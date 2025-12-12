18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.02
608.79
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.12.2025, 18:25

Таможня вне правил: кто «осваивает» миллиарды Казахстана

Новости Казахстана 0 323

Комитет государственных доходов (КГД) Казахстана открыл завесу над масштабом нарушений на таможне. По данным ведомства, за последние четыре года выявлено тысячи несоответствий, а государство недополучило сотни миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Проверки и выявленные нарушения

С 2022 по 2025 год КГД провел более 4 тысяч проверок на таможне:

  • 2022 год: 1 473 проверки

  • 2023 год: 858

  • 2024 год: 893

  • 2025 год (за 10 месяцев): 830

Несоответствия были выявлены в 3 488 случаях, что говорит о системной проблеме при контроле ввоза товаров.

Наибольшее количество ошибок связано с определением таможенной стоимости:

  • 2022 — 783 случая

  • 2023 — 484

  • 2024 — 481

  • 2025 — 506

Финансовые потери и доначисления

За четыре года по результатам проверок было доначислено и взыскано 249,2 млрд тенге таможенных платежей и налогов. Распределение по годам:

  • 2022: 137,3 млрд тенге

  • 2023: 19,6 млрд

  • 2024: 60,8 млрд

  • 2025 (январь–октябрь): 31,4 млрд

Из этих сумм реально взыскано 109,2 млрд тенге, включая:

  • 2022 — 69 млрд

  • 2023 — 9,3 млрд

  • 2024 — 6,7 млрд

  • 2025 — 24,1 млрд

Наиболее крупные нарушения по типу

За последние годы самые значительные доначисления связаны с различными нарушениями:

  • 2025 (10 месяцев): несоблюдение таможенных процедур — 11,1 млрд тенге

  • 2024: неправомерное освобождение от уплаты — 45,7 млрд

  • 2023: недостоверное определение таможенной стоимости — 11,4 млрд

  • 2022: недостоверное определение таможенной стоимости — 116,8 млрд

Региональные лидеры по нарушениям

Наибольшие суммы доначислений приходятся на разные регионы в разные годы:

  • 2025: Восточно-Казахстанская область — 9,8 млрд

  • 2024: Кызылординская область — 41,9 млрд

  • 2023: Алматы — 2,3 млрд

  • 2022: Алматинская область — 104,5 млрд

Общее количество выявленных нарушений в некоторых ключевых регионах:

  • Алматы: 2022 — 323, 2024 — 142, 2025 — 104

  • Восточно-Казахстанская область: 2023 — 148

Какие товары «сдают» чаще всего

В 2025 году наибольшее количество нарушений связано с ввозом:

  • Керамических изделий

  • Ядерных реакторов, котлов, оборудования и механических устройств

  • Изделий из черных металлов

  • Ж/д локомотивов, моторных вагонов трамвая, путевого оборудования и сигнального оборудования

  • Электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и телевизионной аппаратуры

Статистика показывает, что нарушения на таможне — это не случайность, а системная проблема, затрагивающая миллиарды тенге государственных доходов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь