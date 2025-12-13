18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.12.2025, 09:51

Укрепление тенге закончилось: чего ждать казахстанцам от валютного рынка в 2026 году

Новости Казахстана 0 647

Недавнее укрепление тенге до отметки 500 за доллар оказалось временным: курс снова начал расти, отражая баланс спроса и предложения. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году валюта будет испытывать влияние как внутренних факторов — сокращения трансфертов из Нацфонда, так и внешних — изменения цен на нефть и колебаний соседних валют, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.

Фото: blogs.worldbank.org
Фото: blogs.worldbank.org

Временный эффект укрепления тенге

Аналитики отмечают, что недавшее укрепление тенге до психологической отметки 500 тенге за доллар носило скорее краткосрочный характер. Причина — однократные крупные операции по конвертации валют как со стороны иностранных инвесторов, так и внутренних участников рынка.

«Когда курс достиг 500, спрос резко активизировался и буквально вернул курс обратно», — пояснил главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

По его словам, текущее значение курса отражает более сбалансированное соотношение спроса и предложения. В конце года традиционно растет спрос на иностранную валюту из-за платежей по импорту и выполнению обязательств за предыдущие месяцы.

Влияние внешних факторов

Курс тенге не формируется только внутри страны. На динамику валюты повлияли и внешние события:

  • Ослабление российского рубля: за неделю рубль упал на 5% к доллару, повторив тенденцию для тенге.

  • Снижение мировых цен на нефть: высокие товарные запасы и временные проблемы с транспортировкой нефти через КТК после атак беспилотников создали дополнительное давление на валюту.

Эксперт Арман Байганов отмечает:

«Рост товарных запасов в США и временные перебои с транспортировкой нефти — негативные факторы для тенге».

Прогноз на 2026 год

По оценкам аналитиков, уровень 520+ тенге за доллар сейчас можно считать точкой относительного равновесия. Значительных колебаний курса до конца года не ожидается.

Однако в 2026 году ситуация может измениться:

  • Сокращение трансфертов из Нацфонда почти вдвое уменьшит приток долларов на рынок.

  • Это создаст новые условия для валютной динамики, где спрос и предложение начнут определять курс более резко.

Эксперты подчеркивают: курс тенге будет зависеть не только от внутренних финансовых потоков, но и от глобальных экономических факторов — цен на нефть, состояния соседних валют и мировых товарных рынков.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь