Красная, черная, дорогая и еще дороже: сколько стоит икра в городах Казахстана

С наступлением новогодних праздников красная и черная икра вновь оказываются в центре гастрономического внимания: спрос растет, а вместе с ним взлетают и цены. Сколько сегодня стоит деликатес в разных городах Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В большинстве магазинов икра продается в банках по 50–500 граммов. Некоторые предприниматели предлагают предзаказ на натуральный деликатес сразу килограммами. Для удобства сравнения в обзоре Kazinform приведены ориентировочные цены за килограмм, даже если продукция продается в меньших фасовках.
Красная икра — чаще всего представлена в виде икры форели, горбуши и кеты.
Черная икра — осетровая, более дорогая, как правило, продается по предзаказу или в премиальных магазинах.
Наиболее доступные предложения на красную икру зафиксированы в Павлодаре:
Икра лосося в упаковке 140 г — 3 300 тенге
220 г — 2 905 тенге
Икра кеты 200 г — 10 530 тенге
Ориентировочная цена за килограмм красной икры здесь колеблется от 25 000 до 60 000 тенге.
В Шымкенте цены немного выше:
Икра форели — 35 000–48 000 тенге за кг
Горбуши — 65 000–80 000 тенге за кг
Кеты — 74 000–90 000 тенге за кг
Баночная фасовка:
350 г — от 31 000 тенге
220 г — 21 000–25 000 тенге
120 г — 12 000–19 000 тенге
100 г — от 10 000 тенге
Черная осетровая икра в разных городах продается по цене:
100 г — 45 000–65 000 тенге
50 г — 25 000–32 000 тенге
За килограмм — 450 000–600 000 тенге
В Атырау килограмм красной икры начинается от 34 000 тенге, горбуши — 50 000 тенге.
В Костанае черная икра предлагается по предзаказу за 310 000 тенге за кг.
В Алматы и Конаеве:
Красная икра — от 40 000 тенге за кг
Кеты — 55 000 тенге
Горбуши — 65 000 тенге
Черная — 300 000–370 000 тенге
В Туркестане и Актобе красная икра продается в диапазоне 40 000–68 000 тенге за кг, а черная — 250 000–350 000 тенге за кг.
Семей: красная горбуша — 55 000, форель — 42 000 тенге за кг, черная — от 650 000 тенге
Кокшетау: красная — 42 000–69 000 тенге за кг, черная — 600 000 тенге за кг
Актау: форель — 44 000, горбуши — 66 000, кеты — 70 000 тенге; черная белуга 250 г — 91 000 тенге
Астана: черная икра — 270–290 тысяч тенге за кг, красная горбуша — 45 000, кеты — 50 000 тенге
Высокие цены фиксируются в Усть-Каменогорске, Петропавловске, Таразе и Талдыкоргане. Килограмм красной икры здесь достигает 126 000 тенге, а черная — 560 000–870 000 тенге.
Караганда: красная икра — около 90 000 тенге за кг, черная — 260 000 тенге
Жезказган: красная — 120 000 тенге, черная — 280 000 тенге
Эти города демонстрируют самый высокий старт цен на деликатес, что объясняется как спросом, так и логистикой поставок.
Для бюджетного праздника — Павлодар и Шымкент.
Для премиального застолья с черной икрой — Алматы, Астана, Кокшетау и Талдыкорган.
Разница между городами по красной икре может достигать двух раз, а по черной — трех раз.
Таким образом, при планировании новогоднего меню важно учитывать не только сорт икры, но и регион покупки: от этого напрямую зависит стоимость праздничного деликатеса.
