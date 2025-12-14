С 2026 года международная трасса Атырау — Астрахань станет платной

В 2026 году в Казахстане шесть крупных участков дорог станут платными. Их суммарная протяжённость составит 1,8 тысячи километров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: "Ак Жайык"

Новые платные участки

Список трасс, где проезд станет платным:

Караганда — Балхаш (363 км),

Бурылбайтал — Курты (228 км),

Актобе — Кандыагаш (96 км),

Талдыкорган — Усть-Каменогорск (768 км),

Атырау — Астрахань (277 км),

Мерке — Шу (78 км).

Эти участки включены в систему платных дорог для обеспечения самоокупаемости и улучшения качества после реконструкции и ремонта.

Будет ли дорожный тариф меняться?

В Минтранспорта подчеркнули, что тарифы на 2026 год останутся прежними. Способы оплаты также не изменятся — проезд можно будет оплатить как заранее, так и после поездки. В ведомстве отметили, что платность внедряется для снижения нагрузки на бюджет и обеспечения самоокупаемости участков, где завершены ремонтные работы.

Формирование тарифов

Стоимость проезда зависит от категории участка и типа транспортного средства.

Дороги первой категории — это магистрали с высокой пропускной способностью, минимум 4 полосы.

Дороги второй категории — двухполосные трассы с меньшей интенсивностью движения, соединяющие региональные центры, но высокого качества.

На участках первой категории проезд для легковых автомобилей составит 2 тенге за километр при предоплате и 2,5 тенге за километр при постоплате. Для автобусов до 16 мест и грузовиков до 2,5 тонн — 8 и 9 тенге за километр соответственно. Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 тонн будут платить 15 и 17 тенге за километр, а автобусы свыше 32 мест и грузовые машины до 10 тонн — 22 и 26 тенге. Для грузовиков до 15 тонн тариф составит 30 и 35 тенге за километр, а для грузовых автомобилей свыше 15 тонн — 37 и 44 тенге за километр.

На трассах второй категории стоимость проезда для легковых автомобилей не взимается. Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 тонн будут платить 6 и 7 тенге за километр соответственно, автобусы до 32 мест и грузовики до 5,5 тонн — 13 и 15 тенге, автобусы свыше 32 мест и грузовики до 10 тонн — 19 и 22 тенге. Для грузовиков до 15 тонн — 25 и 30 тенге за километр, для грузовиков свыше 15 тонн — 31 и 37 тенге.

Таким образом, проезд по магистралям первой категории будет дороже, чем по региональным трассам.

Кто будет ездить бесплатно

Согласно закону, льготы предоставляются для:

специальных машин, выполняющих служебные задачи, таких как скорая помощь, полиция и пожарные;

автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки;

легковых автомобилей местных жителей и организаций, проезжающих по платной дороге внутри своего района;

легковых автомобилей ветеранов Великой Отечественной войны.

Все остальные водители обязаны оплачивать проезд согласно установленным тарифам на выбранном участке.