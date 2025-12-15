Кому доступна бесплатная медицина в Казахстане: правила для иностранцев

Согласно данным ООН, здоровье мигрантов — это прежде всего право человека, а не привилегия. Международные организации настаивают на всеобщем доступе к медицинским услугам, независимо от правового статуса. Мигранты нередко сталкиваются с повышенным риском инфекций, травм и психических расстройств, таких как стресс и тревога, что делает доступ к медицинской помощи особенно важным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Мигранты и их право на здоровье

В Казахстане на осень 2025 года официально работают более 14 тысяч иностранных граждан, а квота на привлечение иностранных работников в 2025 году была увеличена до 19,4 тысячи.

Легальные возможности: что доступно официально

Иностранцы с разрешением на временное пребывание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ) могут получать полный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), а также услуги по системе обязательного медицинского страхования (ОСМС). Временные мигранты имеют право лишь на экстренную и неотложную медицинскую помощь бесплатно.

В качестве примера — врач по профессии из Таджикистана Эмир, который легально устроился на работу в Казахстане. Благодаря легальному статусу он имеет возможность регулярно проходить обследования и контролировать здоровье.

Нелегальные мигранты: между бюрократией и жизнью

Для тех, кто находится в стране нелегально, доступ к медицине сильно ограничен. Анна Козлова, консультант по вопросам миграции в NGO Community Friends, отмечает:

«Пребывающие нелегально люди ни на что не могут рассчитывать, разве что на доброту местных жителей».

Случаи бывают сложными: например, гражданка Кыргызстана, отбывшая часть срока за преступление, не смогла оформить РВП после освобождения, что лишило ее возможности получать медицинскую помощь, пособия и официальную работу, даже во время беременности.

Профилактика и лечение ВИЧ среди мигрантов

Проект «Здоровье мигрантов» охватил почти две тысячи иностранцев, выявив 85 случаев ВИЧ. Большинство мигрантов были из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Иностранцам с ВИЧ, временно находящимся в Казахстане, бесплатно АРВ-терапия не положена. Однако благодаря поддержке НПО и Глобального фонда, мигранты получают лечение через специальные программы, а также консультации и сопровождение.

Пример успешного лечения — 27-летний Самир из Таджикистана. Узнав о своем статусе, он получил дистанционное сопровождение, анализы и лекарства, сохранив здоровье и защитив беременную жену.

Специалисты подчеркивают, что лечение ВИЧ у мигрантов важно не только с точки зрения гуманности, но и для общественного здоровья:

Контроль заболевания снижает передачу вируса.

Обеспечение терапии замедляет эпидемию.

Доступ к лечению предотвращает страх и скрытность пациентов.

Другие заболевания и особенности медпомощи

Мигранты с легальным статусом имеют право на лечение в рамках страховой системы, если работают. Если нет — приходится выбирать между платным лечением или возвращением на родину.

Пример — афганская женщина с РВП, у которой выявили туберкулез. Благодаря помощи консультантов и поддержки мужа лечение удалось пройти в Казахстане.

Здоровье детей мигрантов

Дети мигрантов сталкиваются с теми же ограничениями. Прививки и доступ к образованию часто зависят от правового статуса родителей. В случае нелегального пребывания приходится обращаться в частные клиники, а школы делают уступки на усмотрение педагогов.

Вывод: здоровье мигрантов — здоровье общества

Легальный статус открывает мигрантам доступ к медицинской помощи и социальным гарантиям. Нелегальные мигранты сталкиваются с ограничениями и риском для здоровья, который влияет не только на них, но и на общество в целом. Эксперты отмечают: сохранение здоровья всех, кто находится в стране, напрямую связано с эпидемиологическим благополучием и безопасностью общества.