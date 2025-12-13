18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
13.12.2025, 08:52

«Что за беспредел?»: казахстанка шокировала акима странной проблемой

Новости Казахстана 0 1 047

Жительница Павлодарской области обратилась напрямую к акиму региона Асаину Байханову с крайне необычной жалобой: в местном ЗАГСе ей отказались зарегистрировать брак без присутствия жениха. Женщина недоумевала, почему подобные правила всё ещё действуют, и зачем тогда платить налоги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Threads.

Фото: пресс-служба акима Павлодарской области
Фото: пресс-служба акима Павлодарской области

Аким Павлодарской области показал обращение: реакция не заставила себя ждать

Асаин Байханов, который недавно приобрёл популярность в соцсети Threads, опубликовал пост с эмоциональной подписью:

"Терпение. Остановись. Сохраняй спокойствие. Специалисты по связям с реальностью, вы здесь?"

Так он отреагировал на нестандартное обращение, поступившее к нему от одной из жительниц области.

Что возмущало женщину: «Что за беспредел?»

В письме акиму женщина описала ситуацию в ЗАГСе:

"Уважаемый Асаин Байханов! Прихожу я сегодня в ЗАГС, чтобы выйти замуж, а мне говорят, что нужно прийти с женихом. Вот вы мне теперь объясните — за что я плачу налоги? Куда смотрит акимат и лично вы? Что за беспредел?"

Яркая эмоциональная реакция жительницы вызвала у подписчиков акима бурю юмористических комментариев.

Смешные идеи подписчиков: женихи по госзаказу и в лизинг

Пользователи соцсетей отреагировали на жалобу с юмором:

  • «Региональную программу выдачи женихов мы еще не запускали. Но, кажется, стоит подготовить обоснование».

  • «Может быть, стоит добавить в Дорожную карту пункт "Жених по госзаказу в аренду"? Какая-никакая копейка в бюджет области будет».

  • «Взять в лизинг».

Очевидно, что публика восприняла историю как лёгкий и забавный анекдот о казахстанской бюрократии, где правила иногда кажутся странными и абсурдными.

Заключение: шутки и реальность пересекаются

Случай с «нехваткой женихов» в Павлодарской области стал вирусным в соцсетях. Он наглядно демонстрирует, что даже административные процедуры могут неожиданно сталкиваться с реальными человеческими проблемами, а юмор — лучший способ обсуждать бюрократию и странные правила.

4
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь