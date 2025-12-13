Продажа мяса без ветдокументов - уголовное преступление: Казахстан готовит новый закон

В Казахстане планируется ужесточение контроля за оборотом мяса и мясной продукции. Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что в новом законе о ветеринарии, который будет рассмотрен в парламенте в 2026 году, предлагается вводить уголовную ответственность за продажу мяса без соответствующих ветеринарных документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: rg.ru

Парламент готовится обсудить новый закон о ветеринарии

По словам Бердалина, существующие меры — штрафы в размере 3 МРП — оказались недостаточно эффективными.

«Люди не боятся таких штрафов. Нужно ужесточать меры, потому что это напрямую связано с пищевой безопасностью граждан. Подобные нарушения должны наказываться уголовно, а не административно», — подчеркнул он.

Цифровая прослеживаемость мяса: как это будет работать

Вице-министр также рассказал о внедрении системы цифровой прослеживаемости мясной продукции, которая позволит контролировать весь путь продукта — от убойного пункта до конечного покупателя.

«Вся продукция должна забиваться на сертифицированных убойных пунктах или мясокомбинатах и проходить ветеринарно-санитарную экспертизу. После проверки мы видим, куда идет мясо — на рынок, в школы, детские сады или больницы. Система позволит точно отслеживать конечного потребителя», — пояснил Бердалин.

Планы на будущее: контроль на всех уровнях

По словам вице-министра, система прослеживаемости будет внедрена по всей стране и постепенно охватит рестораны, столовые и другие объекты общественного питания. Такой подход позволит не только повышать качество и безопасность продуктов, но и бороться с нелегальной продажей мяса, предотвращая распространение заболеваний и нарушений санитарных норм.

Почему закон важен для граждан

Эксперты отмечают, что ужесточение законодательства необходимо для защиты здоровья населения. Продажа мяса без ветдокументов создаёт риск попадания на стол потребителя продукции, не прошедшей ветеринарный контроль, что может привести к массовым пищевым отравлениям или распространению опасных инфекций.

Введение уголовной ответственности за такие нарушения — шаг, который, по мнению властей, сделает рынок более прозрачным и безопасным для всех жителей Казахстана.