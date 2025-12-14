18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.12.2025, 11:56

Правительство Казахстана запускает новогоднюю экономическую оборону

Новости Казахстана 0 621

В преддверии новогодних праздников правительство Казахстана активизирует усилия по сдерживанию роста цен. На совещании по инфляции, которое провел заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Серик Жумангарин, обсудили комплекс мер, призванных облегчить нагрузку на потребительский рынок в ближайшие недели, сообщили в пресс-службе кабмина 14 декабря, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: сайт премьер-министра РК
Фото: сайт премьер-министра РК

Эта мера позволит обеспечить стабильные поставки огурцов и помидоров в регионы, где объем собственного тепличного производства недостаточен, и предотвратить резкое повышение цен в преддверии праздников.

Прямые продажи и «Bereke fest»: праздник без переплат

Правительство делает ставку на расширение форматов прямых продаж от производителей. С 22 по 31 декабря в супермаркетах страны пройдет акция «Bereke fest», которая предполагает прямые поставки социально значимых товаров от фермеров с продажей по сниженным ценам.

Помимо этого, власти планируют увеличить количество сельскохозяйственных и предновогодних ярмарок: в декабре их запланировано более 800 по всей стране. Эти меры направлены на доступность свежих продуктов для граждан и снижение сезонного давления на цены.

Логистика и регионы: новые хабы для продовольствия

Особое внимание уделено отдаленным регионам, таким как Ұлытау и Мангыстау. Сложная логистика и нехватка складских помещений создают риски для обеспечения населения социально значимыми продуктами.

Серик Жумангарин поручил создать в этих областях логистические центры, которые позволят:

  • хранить необходимые запасы продовольствия;

  • сократить логистические издержки;

  • сформировать региональные распределительные хабы для своевременного снабжения населения.

Онлайн-мониторинг и цифровизация складов

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы сообщил о планах по внесению изменений в существующие правила стабилизации цен на социально значимые продукты. Главным нововведением станет система онлайн-мониторинга:

  • пилотный проект уже реализует АО «Казахтелеком» на складе площадью 3 тыс. кв.м в Кызылорде;

  • в следующем году поэтапно система будет внедрена на всех складах СПК;

  • это позволит в режиме реального времени отслеживать наличие товаров, условия хранения и их качество.

Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшие дни, обеспечив более прозрачное и оперативное управление запасами продовольствия в стране.

Итог: стратегия на грани инноваций и практичности

Комплекс мер правительства Казахстана — от «зеленых коридоров» до цифрового мониторинга — направлен на то, чтобы граждане встретили Новый год без резкого роста цен и дефицита основных продуктов. Акцент сделан не только на увеличение поставок, но и на улучшение логистики, доступность прямых продаж и цифровую прозрачность на складах.

Эти меры демонстрируют, что власть готова действовать системно, сочетая традиционные и инновационные подходы для защиты потребительского рынка.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь