Деньги и власть: кто станет хозяином казахстанской нефти, а кого "выгонят" из Тенгиза и Кашагана?

Казахстан стоит на пороге пересмотра ключевых нефтяных проектов — Тенгиза, Карачаганакa и Кашагана , соглашения по которым истекают в 2033, 2038 и 2041 годах соответственно. Эти месторождения формируют костяк нефтяного экспорта страны и десятилетиями служат площадкой стратегического партнерства с глобальными энергетическими корпорациями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: ncoc.kz

Сейчас, когда общественный интерес к прозрачности и эффективности достиг пика, возникает главный вопрос: как изменится баланс сил между Казахстаном и иностранными инвесторами?

Иностранные компании останутся, но структура может измениться

По мнению Аскара Исмаилова, основателя PACE Analytics и советника Global Gas Centre, полный уход иностранных игроков из казахстанских проектов маловероятен:

«Эти месторождения слишком сложные, и самостоятельно разрабатывать их с такой же эффективностью Казахстан не сможет».

Однако эксперт отмечает, что уменьшение числа инвесторов может ускорить принятие решений, что особенно критично для Тенгиза, который в ближайшие 5–6 лет достигнет плато добычи.

Тенгиз vs. СРП: как сделать сотрудничество выгодным

Исмаилов выделяет различие между договорами по Тенгизу и соглашениями о разделе продукции (СРП) на Карачаганаке и Кашагане:

Плюсы договора по Тенгизу:

Прямые поступления в бюджет без сложных механизмов возмещения затрат;

Прозрачная финансовая модель, минимальные льготные периоды;

Больше предсказуемости для государства и эффективного контроля.

Минусы СРП (Карачаганак и Кашаган):

Инвесторы могут наращивать капитальные затраты и увеличивать объем нефти для собственного возмещения;

Закрытый характер соглашений вызывает вопросы по прозрачности;

Меньшая оперативность принятия решений из-за многокомпонентной структуры.

«Раскрывать текущие договоры нет смысла, но новые соглашения должны быть открытыми», — отмечает эксперт.

Национальные интересы и будущее партнерств

В интервью Forbes Kazakhstan Исмаилов также обсудил:

Возможность выкупа казахстанских активов «Лукойла» государственным «КазМунайГазом» ;

Последствия недавней атаки на КТК и её влияние на государственный бюджет и Национальный фонд.

Эти решения формируют не только экономическую стратегию, но и политическую устойчивость Казахстана на ближайшие десятилетия.