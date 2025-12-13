18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.12.2025, 15:17

$30 млрд на кону: что на самом деле сближает Казахстан и Россию

Новости Казахстана 0 1 020

Казахстан и Россия продолжают укреплять свои торговые связи, целясь на рекордный товарооборот в $30 млрд. Министерство торговли Казахстана поделилось с LS подробностями о перспективах и направлениях сотрудничества, которые могут стать драйверами экономического роста двух стран, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Основные отрасли для экспансии

По данным министерства, ключевыми направлениями остаются:

  • Металлургия – расширение поставок металлопродукции и алюминия;

  • Химическая промышленность – минеральные удобрения и химические компоненты;

  • Энергетика – угольная продукция и другие энергоносители;

  • Сельское хозяйство – продовольственные товары и сырье;

  • Машиностроение – детали локомотивов, вагонов и промышленного оборудования;

  • Транспортно-логистические услуги – развитие инфраструктуры для ускорения товарооборота.

В ведомстве подчеркнули, что эти отрасли демонстрируют устойчивую динамику и создают новые возможности для промышленной кооперации между странами.

Торговый рост под контролем рынка

Эксперты отмечают, что конкретные объемы поставок зависят не только от планов государств, но и от рыночной конъюнктуры, уровня спроса и решений бизнес-сообщества.

Министерство отметило, что торговые отношения чувствительны к:

  • глобальным ценовым колебаниям;

  • изменениям логистических условий;

  • технологическим ограничениям;

  • пропускной способности инфраструктуры.

Кроме того, важную роль играют техническое регулирование, таможенное администрирование и гармонизация стандартов между странами.

Реальность цифр: снижение и рост одновременно

Несмотря на амбициозные цели, текущий товарооборот Казахстана с Россией демонстрирует сложную динамику.

  • В январе–августе 2025 года общий оборот составил $17 млрд, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

  • Экспорт снизился на 4,5% в объемах, до 19,3 млн тонн, и на 15,4% в денежном выражении, до $5,2 млрд.

Особенно заметно падение по отдельным товарам:

  • руды и концентраты – 2,5 млн тонн (падение в 1,5 раза);

  • уран – 4 тыс. тонн (-28%);

  • части локомотивов и вагонов – 45 тыс. тонн (-18,7%).

Однако есть и позитивные тренды. Поставки в Россию товаров народного потребления растут:

  • духи, косметика и средства по уходу за волосами – в 4,3 раза, до 5,4 тыс. тонн;

  • компьютеры, ноутбуки и смартфоны – в 2,8 раза, до 1,7 млн единиц.

Взгляд в будущее: потенциал для $30 млрд

Таким образом, несмотря на спад по ряду традиционных экспортных категорий, Казахстан и Россия продолжают активно развивать новые направления сотрудничества. Если динамика роста сохраняется в отраслях бытовой техники, химии и сельского хозяйства, цель в $30 млрд товарооборота становится вполне достижимой.

