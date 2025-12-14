18+
14.12.2025, 13:11

Опасная наличка в торговых точках: полиция предупреждает казахстанцев о фальшивых купюрах

Новости Казахстана

В Уральске полицейские раскрыли серию эпизодов мошенничества, связанных с использованием сувенирных банкнот, которые злоумышленник выдавал за настоящие деньги. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина на протяжении нескольких недель — с октября по ноябрь — расплачивался в торговых точках купюрами, внешне практически не отличимыми от подлинных тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сувенир вместо денег: как работала схема в Уральске

Речь идет о «банкнотах» номиналом 5 000, 10 000 и 20 000 тенге, которые на первый взгляд выглядели как настоящие. Именно это сходство и позволяло мошеннику вводить в заблуждение продавцов, особенно в условиях спешки и большого потока покупателей.

Обман на доверии: почему продавцы не сразу замечали подделку

По данным полиции, расчет строился на человеческом факторе. Сувенирные купюры имели схожий цвет, размер и дизайн, поэтому во время быстрых расчетов продавцы не всегда успевали тщательно проверить деньги. Получив товар, злоумышленник покидал торговую точку, а подлог обнаруживался уже позже — при пересчете выручки.

Правоохранители подчеркивают: подобные случаи особенно часто происходят в небольших магазинах, киосках и точках с наличным расчетом, где проверка купюр может проводиться формально или вовсе отсутствовать.

Задержание и расследование

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел для проведения следственных действий. В настоящее время в его отношении начато досудебное расследование, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и возможный ущерб, причиненный предпринимателям.

В полиции уточняют, что использование сувенирных купюр при расчетах не является безобидной шалостью и квалифицируется как мошенничество.

Внимание всем: полиция предупреждает казахстанцев

Правоохранительные органы обратились к жителям Казахстана с настоятельным призывом проявлять максимальную бдительность при расчетах наличными. Особенно это касается продавцов, кассиров и владельцев торговых точек.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на ключевые признаки подлинности банкнот:

  • качество и плотность бумаги;

  • наличие и четкость водяных знаков;

  • защитные элементы и микродетали;

  • общее ощущение купюры на ощупь.

Даже незначительные сомнения должны стать поводом для дополнительной проверки.

Что делать при обнаружении сомнительных денег

Если у граждан возникают подозрения в подлинности купюры или обнаружены деньги, напоминающие сувенирные, не следует пытаться использовать их повторно. В таких случаях необходимо незамедлительно сообщить в полицию по номеру 102.

В ведомстве подчеркивают: своевременное обращение помогает не только защитить себя от финансовых потерь, но и предотвратить дальнейшее распространение фальшивых купюр.

Ответственность неизбежна

В полиции напомнили, что использование сувенирных банкнот в качестве платежного средства влечет уголовную ответственность. Независимо от суммы и обстоятельств, такие действия расцениваются как мошенничество и имеют серьезные правовые последствия.

Правоохранители призывают казахстанцев не терять бдительность: даже внешне «правдоподобная» купюра может оказаться всего лишь бутафорией, а спешка — стоить реальных денег.

