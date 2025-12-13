Укрепление тенге закончилось: чего ждать казахстанцам от валютного рынка в 2026 году

Недавнее укрепление тенге до отметки 500 за доллар оказалось временным: курс снова начал расти, отражая баланс спроса и предложения. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году валюта будет испытывать влияние как внутренних факторов — сокращения трансфертов из Нацфонда, так и внешних — изменения цен на нефть и колебаний соседних валют, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Временный эффект укрепления тенге

Аналитики отмечают, что недавшее укрепление тенге до психологической отметки 500 тенге за доллар носило скорее краткосрочный характер. Причина — однократные крупные операции по конвертации валют как со стороны иностранных инвесторов, так и внутренних участников рынка.

«Когда курс достиг 500, спрос резко активизировался и буквально вернул курс обратно», — пояснил главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

По его словам, текущее значение курса отражает более сбалансированное соотношение спроса и предложения. В конце года традиционно растет спрос на иностранную валюту из-за платежей по импорту и выполнению обязательств за предыдущие месяцы.

Влияние внешних факторов

Курс тенге не формируется только внутри страны. На динамику валюты повлияли и внешние события:

Ослабление российского рубля: за неделю рубль упал на 5% к доллару, повторив тенденцию для тенге.

Снижение мировых цен на нефть: высокие товарные запасы и временные проблемы с транспортировкой нефти через КТК после атак беспилотников создали дополнительное давление на валюту.

Эксперт Арман Байганов отмечает:

«Рост товарных запасов в США и временные перебои с транспортировкой нефти — негативные факторы для тенге».

Прогноз на 2026 год

По оценкам аналитиков, уровень 520+ тенге за доллар сейчас можно считать точкой относительного равновесия. Значительных колебаний курса до конца года не ожидается.

Однако в 2026 году ситуация может измениться:

Сокращение трансфертов из Нацфонда почти вдвое уменьшит приток долларов на рынок.

Это создаст новые условия для валютной динамики, где спрос и предложение начнут определять курс более резко.

Эксперты подчеркивают: курс тенге будет зависеть не только от внутренних финансовых потоков, но и от глобальных экономических факторов — цен на нефть, состояния соседних валют и мировых товарных рынков.