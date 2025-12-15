Тысячи вернулись назад: что на самом деле происходит с переселением с юга на север Казахстана

За последние годы программа добровольного переселения из южных регионов Казахстана в северные стала одним из ключевых инструментов государственной политики по перераспределению трудовых ресурсов. Однако новые официальные данные показывают: часть переселенцев, несмотря на поддержку государства, предпочла вернуться обратно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazіnform.

©️ ktk.kz

Сколько людей переехали — и сколько вернулись

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала реализации программы добровольного переселения в северные регионы страны переехали 66,2 тысячи человек.

При этом:

3,6 тысячи переселенцев приняли решение вернуться в прежние регионы проживания;

это составляет около 6% от общего числа участников программы.

Таким образом, подавляющее большинство участников переселения остались на новом месте, несмотря на сложности адаптации и климатические особенности северных областей.

Внутренняя миграция в 2025 году: цифры растут

Данные Бюро национальной статистики за девять месяцев 2025 года свидетельствуют о значительном росте мобильности населения внутри страны:

1 326 000 человек сменили место жительства;

из них 619 тысяч переселились между регионами ;

показатель межобластной миграции вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда место проживания сменили 1 080 000 человек.

Эксперты связывают этот рост с активизацией программ занятости, переселения и государственной поддержки трудовой мобильности.

Зачем стране переселение с юга на север

Добровольное переселение из южных регионов в северные власти рассматривают как стратегическую меру, направленную на:

перераспределение трудовых ресурсов;

поддержку людей, ищущих работу;

снижение уровня безработицы;

компенсацию демографического спада в регионах с сокращающимся населением.

Северные области традиционно испытывают нехватку кадров, тогда как юг страны отличается более высокой плотностью населения и конкуренцией на рынке труда.

Эффект от миграционной политики: что изменилось

В Министерстве труда подчеркивают, что принимаемые меры уже дают ощутимый результат.

По данным ведомства:

уровень отрицательного сальдо миграции в регионах с уменьшающимся населением сократился;

по сравнению с 2019 годом показатель снизился на 36% ;

в абсолютных цифрах это означает уменьшение оттока населения на 19 тысяч человек — с минус 53 тысяч ранее.

Таким образом, миграционная политика позволила частично стабилизировать демографическую ситуацию в убывающих регионах.

Почему часть переселенцев возвращается

Хотя официальная статистика не раскрывает индивидуальные причины возврата, эксперты отмечают ряд возможных факторов:

сложности с трудоустройством по специальности;

климатические условия северных регионов;

адаптация семьи и детей;

различия в уровне инфраструктуры и социальных услуг.

При этом доля вернувшихся остается сравнительно невысокой, что указывает на устойчивость программы в целом.

Итог: программа работает, но требует донастройки

Данные Минтруда показывают, что добровольное переселение с юга на север остается востребованным инструментом государственной политики. Большинство участников успешно закрепляются в новых регионах, а миграционный отток в северных областях заметно сократился.

В то же время факт возврата части переселенцев указывает на необходимость дальнейшей работы — улучшения условий адаптации, занятости и социальной поддержки на местах.