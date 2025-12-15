Сотни тысяч казахстанцев уже получили выплаты: узнайте, как попасть в список — деньги на карту за 3 дня

В Казахстане государство направило на поддержку граждан, потерявших работу, рекордную сумму — 118,5 миллиарда тенге. Выплаты получили сотни тысяч казахстанцев, и процесс получения этих средств максимально упрощён, чтобы люди могли быстро и без бюрократии оформить пособие. Разбираем, как всё устроено на практике, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 декабря 2025 года в стране насчитывалось 331,7 тысячи получателей социальной выплаты по потере работы через Государственный фонд социального страхования (ГФСС).
Особенно важно, что 289,8 тысячи человек впервые получили выплаты именно в 2025 году. Общая сумма всех назначенных выплат составила 118,5 миллиарда тенге, что делает эту поддержку одной из крупнейших за последние годы.
Размер социальной выплаты зависит от двух факторов:
Стаж участия в системе обязательного социального страхования
Доход за последние 24 месяца
В среднем граждане получают выплаты от 1 до 6 месяцев, а сумма пособия может достигать 45% от потерянного дохода. Это позволяет безработным сохранить финансовую стабильность в период поиска работы.
Чтобы оформить выплату, уволенному гражданину необходимо выполнить несколько шагов:
Авторизация на портале eGov.kz
В разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу"
Заполнить все поля формы и отправить заявку с помощью ЭЦП
В течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства предложит подходящие вакансии
Если подходящей работы не найдено, в течение трёх рабочих дней дистанционно присваивается статус безработного. При необходимости сотрудник КЦ связывается с заявителем для уточнения данных.
Также оформить заявку можно через Электронную биржу труда enbek.kz, что особенно удобно для тех, кто предпочитает онлайн-режим.
Если человек уже зарегистрирован как безработный, Министерство автоматически уведомляет его через SMS с предложением оформить выплату. Для согласия достаточно ответить на сообщение, после чего назначение выплаты происходит без дополнительных визитов и документов.
Такой механизм значительно упрощает процесс и сокращает бюрократические препятствия для граждан.
Государство в 2025 году направило рекордные средства на поддержку безработных в Казахстане, а сами выплаты стали максимально доступными благодаря онлайн-сервисам и автоматическим уведомлениям. Это позволяет гражданам получать помощь быстро и сосредоточиться на поиске новой работы, не тратя время на бумажные процедуры.
