Тысячи вернулись назад: что на самом деле происходит с переселением с юга на север Казахстана

За последние годы программа добровольного переселения из южных регионов Казахстана в северные стала одним из ключевых инструментов государственной политики по перераспределению трудовых ресурсов. Однако новые официальные данные показывают: часть переселенцев, несмотря на поддержку государства, предпочла вернуться обратно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazіnform.
По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала реализации программы добровольного переселения в северные регионы страны переехали 66,2 тысячи человек.
При этом:
3,6 тысячи переселенцев приняли решение вернуться в прежние регионы проживания;
это составляет около 6% от общего числа участников программы.
Таким образом, подавляющее большинство участников переселения остались на новом месте, несмотря на сложности адаптации и климатические особенности северных областей.
Данные Бюро национальной статистики за девять месяцев 2025 года свидетельствуют о значительном росте мобильности населения внутри страны:
1 326 000 человек сменили место жительства;
из них 619 тысяч переселились между регионами;
показатель межобластной миграции вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда место проживания сменили 1 080 000 человек.
Эксперты связывают этот рост с активизацией программ занятости, переселения и государственной поддержки трудовой мобильности.
Добровольное переселение из южных регионов в северные власти рассматривают как стратегическую меру, направленную на:
перераспределение трудовых ресурсов;
поддержку людей, ищущих работу;
снижение уровня безработицы;
компенсацию демографического спада в регионах с сокращающимся населением.
Северные области традиционно испытывают нехватку кадров, тогда как юг страны отличается более высокой плотностью населения и конкуренцией на рынке труда.
В Министерстве труда подчеркивают, что принимаемые меры уже дают ощутимый результат.
По данным ведомства:
уровень отрицательного сальдо миграции в регионах с уменьшающимся населением сократился;
по сравнению с 2019 годом показатель снизился на 36%;
в абсолютных цифрах это означает уменьшение оттока населения на 19 тысяч человек — с минус 53 тысяч ранее.
Таким образом, миграционная политика позволила частично стабилизировать демографическую ситуацию в убывающих регионах.
Хотя официальная статистика не раскрывает индивидуальные причины возврата, эксперты отмечают ряд возможных факторов:
сложности с трудоустройством по специальности;
климатические условия северных регионов;
адаптация семьи и детей;
различия в уровне инфраструктуры и социальных услуг.
При этом доля вернувшихся остается сравнительно невысокой, что указывает на устойчивость программы в целом.
Данные Минтруда показывают, что добровольное переселение с юга на север остается востребованным инструментом государственной политики. Большинство участников успешно закрепляются в новых регионах, а миграционный отток в северных областях заметно сократился.
В то же время факт возврата части переселенцев указывает на необходимость дальнейшей работы — улучшения условий адаптации, занятости и социальной поддержки на местах.
