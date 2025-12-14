Гонконгский грипп в Казахстане: глава Минздрава сделала заявление

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова выступила с обращением к гражданам на фоне эпидемиологической ситуации в стране. По ее словам, текущий эпидсезон стартовал раньше обычного — с 1 сентября, что отразилось на статистике заболеваемости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С начала эпидемиологического сезона в Казахстане зарегистрировано около 2,6 млн случаев острых респираторных вирусных инфекций. Этот показатель на 3% превышает уровень прошлого сезона. Вместе с тем, по данным Минздрава, за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,4 раза, что может свидетельствовать о формировании тенденции к спаду.
"Это на 3% больше, чем в прошлом сезоне. При этом за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,4 раза, что уже говорит о тенденции спада вирусной инфекции. С начала сезона подтверждено 2562 случая гриппа. В основном это вирус А (H3N2) – так называемый "гонконгский грипп", хорошо известный нашим врачам. Продолжается циркуляция и других респираторных вирусов, характерных для этого периода", – написала Альназарова в соцсетях.
С начала сезона лабораторно подтверждено 2562 случая гриппа. Преобладающим штаммом остается вирус A (H3N2), известный как гонконгский грипп, с которым медицинские специалисты уже хорошо знакомы. Помимо него, продолжается циркуляция и других респираторных вирусов, типичных для этого времени года.
В связи с ростом заболеваемости в 10 регионах страны было принято решение о временном переводе на дистанционный формат 317 классов в 97 школах. Эти меры направлены на снижение рисков распространения инфекции среди детей и подростков.
Для оказания медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи в стране задействованы:
1143 мобильные бригады;
1517 фильтр-кабинетов, включая 638 кабинетов для беременных и детей;
684 кабинета неотложной помощи;
1057 колл-центров для консультации населения.
По словам министра, эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле, и все необходимые меры для защиты здоровья граждан принимаются в полном объеме.
Акмарал Альназарова призвала казахстанцев соблюдать простые меры профилактики в период сезонного подъема ОРВИ:
регулярно мыть руки;
проветривать помещения;
по возможности избегать мест массового скопления людей;
при первых симптомах заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к врачу в свою поликлинику.
В Минздраве подчеркивают, что ответственное отношение к собственному здоровью помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
