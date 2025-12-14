Рожать столько, сколько можешь обеспечить: новая демографическая реальность Казахстана

Несмотря на рост численности населения, демография Казахстана сталкивается с новыми вызовами. Страна увеличивает количество жителей, но рождаемость постепенно снижается, а молодежь откладывает создание семьи. Эксперты объясняют, что за цифрами стоят социальные, экономические и культурные изменения, а также региональные различия в населении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: onlinevologda.ru

Рост населения на фоне снижения рождаемости

Численность казахстанцев достигла 20,4 миллиона человек, что на 23% выше показателей 1992 года. Рост населения обеспечивается высокой рождаемостью и снижением смертности, при этом около трети жителей — дети до 15 лет, а молодежь 10–24 лет составляет 22,6%.

Средний возраст населения к 2024 году вырос до 32,3 года. Хотя казахстанцы считаются относительно молодыми в мировом масштабе, по сравнению с соседями из Центральной Азии население страны слегка старше.

В то же время рождаемость постепенно снижается: если в 2021 году на свет появилось 447 тысяч детей, то в 2024 году — уже около 366 тысяч. Коэффициент рождаемости, который показывает число рождений на тысячу человек, снизился с 24 в 2021 году до 15 в первом квартале 2025-го.

Пандемия и «бейби-бум» как временное явление

По словам Аяулым Сагынбаевой, руководителя Центра анализа демографических процессов при АСПиР, кратковременный рост рождаемости во время пандемии не изменил долгосрочных тенденций. Суммарный коэффициент рождаемости в 2024 году составил 2,8 ребенка на женщину, что близко к уровню простого воспроизводства населения.

— «Численность казахстанцев ежегодно увеличивается примерно на 1,3%, что соответствует допандемийному уровню. Это нормальный тренд, обусловленный возрастной структурой населения», — пояснила эксперт.

Региональные контрасты: где рождается больше, а где убывает население

Рост населения наблюдается в южных и западных регионах, а север и восток страны теряют жителей из-за миграции. Лидерами по рождаемости остаются Мангистауская, Туркестанская области и город Шымкент. Наименьший коэффициент зафиксирован в Северо-Казахстанской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

— «Молодое население юга обеспечивает естественный прирост, а северные регионы страдают от миграционной убылью и старения населения», — поясняет Газиза Молдакулова, программный аналитик фонда ООН.

Сельские жители, переезжая в города, сохраняют традиции многодетности, но статистически рождаемость фиксируется в мегаполисах, что формирует «городской бейби-бум».

Молодежь откладывает создание семьи

Современные казахстанцы стремятся сначала к образованию и профессиональной реализации. Средний размер семьи снизился с 3,9 до 3,2 человека, а возраст первого брака и рождения первого ребенка постепенно увеличивается.

— «Сегодня наиболее активный возраст для рождения детей — 25–35 лет. Молодые семьи подходят к материнству осознанно, учитывая экономические и социальные условия», — отмечает Аяулым Сагынбаева.

Причины — урбанизация, карьера и желание обеспечить детям качественное воспитание и образование. Более половины опрошенных в 2024 году не планируют иметь больше детей, кроме уже существующих.

Старение населения и «серебряный дивиденд»

Уровень смертности в Казахстане составляет около 7 человек на тысячу, продолжает снижаться, а доля людей старше 65 лет достигла 9%. Это показатель старения, обусловленного улучшением здравоохранения и социальной поддержки.

— «Инвестиции в здоровье, образование и развитие детей создают поколение, которое физически, умственно и духовно развито», — говорит Молдакулова.

Эта тенденция открывает «серебряный дивиденд» — активное участие пожилых граждан в экономике и обществе при сохранении их здоровья и финансовой стабильности.

Демографическая политика и социальная поддержка

Рост рождаемости напрямую связан с поддержкой семей: дородовые и послеродовые выплаты, декретные отпуска, доступ к детским садам и гибкий график работы родителей.

— «Дети должны рождаться в тех количествах, которые семья способна обеспечить. Качество рождаемости важнее количества», — подчеркивает Аяулым Сагынбаева.

Создание Центра демографического анализа и прогнозирования позволит лучше планировать развитие инфраструктуры, социальные программы и рынок труда, а также использовать демографический потенциал молодежи.

Взгляд в будущее

Казахстан продолжает расти, но ключевой вызов — сочетание количества и качества населения. Эффективная политика в сфере семьи, образования, здравоохранения и социальной поддержки поможет стране извлечь демографический дивиденд, сделать население экономически активным и обеспечить устойчивое развитие на десятилетия вперед.