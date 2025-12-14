18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.12.2025, 09:20

С 2026 года международная трасса Атырау — Астрахань станет платной

Новости Казахстана 0 607

В 2026 году в Казахстане шесть крупных участков дорог станут платными. Их суммарная протяжённость составит 1,8 тысячи километров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: "Ак Жайык"
Фото: "Ак Жайык"

Новые платные участки

Список трасс, где проезд станет платным:

  • Караганда — Балхаш (363 км),

  • Бурылбайтал — Курты (228 км),

  • Актобе — Кандыагаш (96 км),

  • Талдыкорган — Усть-Каменогорск (768 км),

  • Атырау — Астрахань (277 км),

  • Мерке — Шу (78 км).

Эти участки включены в систему платных дорог для обеспечения самоокупаемости и улучшения качества после реконструкции и ремонта.

Будет ли дорожный тариф меняться?

В Минтранспорта подчеркнули, что тарифы на 2026 год останутся прежними. Способы оплаты также не изменятся — проезд можно будет оплатить как заранее, так и после поездки. В ведомстве отметили, что платность внедряется для снижения нагрузки на бюджет и обеспечения самоокупаемости участков, где завершены ремонтные работы.

Формирование тарифов

Стоимость проезда зависит от категории участка и типа транспортного средства.

  • Дороги первой категории — это магистрали с высокой пропускной способностью, минимум 4 полосы.

  • Дороги второй категории — двухполосные трассы с меньшей интенсивностью движения, соединяющие региональные центры, но высокого качества.

На участках первой категории проезд для легковых автомобилей составит 2 тенге за километр при предоплате и 2,5 тенге за километр при постоплате. Для автобусов до 16 мест и грузовиков до 2,5 тонн — 8 и 9 тенге за километр соответственно. Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 тонн будут платить 15 и 17 тенге за километр, а автобусы свыше 32 мест и грузовые машины до 10 тонн — 22 и 26 тенге. Для грузовиков до 15 тонн тариф составит 30 и 35 тенге за километр, а для грузовых автомобилей свыше 15 тонн — 37 и 44 тенге за километр.

На трассах второй категории стоимость проезда для легковых автомобилей не взимается. Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 тонн будут платить 6 и 7 тенге за километр соответственно, автобусы до 32 мест и грузовики до 5,5 тонн — 13 и 15 тенге, автобусы свыше 32 мест и грузовики до 10 тонн — 19 и 22 тенге. Для грузовиков до 15 тонн — 25 и 30 тенге за километр, для грузовиков свыше 15 тонн — 31 и 37 тенге.

Таким образом, проезд по магистралям первой категории будет дороже, чем по региональным трассам.

Кто будет ездить бесплатно

Согласно закону, льготы предоставляются для:

  • специальных машин, выполняющих служебные задачи, таких как скорая помощь, полиция и пожарные;

  • автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки;

  • легковых автомобилей местных жителей и организаций, проезжающих по платной дороге внутри своего района;

  • легковых автомобилей ветеранов Великой Отечественной войны.

Все остальные водители обязаны оплачивать проезд согласно установленным тарифам на выбранном участке.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь