18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.38
612.6
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.12.2025, 20:33

МВД предупредило казахстанцев о “приманке“ на дорогах

Новости Казахстана 0 400

В социальных сетях и мессенджерах Казахстана стала распространяться информация о якобы существующей опасной «приманке» на дорогах. Сообщения описывали случаи, когда на проезжей части якобы оставляют детские кресла с «поддельным» младенцем, чтобы остановить автомобили, сообщает Lada.kz на Polisia.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ложная информация в мессенджерах

По данным МВД Казахстана, эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что подобные истории распространяются исключительно с целью вызвать страх и панику среди водителей.

Другие мифические способы остановки машин

Помимо «детских приманок», в мессенджерах также упоминалась практика бросания яиц в лобовое стекло автомобиля, якобы для его принудительной остановки. МВД подчеркнуло: подобных случаев на самом деле не зафиксировано.

Ответственность за распространение фейков

В министерстве напомнили, что публикация и распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или интернет-ресурсов влечёт юридическую ответственность.

«Рекомендуем доверять только официальным источникам и не поддаваться на слухи, распространяемые в мессенджерах», — подчеркнули в МВД.

Пример фейковой информации

Для наглядности ведомство опубликовало скриншот одного из ложных сообщений, которое активно распространялось среди пользователей.

фейковая рассылка

Скриншот / Polisia.kz

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь