Правительство Казахстана запускает новогоднюю экономическую оборону

В преддверии новогодних праздников правительство Казахстана активизирует усилия по сдерживанию роста цен. На совещании по инфляции, которое провел заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Серик Жумангарин, обсудили комплекс мер, призванных облегчить нагрузку на потребительский рынок в ближайшие недели, сообщили в пресс-службе кабмина 14 декабря, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: сайт премьер-министра РК

Эта мера позволит обеспечить стабильные поставки огурцов и помидоров в регионы, где объем собственного тепличного производства недостаточен, и предотвратить резкое повышение цен в преддверии праздников.

Прямые продажи и «Bereke fest»: праздник без переплат

Правительство делает ставку на расширение форматов прямых продаж от производителей. С 22 по 31 декабря в супермаркетах страны пройдет акция «Bereke fest», которая предполагает прямые поставки социально значимых товаров от фермеров с продажей по сниженным ценам.

Помимо этого, власти планируют увеличить количество сельскохозяйственных и предновогодних ярмарок: в декабре их запланировано более 800 по всей стране. Эти меры направлены на доступность свежих продуктов для граждан и снижение сезонного давления на цены.

Логистика и регионы: новые хабы для продовольствия

Особое внимание уделено отдаленным регионам, таким как Ұлытау и Мангыстау. Сложная логистика и нехватка складских помещений создают риски для обеспечения населения социально значимыми продуктами.

Серик Жумангарин поручил создать в этих областях логистические центры, которые позволят:

хранить необходимые запасы продовольствия;

сократить логистические издержки;

сформировать региональные распределительные хабы для своевременного снабжения населения.

Онлайн-мониторинг и цифровизация складов

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы сообщил о планах по внесению изменений в существующие правила стабилизации цен на социально значимые продукты. Главным нововведением станет система онлайн-мониторинга:

пилотный проект уже реализует АО «Казахтелеком» на складе площадью 3 тыс. кв.м в Кызылорде;

в следующем году поэтапно система будет внедрена на всех складах СПК;

это позволит в режиме реального времени отслеживать наличие товаров, условия хранения и их качество.

Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшие дни, обеспечив более прозрачное и оперативное управление запасами продовольствия в стране.

Итог: стратегия на грани инноваций и практичности

Комплекс мер правительства Казахстана — от «зеленых коридоров» до цифрового мониторинга — направлен на то, чтобы граждане встретили Новый год без резкого роста цен и дефицита основных продуктов. Акцент сделан не только на увеличение поставок, но и на улучшение логистики, доступность прямых продаж и цифровую прозрачность на складах.

Эти меры демонстрируют, что власть готова действовать системно, сочетая традиционные и инновационные подходы для защиты потребительского рынка.