Сотни тысяч казахстанцев уже получили выплаты: узнайте, как попасть в список — деньги на карту за 3 дня

В Казахстане государство направило на поддержку граждан, потерявших работу, рекордную сумму — 118,5 миллиарда тенге . Выплаты получили сотни тысяч казахстанцев, и процесс получения этих средств максимально упрощён, чтобы люди могли быстро и без бюрократии оформить пособие. Разбираем, как всё устроено на практике, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Кто получил выплаты и сколько их было

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 декабря 2025 года в стране насчитывалось 331,7 тысячи получателей социальной выплаты по потере работы через Государственный фонд социального страхования (ГФСС).

Особенно важно, что 289,8 тысячи человек впервые получили выплаты именно в 2025 году. Общая сумма всех назначенных выплат составила 118,5 миллиарда тенге, что делает эту поддержку одной из крупнейших за последние годы.

Как рассчитывается размер пособия

Размер социальной выплаты зависит от двух факторов:

Стаж участия в системе обязательного социального страхования Доход за последние 24 месяца

В среднем граждане получают выплаты от 1 до 6 месяцев, а сумма пособия может достигать 45% от потерянного дохода. Это позволяет безработным сохранить финансовую стабильность в период поиска работы.

Пошаговая инструкция: как оформить выплату

Чтобы оформить выплату, уволенному гражданину необходимо выполнить несколько шагов:

Авторизация на портале eGov.kz В разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу" Заполнить все поля формы и отправить заявку с помощью ЭЦП В течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства предложит подходящие вакансии Если подходящей работы не найдено, в течение трёх рабочих дней дистанционно присваивается статус безработного. При необходимости сотрудник КЦ связывается с заявителем для уточнения данных.

Также оформить заявку можно через Электронную биржу труда enbek.kz, что особенно удобно для тех, кто предпочитает онлайн-режим.

Автоматические выплаты для уже зарегистрированных безработных

Если человек уже зарегистрирован как безработный, Министерство автоматически уведомляет его через SMS с предложением оформить выплату. Для согласия достаточно ответить на сообщение, после чего назначение выплаты происходит без дополнительных визитов и документов.

Такой механизм значительно упрощает процесс и сокращает бюрократические препятствия для граждан.

Итог

Государство в 2025 году направило рекордные средства на поддержку безработных в Казахстане, а сами выплаты стали максимально доступными благодаря онлайн-сервисам и автоматическим уведомлениям. Это позволяет гражданам получать помощь быстро и сосредоточиться на поиске новой работы, не тратя время на бумажные процедуры.