарды Казахстана

Комитет государственных доходов (КГД) Казахстана открыл завесу над масштабом нарушений на таможне. По данным ведомства, за последние четыре года выявлено тысячи несоответствий, а государство недополучило сотни миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
С 2022 по 2025 год КГД провел более 4 тысяч проверок на таможне:
2022 год: 1 473 проверки
2023 год: 858
2024 год: 893
2025 год (за 10 месяцев): 830
Несоответствия были выявлены в 3 488 случаях, что говорит о системной проблеме при контроле ввоза товаров.
Наибольшее количество ошибок связано с определением таможенной стоимости:
2022 — 783 случая
2023 — 484
2024 — 481
2025 — 506
За четыре года по результатам проверок было доначислено и взыскано 249,2 млрд тенге таможенных платежей и налогов. Распределение по годам:
2022: 137,3 млрд тенге
2023: 19,6 млрд
2024: 60,8 млрд
2025 (январь–октябрь): 31,4 млрд
Из этих сумм реально взыскано 109,2 млрд тенге, включая:
2022 — 69 млрд
2023 — 9,3 млрд
2024 — 6,7 млрд
2025 — 24,1 млрд
За последние годы самые значительные доначисления связаны с различными нарушениями:
2025 (10 месяцев): несоблюдение таможенных процедур — 11,1 млрд тенге
2024: неправомерное освобождение от уплаты — 45,7 млрд
2023: недостоверное определение таможенной стоимости — 11,4 млрд
2022: недостоверное определение таможенной стоимости — 116,8 млрд
Наибольшие суммы доначислений приходятся на разные регионы в разные годы:
2025: Восточно-Казахстанская область — 9,8 млрд
2024: Кызылординская область — 41,9 млрд
2023: Алматы — 2,3 млрд
2022: Алматинская область — 104,5 млрд
Общее количество выявленных нарушений в некоторых ключевых регионах:
Алматы: 2022 — 323, 2024 — 142, 2025 — 104
Восточно-Казахстанская область: 2023 — 148
В 2025 году наибольшее количество нарушений связано с ввозом:
Керамических изделий
Ядерных реакторов, котлов, оборудования и механических устройств
Изделий из черных металлов
Ж/д локомотивов, моторных вагонов трамвая, путевого оборудования и сигнального оборудования
Электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и телевизионной аппаратуры
Статистика показывает, что нарушения на таможне — это не случайность, а системная проблема, затрагивающая миллиарды тенге государственных доходов.
