18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.12.2025, 12:51

Проценты за хранение денег на карте хотят вернуть в Казахстане

Новости Казахстана 0 4 080

Казахстанцы могут вскоре снова получать проценты на остатки по дебетовым картам — как это было до 2019 года. Инициатива обсуждается на государственном уровне, а партия Respublica выступает за скорейшее возвращение доходности на текущие счета сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Возврат привычной практики

До 2019 года банки Казахстана начисляли небольшие проценты за хранение средств на дебетовых картах. Это позволяло людям получать пассивный доход без дополнительных действий. Позже эта практика была отменена, но сейчас власти рассматривают возможность вернуть систему начислений.

По словам Айдарбека Ходжаназарова, председателя партии Respublica, это справедливо:

«Банки используют деньги клиентов для своей деятельности, а сами вкладчики не получают ничего взамен».

Регулятор не против

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова подтвердила, что Национальный банк не возражает против отмены запрета, введенного в 2019 году. Ставки по текущим счетам, по ее словам, не будут сопоставимы с депозитными, но могут составлять примерно 1–3% годовых, как это было раньше.

Почему это важно для казахстанцев

Ходжаназаров отметил, что возвращение процентов на текущие счета поможет гражданам зарабатывать больше. Сегодня миллионы казахстанцев держат деньги на счетах без доходности, тогда как банки активно используют эти средства для собственной выгоды.

«По данным конца 2024 года, объем депозитов населения достиг 24,5 трлн тенге, из которых на текущих и карточных счетах размещено около 3,6 трлн тенге (14,7%). Это огромные ресурсы, которые банки используют, не предоставляя людям доход», — подчеркнул он.

Потенциальная выгода для граждан

При ставке хотя бы 5% годовых население могло бы получать дополнительно около 180 млрд тенге в год. Если же ставки достигнут 8–10%, речь идет о 288–360 млрд тенге.

«Для сравнения, в США по текущим счетам банки выплачивают 0,5–2%, в Европе — 0–1,5%, а в Турции — 3–5% в условиях высокой инфляции. Международная практика защищает средства вкладчиков от обесценивания», — отмечает депутат.

Когда ждать изменений

Начисление процентов на текущие счета требует изменений в регулировании: капитал, ликвидность, риски, бухгалтерские стандарты. Гражданский кодекс 2018 года ввел запрет на такую практику.

В рамках законопроекта «О банках и банковской деятельности в РК» предложено снять запрет. Национальный банк согласился, предложив на первом этапе верхний порог 1%. Ходжаназаров уверен, что со временем банки будут повышать ставки, конкурируя за средства населения, что стимулирует развитие банковской отрасли.

18
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь