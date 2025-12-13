$30 млрд на кону: что на самом деле сближает Казахстан и Россию

Казахстан и Россия продолжают укреплять свои торговые связи, целясь на рекордный товарооборот в $30 млрд. Министерство торговли Казахстана поделилось с LS подробностями о перспективах и направлениях сотрудничества, которые могут стать драйверами экономического роста двух стран, сообщает Lada.kz.
По данным министерства, ключевыми направлениями остаются:
Металлургия – расширение поставок металлопродукции и алюминия;
Химическая промышленность – минеральные удобрения и химические компоненты;
Энергетика – угольная продукция и другие энергоносители;
Сельское хозяйство – продовольственные товары и сырье;
Машиностроение – детали локомотивов, вагонов и промышленного оборудования;
Транспортно-логистические услуги – развитие инфраструктуры для ускорения товарооборота.
В ведомстве подчеркнули, что эти отрасли демонстрируют устойчивую динамику и создают новые возможности для промышленной кооперации между странами.
Эксперты отмечают, что конкретные объемы поставок зависят не только от планов государств, но и от рыночной конъюнктуры, уровня спроса и решений бизнес-сообщества.
Министерство отметило, что торговые отношения чувствительны к:
глобальным ценовым колебаниям;
изменениям логистических условий;
технологическим ограничениям;
пропускной способности инфраструктуры.
Кроме того, важную роль играют техническое регулирование, таможенное администрирование и гармонизация стандартов между странами.
Несмотря на амбициозные цели, текущий товарооборот Казахстана с Россией демонстрирует сложную динамику.
В январе–августе 2025 года общий оборот составил $17 млрд, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Экспорт снизился на 4,5% в объемах, до 19,3 млн тонн, и на 15,4% в денежном выражении, до $5,2 млрд.
Особенно заметно падение по отдельным товарам:
руды и концентраты – 2,5 млн тонн (падение в 1,5 раза);
уран – 4 тыс. тонн (-28%);
части локомотивов и вагонов – 45 тыс. тонн (-18,7%).
Однако есть и позитивные тренды. Поставки в Россию товаров народного потребления растут:
духи, косметика и средства по уходу за волосами – в 4,3 раза, до 5,4 тыс. тонн;
компьютеры, ноутбуки и смартфоны – в 2,8 раза, до 1,7 млн единиц.
Таким образом, несмотря на спад по ряду традиционных экспортных категорий, Казахстан и Россия продолжают активно развивать новые направления сотрудничества. Если динамика роста сохраняется в отраслях бытовой техники, химии и сельского хозяйства, цель в $30 млрд товарооборота становится вполне достижимой.
