15.12.2025, 08:41

Рост зарплат в Казахстане, который вводит в заблуждение: реальные цифры и факты

Новости Казахстана 0 849

В 2025 году заработные платы казахстанцев продемонстрировали рост, но далеко не все показатели одинаково радужны. Статистика показывает увеличение как средней, так и модальной зарплаты, тогда как минимальная осталась на прежнем уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Средняя зарплата: номинальный рост, но осторожная динамика

Средняя номинальная заработная плата – ключевой показатель для оценки доходов населения и экономического развития страны. Он показывает, на сколько увеличились доходы в тенге, но не учитывает инфляцию и реальную покупательную способность.

Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС):

  • В третьем квартале 2025 года средняя зарплата составила 429 368 тенге, что на 10% больше, чем за тот же период 2024 года (390 328 тенге).

  • Наиболее высокие доходы фиксируются в секторах:

    • Финансы и страхование – 883 611 тенге;

    • Информация и связь – 818 114 тенге;

    • Профессиональная, научная и техническая деятельность – 637 570 тенге.

Динамика по кварталам

В течение 2025 года средняя зарплата менялась следующим образом:

  • Первый квартал – 423 133 тенге (снижение на 2,7% относительно конца 2024 года);

  • Второй квартал – 448 620 тенге (рост на 6%);

  • Третий квартал – 429 368 тенге (снижение на 4,3%).

В итоге средняя номинальная зарплата за три квартала выросла на 10% в годовом выражении, но в сравнении с последним кварталом 2024 года прирост составил лишь 1,5%, или 6 235 тенге.

Медианная зарплата: середина рынка

Медианная зарплата – показатель, разделяющий всех работников на две равные группы: половина получает больше, половина – меньше.

По данным 2025 года:

  • Первый квартал – 300 307 тенге, снижение на 2,7% по сравнению с Q4 2024 (308 717 тенге);

  • Второй квартал – рост на 5,3%, до 316 152 тенге;

  • Третий квартал – снижение до 302 584 тенге (-4,3%).

Годовой рост медианной зарплаты составил 12,3%, что указывает на умеренное улучшение доходов «среднестатистического» работника.

Модальная зарплата: что чаще всего получают казахстанцы

Модальная зарплата – это сумма, которую получает наибольшее число работников.

  • В 2025 году она составила 116 059 тенге, рост на 19% по сравнению с 2024 годом (97 557 тенге).

  • Несмотря на рост, модальная зарплата почти в четыре раза ниже средней, что отражает значительное расслоение доходов.

Минимальная зарплата остаётся прежней

Минимальная зарплата в Казахстане в 2025 году составила 85 000 тенге, без изменений с 2024 года. Согласно прогнозам, и в 2026 году повышение МЗП не планируется.

Итог: номинальный рост, но реальная картина скромнее

  • Рост зарплат наблюдается в среднем и модальном выражениях;

  • МЗП осталась неизменной;

  • Реальный доход, с учётом инфляции, практически не увеличился, что отличает Казахстан от некоторых стран ЕАЭС, где зарплаты выросли и в реальном выражении.

Таким образом, 2025 год принес казахстанцам увеличение доходов «на бумаге», но реальные финансовые возможности населения пока остаются ограниченными.

0
3
0
