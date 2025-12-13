Проценты за хранение денег на карте хотят вернуть в Казахстане

Казахстанцы могут вскоре снова получать проценты на остатки по дебетовым картам — как это было до 2019 года. Инициатива обсуждается на государственном уровне, а партия Respublica выступает за скорейшее возвращение доходности на текущие счета сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: gov.kz

Возврат привычной практики

До 2019 года банки Казахстана начисляли небольшие проценты за хранение средств на дебетовых картах. Это позволяло людям получать пассивный доход без дополнительных действий. Позже эта практика была отменена, но сейчас власти рассматривают возможность вернуть систему начислений.

По словам Айдарбека Ходжаназарова, председателя партии Respublica, это справедливо:

«Банки используют деньги клиентов для своей деятельности, а сами вкладчики не получают ничего взамен».

Регулятор не против

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова подтвердила, что Национальный банк не возражает против отмены запрета, введенного в 2019 году. Ставки по текущим счетам, по ее словам, не будут сопоставимы с депозитными, но могут составлять примерно 1–3% годовых, как это было раньше.

Почему это важно для казахстанцев

Ходжаназаров отметил, что возвращение процентов на текущие счета поможет гражданам зарабатывать больше. Сегодня миллионы казахстанцев держат деньги на счетах без доходности, тогда как банки активно используют эти средства для собственной выгоды.

«По данным конца 2024 года, объем депозитов населения достиг 24,5 трлн тенге, из которых на текущих и карточных счетах размещено около 3,6 трлн тенге (14,7%). Это огромные ресурсы, которые банки используют, не предоставляя людям доход», — подчеркнул он.

Потенциальная выгода для граждан

При ставке хотя бы 5% годовых население могло бы получать дополнительно около 180 млрд тенге в год. Если же ставки достигнут 8–10%, речь идет о 288–360 млрд тенге.

«Для сравнения, в США по текущим счетам банки выплачивают 0,5–2%, в Европе — 0–1,5%, а в Турции — 3–5% в условиях высокой инфляции. Международная практика защищает средства вкладчиков от обесценивания», — отмечает депутат.

Когда ждать изменений

Начисление процентов на текущие счета требует изменений в регулировании: капитал, ликвидность, риски, бухгалтерские стандарты. Гражданский кодекс 2018 года ввел запрет на такую практику.

В рамках законопроекта «О банках и банковской деятельности в РК» предложено снять запрет. Национальный банк согласился, предложив на первом этапе верхний порог 1%. Ходжаназаров уверен, что со временем банки будут повышать ставки, конкурируя за средства населения, что стимулирует развитие банковской отрасли.