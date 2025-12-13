Взрыв газового баллона в кафе Карагандинской области: два человека погибли, 11 пострадали

В Карагандинской области произошла трагедия с человеческими жертвами. В одном из кафе посёлка Мойынты Шетского района взорвался газовый баллон. Взрыв оказался настолько мощным, что практически сразу перерос в масштабный пожар, охвативший всё здание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Взрыв в посёлке Мойынты: что произошло

По официальным данным, в результате происшествия погибли два человека, ещё 11 получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Официальная информация МЧС: подтверждённые данные

О случившемся в субботу, 13 декабря, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

«По уточнённым данным, в результате происшествия погибло два человека. Одиннадцать пострадавших были госпитализированы в районную больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели отмечают, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Масштаб пожара и разрушений

После взрыва огонь быстро распространился по зданию кафе. По данным МЧС:

площадь пожара составила около 300 квадратных метров ;

произошло обрушение кровли на площади примерно 200 квадратных метров.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты:

разбирают завалы;

обследуют повреждённые конструкции;

принимают меры для предотвращения повторного возгорания.

Предварительная причина ЧП

В министерстве назвали предварительную версию произошедшего. По информации МЧС, взрыв газового баллона мог быть вызван нарушением требований безопасности при эксплуатации систем газоснабжения.

Речь идёт в том числе о неправильном использовании или хранении бытовых газовых баллонов. Окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.

Как проходила ликвидация пожара

Инцидент произошёл поздно вечером в пятницу. К моменту прибытия пожарных подразделений ситуация уже была крайне сложной.

Спасатели столкнулись с интенсивным открытым горением, что существенно осложнило процесс тушения. Огонь охватил всё помещение кафе, а высокая температура и плотный дым создавали угрозу дальнейшего распространения пожара.

Кадры очевидцев и противоречивая информация

Местные жители оперативно прислали корреспонденту Tengrinews.kz видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, что:

пламя полностью охватило здание;

огонь поднимался на несколько метров вверх;

кафе практически выгорело изнутри.

Ранее очевидцы сообщали о гибели одного человека, однако официального подтверждения этой информации на тот момент не было. Также сначала озвучивались данные о девяти пострадавших, которых доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Позже МЧС уточнило информацию: число пострадавших увеличилось до 11, а количество погибших — до двух.

Расследование продолжается

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Правоохранительные органы и специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Итоги расследования и окончательные причины взрыва будут озвучены после завершения проверок.

Происшествие в Мойынты вновь поднимает вопрос о безопасности эксплуатации газового оборудования, особенно в объектах общественного питания.