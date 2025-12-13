Кто будет управлять небом Казахстана, а кто останется за бортом

Международные организации прогнозируют стремительный рост пассажиропотока в Казахстане, а развитие авиационной инфраструктуры открывает новые горизонты для экономики и транзита. По оценкам IATA, к 2030 году ежегодно через казахстанские аэропорты будет проходить до 50–55 млн пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: freepik

Рекордные темпы роста пассажиропотока

В 2024 году казахстанские аэропорты обслужили 29,7 млн человек, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Уже за первые девять месяцев 2025 года число пассажиров достигло 23,9 млн, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Комитет гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта РК.

Ключевые авиаузлы страны — Алматы и Астана — продолжают наращивать мощности для туристических и деловых рейсов, не отстаёт и аэропорт Шымкента.

Международный аэропорт Алматы : в 2024 году обслужил 11,3 млн пассажиров; в январе–сентябре 2025 года — более 9 млн (против 8,5 млн в 2024). Ожидается, что к концу 2025 года число пассажиров достигнет 12,1 млн, при этом иностранные перевозчики обеспечивают 55% международного трафика.

Международный аэропорт Астаны : 8,3 млн пассажиров в 2024 году, более 7 млн за первые девять месяцев 2025 года, рост на 14%. Доля иностранных авиакомпаний — около 20%.

Шымкентский аэропорт: прирост пассажиропотока на 18% в 2024 году — 2,2 млн человек; за январь–сентябрь 2025 года — 1,5 млн.

Казахстан открывает небо миру

С 1 ноября 2019 года в Казахстане действует режим открытого неба, который позволяет иностранным перевозчикам выполнять рейсы без ограничений по количеству и использовать «пятую степень свободы воздуха». Режим распространяется на 17 международных аэропортов и уже привлёк более 20 зарубежных авиакомпаний, включая Qatar Airways, AirAsia X, Air China, FlyDubai, Pegasus Airlines и другие. Последнее продление действия режима — до конца 2027 года.

На данный момент 39 авиакомпаний выполняют регулярные международные рейсы в Казахстане: 35 — иностранные и четыре — казахстанские (Air Astana, FlyArystan, SCAT и Qazaq Air).

В 2024 году по международным маршрутам перевезено около 9 млн пассажиров: 54% — местными авиакомпаниями и 46% — иностранными.

Самые популярные направления: Россия (133 рейса по 25 маршрутам), Турция (79 рейсов по 12 маршрутам), Китай (79 рейсов по 15 маршрутам), ОАЭ (58 рейсов по 5 маршрутам).

Новые маршруты и расширение международного присутствия

В 2025 году Казахстан активно открывает новые направления: более 35 маршрутов, включая Мюнхен, Будапешт, Сеул, Шанхай, Гуанчжоу, Кульджу и Бангкок.

Иностранные авиакомпании : Thai AirAsia X запустит рейсы Бангкок — Алматы — Бангкок (4 рейса в неделю); VietJet планирует Ханой — Алматы с дальнейшими рейсами в Европу.

Казахстанские перевозчики: SCAT открывает Астана — Белград, Шымкент — Бангкок и Тбилиси; Qazaq Air — Астана — Самарканд и Астана — Бишкек; FlyArystan — Актау — Дубай; Air Astana — Актау — Джидда.

Планируется также расширение договорённостей с Южной Кореей, Индией, Саудовской Аравией, Израилем, Италией и Великобританией.

Безопасность на международном уровне

В ноябре 2025 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) провела аудит безопасности (USAP-CMA) в Казахстане. Результат: 95,7% соответствия международным стандартам — выше мирового показателя (72%) и среднеевропейского уровня (87,9%).

Высокий уровень безопасности позволяет Казахстану претендовать на прямые рейсы в США. В этом контексте Air Astana подписала контракт на поставку до 15 Boeing 787-9 Dreamliner. Первые два самолета поступят в 2026 году, третий — в 2027-м, остальные — в 2032–2035 годах.

Экономика, поддерживаемая авиацией

Авиационный сектор Казахстана сегодня обеспечивает работу более 44,7 тыс. человек и генерирует $2,1 млрд, что составляет около 0,8% ВВП. С учётом цепочек поставок и туризма вклад отрасли достигает $6,4 млрд и 191,4 тыс. рабочих мест.

Регулирование отрасли пока ограничено: государство контролирует тарифы на внутренние рейсы и некоторые общественно значимые услуги, но доходы от международных перевозок напрямую зависят от аэропортов.

Новые горизонты: инфраструктура, экология и цифровизация

В феврале 2025 года Казахстан совместно с ICAO начал разработку мастер-плана гражданской авиации до 2050 года.

Модернизация аэропортов : Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Караганда — новые терминалы, взлётно-посадочные полосы, системы управления пассажирскими и грузовыми потоками.

Устойчивое авиационное топливо (SAF) : совместные проекты с зарубежными партнёрами; прогнозируемый объём производства 1,7 млн тонн (2026–2032 гг.) — снижение углеродного следа.

Цифровизация: электронная идентификация пассажиров, биометрические технологии и электронные системы документооборота грузов для повышения эффективности и снижения бюрократии.

Рост пропускной способности, расширение флота и международных маршрутов делают Казахстан стратегическим узлом в глобальной авиационной системе и повышают инвестиционную привлекательность сектора.