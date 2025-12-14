В ночь с 13 на 14 декабря казахстанцы смогут наблюдать грандиозный звездопад

Один из самых ярких и активных метеорных потоков года, Геминиды, достигнет своего максимума в ночь с 13 на 14 декабря. Астрономы обещают зрелище, которое запомнится каждому, кто решится наблюдать звездное небо в этот период, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, наблюдать звездопад лучше всего с 22:00 до 2:00 по местному времени. Именно в эти часы центр потока (радиант) окажется наиболее заметным на ночном небе.
Однако после 2:00 поднимется Луна, которая частично скроет звездное шоу. Поэтому тем, кто хочет увидеть максимум метеоров, астрономы советуют подготовиться заранее и выбрать темное место вдали от городских огней.
В начале наблюдений радиант Геминид будет находиться на востоке, рядом с планетой Юпитер, которая сейчас прекрасно видна невооруженным глазом.
Для ориентировки подойдут легко узнаваемые созвездия:
Большая Медведица
Орион
Радиант расположен между этими созвездиями. Со временем центральная точка звездопада сместится к юго-востоку и югу, но сохранит своё положение относительно ярких ориентиров.
При ясной погоде наблюдатели могут увидеть от 10 до 100 метеоров в час.
А если повезет, небо порадует особенно яркими болидами — крупными метеорами, которые оставляют после себя светящиеся хвосты.
Астрономы подчеркивают, что время наилучшего наблюдения радианта примерно совпадает для всех регионов Казахстана, так что где бы вы ни находились, у вас есть шанс стать свидетелем этого захватывающего природного явления.
Комментарии0 комментарий(ев)