Гонконгский грипп в Казахстане: глава Минздрава сделала заявление

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова выступила с обращением к гражданам на фоне эпидемиологической ситуации в стране. По ее словам, текущий эпидсезон стартовал раньше обычного — с 1 сентября, что отразилось на статистике заболеваемости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: t.me/auditpalatasy

Ранний старт эпидсезона и статистика ОРВИ

С начала эпидемиологического сезона в Казахстане зарегистрировано около 2,6 млн случаев острых респираторных вирусных инфекций. Этот показатель на 3% превышает уровень прошлого сезона. Вместе с тем, по данным Минздрава, за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,4 раза, что может свидетельствовать о формировании тенденции к спаду.

"Это на 3% больше, чем в прошлом сезоне. При этом за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,4 раза, что уже говорит о тенденции спада вирусной инфекции. С начала сезона подтверждено 2562 случая гриппа. В основном это вирус А (H3N2) – так называемый "гонконгский грипп", хорошо известный нашим врачам. Продолжается циркуляция и других респираторных вирусов, характерных для этого периода", – написала Альназарова в соцсетях.

Гонконгский грипп и другие вирусы

С начала сезона лабораторно подтверждено 2562 случая гриппа. Преобладающим штаммом остается вирус A (H3N2), известный как гонконгский грипп, с которым медицинские специалисты уже хорошо знакомы. Помимо него, продолжается циркуляция и других респираторных вирусов, типичных для этого времени года.

Дистанционное обучение и меры в школах

В связи с ростом заболеваемости в 10 регионах страны было принято решение о временном переводе на дистанционный формат 317 классов в 97 школах. Эти меры направлены на снижение рисков распространения инфекции среди детей и подростков.

Готовность системы здравоохранения

Для оказания медицинской помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи в стране задействованы:

1143 мобильные бригады ;

1517 фильтр-кабинетов , включая 638 кабинетов для беременных и детей ;

684 кабинета неотложной помощи ;

1057 колл-центров для консультации населения.

По словам министра, эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле, и все необходимые меры для защиты здоровья граждан принимаются в полном объеме.

Рекомендации для населения

Акмарал Альназарова призвала казахстанцев соблюдать простые меры профилактики в период сезонного подъема ОРВИ:

регулярно мыть руки;

проветривать помещения;

по возможности избегать мест массового скопления людей;

при первых симптомах заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к врачу в свою поликлинику.

В Минздраве подчеркивают, что ответственное отношение к собственному здоровью помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.