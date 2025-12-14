18+
14.12.2025, 08:14

Депутаты в Казахстане заговорили о миграции

Новости Казахстана

В Мажилисе недавно был направлен депутатский запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, посвящённый вопросу трудовой миграции. На фоне ожидаемого дефицита кадров в экономике страны парламентарии предлагают пересмотреть подходы к привлечению иностранных специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: kp.kz
Фото: kp.kz

В запросе отмечается, что рынок труда Казахстана стремительно меняется, а существующие механизмы регулирования уже не справляются с возникающими вызовами.

"В трудовой сфере Казахстана складываются серьёзные изменения, которые требуют системного реагирования со стороны государства", — говорится в документе.

Парламентарии акцентируют внимание на росте числа юридических лиц в стране за последние десять лет — почти на 49%, в основном за счёт малого и среднего бизнеса (МСБ). Однако, как отмечают депутаты, этот рост не всегда сопровождается созданием стабильных рабочих мест.

Особое внимание уделяется крупным государственным проектам — строительству ТЭЦ, АЭС, развитию энергетики, ЖКХ и транспорта. По оценке авторов запроса, для реализации этих инициатив потребуется тысячи специалистов, а внутренних кадровых ресурсов может не хватить.

"Быстрая реализация проектов потребует тысяч специалистов", — подчеркивается в документе.

Прогнозы Центра развития трудовых ресурсов подтверждают эти опасения: с 2025 по 2035 годы Казахстанской экономике может понадобиться около 3 миллионов наёмных работников, из которых 813 тысяч — рабочие кадры. Наибольший спрос ожидается в промышленности и строительстве.

Трудовая миграция как один из вариантов

Депутаты предлагают рассматривать трудовую миграцию как инструмент закрытия кадрового дефицита. Казахстан по-прежнему привлекателен для иностранных специалистов благодаря относительно высокому уровню доходов.

"Уровень зарплат в Казахстане остаётся наивысшим среди стран Центральной Азии", — говорится в обращении.

Однако мажилисмены отмечают проблему нелегальной занятости мигрантов, которая усиливает коррупцию на местах.

"В основной массе они работают нелегально, что способствует коррупции на местах", — указано в запросе.

Два пути решения кадрового дефицита

В целом депутаты видят два основных сценария:

  1. Использовать внутренние ресурсы: повышение зарплат, перераспределение рабочей силы между регионами, ускоренная подготовка кадров. Этот путь снижает зависимость от миграции, но требует времени и дополнительных затрат.

  2. Активнее привлекать иностранную рабочую силу: позволяет быстрее закрывать кадровые пробелы, но при слабом контроле может увеличивать нагрузку на города, социальную инфраструктуру и рынок низкоквалифицированного труда.

Плюсы и риски легализации миграции

С экономической точки зрения легализация трудовой миграции может:

  • сократить объём теневой занятости,

  • увеличить налоговые поступления,

  • повысить прозрачность рынка труда.

Главное условие — чёткие правила и ответственность работодателей.

С социальной стороны, возможны риски:

  • рост нагрузки на жильё и транспорт,

  • усиление конкуренции за рабочие места в низкоквалифицированных сегментах,

  • увеличение нагрузки на социальные услуги.

Поэтому депутаты акцентируют не на расширении миграции, а на её регулировании через квоты, налоговые механизмы и контроль за работодателями.

"Миграционные потоки необходимо управлять стратегически, с акцентом на квалификацию, налоги и интеграцию", — отмечают авторы запроса.

Опыт других стран

Международная практика показывает, что трудовая миграция — это не универсальное решение, а инструмент политики на рынке труда.

  • Во многих странах существуют программы временного и целевого привлечения работников для конкретных отраслей.

  • В странах ОЭСР миграцию используют для закрытия кадровых дефицитов, увязывая её с возможностями социальной инфраструктуры и контролем за рынком труда.

  • Эффект миграции зависит от качества администрирования и сбалансированного учёта экономических и социальных факторов.

При недостаточном контроле иностранная рабочая сила может создавать нагрузку на инфраструктуру и усиливать конкуренцию в низкоквалифицированных сферах.

Итог

Трудовая миграция для Казахстана — не панацея, но и не проблема сама по себе. Всё зависит от того, как государство управляет потоками, регулирует налоги и интеграцию, а также балансирует экономические и социальные интересы.

