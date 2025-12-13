18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.12.2025, 07:09

Взрыв газового баллона в кафе Карагандинской области: два человека погибли, 11 пострадали

Новости Казахстана 0 460

В Карагандинской области произошла трагедия с человеческими жертвами. В одном из кафе посёлка Мойынты Шетского района взорвался газовый баллон. Взрыв оказался настолько мощным, что практически сразу перерос в масштабный пожар, охвативший всё здание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Взрыв в посёлке Мойынты: что произошло

По официальным данным, в результате происшествия погибли два человека, ещё 11 получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Официальная информация МЧС: подтверждённые данные

О случившемся в субботу, 13 декабря, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

«По уточнённым данным, в результате происшествия погибло два человека. Одиннадцать пострадавших были госпитализированы в районную больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели отмечают, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Масштаб пожара и разрушений

После взрыва огонь быстро распространился по зданию кафе. По данным МЧС:

  • площадь пожара составила около 300 квадратных метров;

  • произошло обрушение кровли на площади примерно 200 квадратных метров.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты:

  • разбирают завалы;

  • обследуют повреждённые конструкции;

  • принимают меры для предотвращения повторного возгорания.

Предварительная причина ЧП

В министерстве назвали предварительную версию произошедшего. По информации МЧС, взрыв газового баллона мог быть вызван нарушением требований безопасности при эксплуатации систем газоснабжения.

Речь идёт в том числе о неправильном использовании или хранении бытовых газовых баллонов. Окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.

Как проходила ликвидация пожара

Инцидент произошёл поздно вечером в пятницу. К моменту прибытия пожарных подразделений ситуация уже была крайне сложной.

Спасатели столкнулись с интенсивным открытым горением, что существенно осложнило процесс тушения. Огонь охватил всё помещение кафе, а высокая температура и плотный дым создавали угрозу дальнейшего распространения пожара.

Кадры очевидцев и противоречивая информация

Местные жители оперативно прислали корреспонденту Tengrinews.kz видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, что:

  • пламя полностью охватило здание;

  • огонь поднимался на несколько метров вверх;

  • кафе практически выгорело изнутри.

Ранее очевидцы сообщали о гибели одного человека, однако официального подтверждения этой информации на тот момент не было. Также сначала озвучивались данные о девяти пострадавших, которых доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Позже МЧС уточнило информацию: число пострадавших увеличилось до 11, а количество погибших — до двух.

Расследование продолжается

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Правоохранительные органы и специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Итоги расследования и окончательные причины взрыва будут озвучены после завершения проверок.

Происшествие в Мойынты вновь поднимает вопрос о безопасности эксплуатации газового оборудования, особенно в объектах общественного питания.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь