Деньги и власть: кто станет хозяином казахстанской нефти, а кого "выгонят" из Тенгиза и Кашагана?

Казахстан стоит на пороге пересмотра ключевых нефтяных проектов — Тенгиза, Карачаганакa и Кашагана, соглашения по которым истекают в 2033, 2038 и 2041 годах соответственно. Эти месторождения формируют костяк нефтяного экспорта страны и десятилетиями служат площадкой стратегического партнерства с глобальными энергетическими корпорациями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Сейчас, когда общественный интерес к прозрачности и эффективности достиг пика, возникает главный вопрос: как изменится баланс сил между Казахстаном и иностранными инвесторами?
По мнению Аскара Исмаилова, основателя PACE Analytics и советника Global Gas Centre, полный уход иностранных игроков из казахстанских проектов маловероятен:
«Эти месторождения слишком сложные, и самостоятельно разрабатывать их с такой же эффективностью Казахстан не сможет».
Однако эксперт отмечает, что уменьшение числа инвесторов может ускорить принятие решений, что особенно критично для Тенгиза, который в ближайшие 5–6 лет достигнет плато добычи.
Исмаилов выделяет различие между договорами по Тенгизу и соглашениями о разделе продукции (СРП) на Карачаганаке и Кашагане:
Плюсы договора по Тенгизу:
Прямые поступления в бюджет без сложных механизмов возмещения затрат;
Прозрачная финансовая модель, минимальные льготные периоды;
Больше предсказуемости для государства и эффективного контроля.
Минусы СРП (Карачаганак и Кашаган):
Инвесторы могут наращивать капитальные затраты и увеличивать объем нефти для собственного возмещения;
Закрытый характер соглашений вызывает вопросы по прозрачности;
Меньшая оперативность принятия решений из-за многокомпонентной структуры.
«Раскрывать текущие договоры нет смысла, но новые соглашения должны быть открытыми», — отмечает эксперт.
В интервью Forbes Kazakhstan Исмаилов также обсудил:
Возможность выкупа казахстанских активов «Лукойла» государственным «КазМунайГазом»;
Последствия недавней атаки на КТК и её влияние на государственный бюджет и Национальный фонд.
Эти решения формируют не только экономическую стратегию, но и политическую устойчивость Казахстана на ближайшие десятилетия.
Комментарии0 комментарий(ев)