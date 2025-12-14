Красная, черная, дорогая и еще дороже: сколько стоит икра в городах Казахстана

С наступлением новогодних праздников красная и черная икра вновь оказываются в центре гастрономического внимания: спрос растет, а вместе с ним взлетают и цены. Сколько сегодня стоит деликатес в разных городах Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: YouTube

Форматы продажи: от граммов до килограммов

В большинстве магазинов икра продается в банках по 50–500 граммов. Некоторые предприниматели предлагают предзаказ на натуральный деликатес сразу килограммами. Для удобства сравнения в обзоре Kazinform приведены ориентировочные цены за килограмм, даже если продукция продается в меньших фасовках.

Красная икра — чаще всего представлена в виде икры форели, горбуши и кеты.

Черная икра — осетровая, более дорогая, как правило, продается по предзаказу или в премиальных магазинах.

Где красная икра дешевле всего?

Наиболее доступные предложения на красную икру зафиксированы в Павлодаре:

Икра лосося в упаковке 140 г — 3 300 тенге

220 г — 2 905 тенге

Икра кеты 200 г — 10 530 тенге

Ориентировочная цена за килограмм красной икры здесь колеблется от 25 000 до 60 000 тенге.

В Шымкенте цены немного выше:

Икра форели — 35 000–48 000 тенге за кг

Горбуши — 65 000–80 000 тенге за кг

Кеты — 74 000–90 000 тенге за кг

Баночная фасовка:

350 г — от 31 000 тенге

220 г — 21 000–25 000 тенге

120 г — 12 000–19 000 тенге

100 г — от 10 000 тенге

Черная икра: роскошь за сотни тысяч

Черная осетровая икра в разных городах продается по цене:

100 г — 45 000–65 000 тенге

50 г — 25 000–32 000 тенге

За килограмм — 450 000–600 000 тенге

В Атырау килограмм красной икры начинается от 34 000 тенге, горбуши — 50 000 тенге.

В Костанае черная икра предлагается по предзаказу за 310 000 тенге за кг.

В Алматы и Конаеве:

Красная икра — от 40 000 тенге за кг

Кеты — 55 000 тенге

Горбуши — 65 000 тенге

Черная — 300 000–370 000 тенге

В Туркестане и Актобе красная икра продается в диапазоне 40 000–68 000 тенге за кг, а черная — 250 000–350 000 тенге за кг.

Цены в регионах: от доступного до премиального

Семей: красная горбуша — 55 000, форель — 42 000 тенге за кг, черная — от 650 000 тенге

Кокшетау: красная — 42 000–69 000 тенге за кг, черная — 600 000 тенге за кг

Актау: форель — 44 000, горбуши — 66 000, кеты — 70 000 тенге; черная белуга 250 г — 91 000 тенге

Астана: черная икра — 270–290 тысяч тенге за кг, красная горбуша — 45 000, кеты — 50 000 тенге

Высокие цены фиксируются в Усть-Каменогорске, Петропавловске, Таразе и Талдыкоргане. Килограмм красной икры здесь достигает 126 000 тенге, а черная — 560 000–870 000 тенге.

Рекордные ценники: Караганда и Жезказган

Караганда: красная икра — около 90 000 тенге за кг, черная — 260 000 тенге

Жезказган: красная — 120 000 тенге, черная — 280 000 тенге

Эти города демонстрируют самый высокий старт цен на деликатес, что объясняется как спросом, так и логистикой поставок.

Итог: где искать выгодные варианты

Для бюджетного праздника — Павлодар и Шымкент.

Для премиального застолья с черной икрой — Алматы, Астана, Кокшетау и Талдыкорган.

Разница между городами по красной икре может достигать двух раз, а по черной — трех раз.

Таким образом, при планировании новогоднего меню важно учитывать не только сорт икры, но и регион покупки: от этого напрямую зависит стоимость праздничного деликатеса.