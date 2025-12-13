«Что за беспредел?»: казахстанка шокировала акима странной проблемой

Жительница Павлодарской области обратилась напрямую к акиму региона Асаину Байханову с крайне необычной жалобой: в местном ЗАГСе ей отказались зарегистрировать брак без присутствия жениха. Женщина недоумевала, почему подобные правила всё ещё действуют, и зачем тогда платить налоги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Threads.
Асаин Байханов, который недавно приобрёл популярность в соцсети Threads, опубликовал пост с эмоциональной подписью:
"Терпение. Остановись. Сохраняй спокойствие. Специалисты по связям с реальностью, вы здесь?"
Так он отреагировал на нестандартное обращение, поступившее к нему от одной из жительниц области.
В письме акиму женщина описала ситуацию в ЗАГСе:
"Уважаемый Асаин Байханов! Прихожу я сегодня в ЗАГС, чтобы выйти замуж, а мне говорят, что нужно прийти с женихом. Вот вы мне теперь объясните — за что я плачу налоги? Куда смотрит акимат и лично вы? Что за беспредел?"
Яркая эмоциональная реакция жительницы вызвала у подписчиков акима бурю юмористических комментариев.
Пользователи соцсетей отреагировали на жалобу с юмором:
«Региональную программу выдачи женихов мы еще не запускали. Но, кажется, стоит подготовить обоснование».
«Может быть, стоит добавить в Дорожную карту пункт "Жених по госзаказу в аренду"? Какая-никакая копейка в бюджет области будет».
«Взять в лизинг».
Очевидно, что публика восприняла историю как лёгкий и забавный анекдот о казахстанской бюрократии, где правила иногда кажутся странными и абсурдными.
Случай с «нехваткой женихов» в Павлодарской области стал вирусным в соцсетях. Он наглядно демонстрирует, что даже административные процедуры могут неожиданно сталкиваться с реальными человеческими проблемами, а юмор — лучший способ обсуждать бюрократию и странные правила.
Комментарии0 комментарий(ев)