«Что за беспредел?»: казахстанка шокировала акима странной проблемой

Жительница Павлодарской области обратилась напрямую к акиму региона Асаину Байханову с крайне необычной жалобой: в местном ЗАГСе ей отказались зарегистрировать брак без присутствия жениха. Женщина недоумевала, почему подобные правила всё ещё действуют, и зачем тогда платить налоги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Threads.

Фото: пресс-служба акима Павлодарской области

Аким Павлодарской области показал обращение: реакция не заставила себя ждать

Асаин Байханов, который недавно приобрёл популярность в соцсети Threads, опубликовал пост с эмоциональной подписью:

"Терпение. Остановись. Сохраняй спокойствие. Специалисты по связям с реальностью, вы здесь?"

Так он отреагировал на нестандартное обращение, поступившее к нему от одной из жительниц области.

Что возмущало женщину: «Что за беспредел?»

В письме акиму женщина описала ситуацию в ЗАГСе:

"Уважаемый Асаин Байханов! Прихожу я сегодня в ЗАГС, чтобы выйти замуж, а мне говорят, что нужно прийти с женихом. Вот вы мне теперь объясните — за что я плачу налоги? Куда смотрит акимат и лично вы? Что за беспредел?"

Яркая эмоциональная реакция жительницы вызвала у подписчиков акима бурю юмористических комментариев.

Смешные идеи подписчиков: женихи по госзаказу и в лизинг

Пользователи соцсетей отреагировали на жалобу с юмором:

«Региональную программу выдачи женихов мы еще не запускали. Но, кажется, стоит подготовить обоснование».

«Может быть, стоит добавить в Дорожную карту пункт "Жених по госзаказу в аренду"? Какая-никакая копейка в бюджет области будет».

«Взять в лизинг».

Очевидно, что публика восприняла историю как лёгкий и забавный анекдот о казахстанской бюрократии, где правила иногда кажутся странными и абсурдными.

Заключение: шутки и реальность пересекаются

Случай с «нехваткой женихов» в Павлодарской области стал вирусным в соцсетях. Он наглядно демонстрирует, что даже административные процедуры могут неожиданно сталкиваться с реальными человеческими проблемами, а юмор — лучший способ обсуждать бюрократию и странные правила.