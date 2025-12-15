МВД предупредило казахстанцев о “приманке“ на дорогах

В социальных сетях и мессенджерах Казахстана стала распространяться информация о якобы существующей опасной «приманке» на дорогах. Сообщения описывали случаи, когда на проезжей части якобы оставляют детские кресла с «поддельным» младенцем, чтобы остановить автомобили, сообщает Lada.kz на Polisia.kz.

Фото: кадр YouTube

Ложная информация в мессенджерах

По данным МВД Казахстана, эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что подобные истории распространяются исключительно с целью вызвать страх и панику среди водителей.

Другие мифические способы остановки машин

Помимо «детских приманок», в мессенджерах также упоминалась практика бросания яиц в лобовое стекло автомобиля, якобы для его принудительной остановки. МВД подчеркнуло: подобных случаев на самом деле не зафиксировано.

Ответственность за распространение фейков

В министерстве напомнили, что публикация и распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или интернет-ресурсов влечёт юридическую ответственность.

«Рекомендуем доверять только официальным источникам и не поддаваться на слухи, распространяемые в мессенджерах», — подчеркнули в МВД.

Пример фейковой информации

Для наглядности ведомство опубликовало скриншот одного из ложных сообщений, которое активно распространялось среди пользователей.

Скриншот / Polisia.kz