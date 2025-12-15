18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.12.2025, 09:47

Сотни тысяч казахстанцев уже получили выплаты: узнайте, как попасть в список — деньги на карту за 3 дня

Новости Казахстана 0 1 561

В Казахстане государство направило на поддержку граждан, потерявших работу, рекордную сумму — 118,5 миллиарда тенге. Выплаты получили сотни тысяч казахстанцев, и процесс получения этих средств максимально упрощён, чтобы люди могли быстро и без бюрократии оформить пособие. Разбираем, как всё устроено на практике, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кто получил выплаты и сколько их было

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 декабря 2025 года в стране насчитывалось 331,7 тысячи получателей социальной выплаты по потере работы через Государственный фонд социального страхования (ГФСС).

Особенно важно, что 289,8 тысячи человек впервые получили выплаты именно в 2025 году. Общая сумма всех назначенных выплат составила 118,5 миллиарда тенге, что делает эту поддержку одной из крупнейших за последние годы.

Как рассчитывается размер пособия

Размер социальной выплаты зависит от двух факторов:

  1. Стаж участия в системе обязательного социального страхования

  2. Доход за последние 24 месяца

В среднем граждане получают выплаты от 1 до 6 месяцев, а сумма пособия может достигать 45% от потерянного дохода. Это позволяет безработным сохранить финансовую стабильность в период поиска работы.

Пошаговая инструкция: как оформить выплату

Чтобы оформить выплату, уволенному гражданину необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Авторизация на портале eGov.kz

  2. В разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу"

  3. Заполнить все поля формы и отправить заявку с помощью ЭЦП

  4. В течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства предложит подходящие вакансии

  5. Если подходящей работы не найдено, в течение трёх рабочих дней дистанционно присваивается статус безработного. При необходимости сотрудник КЦ связывается с заявителем для уточнения данных.

Также оформить заявку можно через Электронную биржу труда enbek.kz, что особенно удобно для тех, кто предпочитает онлайн-режим.

Автоматические выплаты для уже зарегистрированных безработных

Если человек уже зарегистрирован как безработный, Министерство автоматически уведомляет его через SMS с предложением оформить выплату. Для согласия достаточно ответить на сообщение, после чего назначение выплаты происходит без дополнительных визитов и документов.

Такой механизм значительно упрощает процесс и сокращает бюрократические препятствия для граждан.

Итог

Государство в 2025 году направило рекордные средства на поддержку безработных в Казахстане, а сами выплаты стали максимально доступными благодаря онлайн-сервисам и автоматическим уведомлениям. Это позволяет гражданам получать помощь быстро и сосредоточиться на поиске новой работы, не тратя время на бумажные процедуры.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь