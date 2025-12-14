Депутаты в Казахстане заговорили о миграции

В Мажилисе недавно был направлен депутатский запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, посвящённый вопросу трудовой миграции. На фоне ожидаемого дефицита кадров в экономике страны парламентарии предлагают пересмотреть подходы к привлечению иностранных специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В запросе отмечается, что рынок труда Казахстана стремительно меняется, а существующие механизмы регулирования уже не справляются с возникающими вызовами.
"В трудовой сфере Казахстана складываются серьёзные изменения, которые требуют системного реагирования со стороны государства", — говорится в документе.
Парламентарии акцентируют внимание на росте числа юридических лиц в стране за последние десять лет — почти на 49%, в основном за счёт малого и среднего бизнеса (МСБ). Однако, как отмечают депутаты, этот рост не всегда сопровождается созданием стабильных рабочих мест.
Особое внимание уделяется крупным государственным проектам — строительству ТЭЦ, АЭС, развитию энергетики, ЖКХ и транспорта. По оценке авторов запроса, для реализации этих инициатив потребуется тысячи специалистов, а внутренних кадровых ресурсов может не хватить.
"Быстрая реализация проектов потребует тысяч специалистов", — подчеркивается в документе.
Прогнозы Центра развития трудовых ресурсов подтверждают эти опасения: с 2025 по 2035 годы Казахстанской экономике может понадобиться около 3 миллионов наёмных работников, из которых 813 тысяч — рабочие кадры. Наибольший спрос ожидается в промышленности и строительстве.
Депутаты предлагают рассматривать трудовую миграцию как инструмент закрытия кадрового дефицита. Казахстан по-прежнему привлекателен для иностранных специалистов благодаря относительно высокому уровню доходов.
"Уровень зарплат в Казахстане остаётся наивысшим среди стран Центральной Азии", — говорится в обращении.
Однако мажилисмены отмечают проблему нелегальной занятости мигрантов, которая усиливает коррупцию на местах.
"В основной массе они работают нелегально, что способствует коррупции на местах", — указано в запросе.
В целом депутаты видят два основных сценария:
Использовать внутренние ресурсы: повышение зарплат, перераспределение рабочей силы между регионами, ускоренная подготовка кадров. Этот путь снижает зависимость от миграции, но требует времени и дополнительных затрат.
Активнее привлекать иностранную рабочую силу: позволяет быстрее закрывать кадровые пробелы, но при слабом контроле может увеличивать нагрузку на города, социальную инфраструктуру и рынок низкоквалифицированного труда.
С экономической точки зрения легализация трудовой миграции может:
сократить объём теневой занятости,
увеличить налоговые поступления,
повысить прозрачность рынка труда.
Главное условие — чёткие правила и ответственность работодателей.
С социальной стороны, возможны риски:
рост нагрузки на жильё и транспорт,
усиление конкуренции за рабочие места в низкоквалифицированных сегментах,
увеличение нагрузки на социальные услуги.
Поэтому депутаты акцентируют не на расширении миграции, а на её регулировании через квоты, налоговые механизмы и контроль за работодателями.
"Миграционные потоки необходимо управлять стратегически, с акцентом на квалификацию, налоги и интеграцию", — отмечают авторы запроса.
Международная практика показывает, что трудовая миграция — это не универсальное решение, а инструмент политики на рынке труда.
Во многих странах существуют программы временного и целевого привлечения работников для конкретных отраслей.
В странах ОЭСР миграцию используют для закрытия кадровых дефицитов, увязывая её с возможностями социальной инфраструктуры и контролем за рынком труда.
Эффект миграции зависит от качества администрирования и сбалансированного учёта экономических и социальных факторов.
При недостаточном контроле иностранная рабочая сила может создавать нагрузку на инфраструктуру и усиливать конкуренцию в низкоквалифицированных сферах.
Трудовая миграция для Казахстана — не панацея, но и не проблема сама по себе. Всё зависит от того, как государство управляет потоками, регулирует налоги и интеграцию, а также балансирует экономические и социальные интересы.
Комментарии0 комментарий(ев)