Тишина на продажу: казахстанцам посчитали каждый крик и штрафы с 2026 года

В 2026 году казахстанцам придётся быть особенно внимательными к уровню шума в квартирах, домах и даже на улицах: нарушения тишины могут обойтись в десятки тысяч тенге. Причём ответственность ложится не только на взрослых, но и на родителей несовершеннолетних, а бизнес — под угрозой ещё более серьёзных санкций, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр YouTube

МРП и новые штрафы: что нужно знать

С нового года размер месячного расчётного показателя (МРП) составит 4 325 тенге, и именно от этой цифры напрямую зависят суммы штрафов за нарушение покоя граждан.

Первое нарушение — 5 МРП ( 21 625 тенге )

Повторное нарушение — 10 МРП ( 43 250 тенге )

Для бизнеса предусмотрены более строгие меры: большие штрафы и возможность приостановки деятельности.

Когда шуметь запрещено

Чтобы избежать неприятностей, важно знать точные рамки, когда шум считается нарушением:

Будние дни : с 22:00 до 9:00

Выходные и праздничные дни: с 23:00 до 10:00

Любой звук, мешающий покою соседей в эти часы, подпадает под административную ответственность.

Что делать, если соседи нарушают тишину

Если рядом кто-то создаёт шум, алгоритм действий следующий:

Зафиксировать шум — аудио- или видеозапись будет доказательством. Вызвать полицию по номеру 102. Обратиться к участковому инспектору для официального оформления жалобы.

Съемные квартиры: штраф несут и владельцы

Если шум исходит из арендованной квартиры, ответственность ложится не только на квартирантов, но и на собственников жилья. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Участок» участковые инспекторы проверяют съёмные квартиры, а сведения о владельцах могут быть переданы в налоговые органы.

Дети и ночные игры: родители под прицелом закона

Ни дети, ни подростки не освобождаются от правил:

Ночные крики, бег и игры считаются нарушением тишины.

При первом обращении полиция чаще ограничивается профилактической беседой.

Повторные нарушения ведут к штрафу для родителей или законных представителей.

Кроме того, действует статья 442 КоАП РК, регулирующая нахождение несовершеннолетних в ночное время:

На улице — до 16 лет

В развлекательных заведениях — до 18 лет

Ночное время по закону — с 23:00 до 6:00. Нарушение влечёт предупреждение или административный штраф, а повторные случаи — уже более строгие меры.

Салюты под окнами: фейерверки не по расписанию

Любители пиротехники тоже под контролем закона:

Запуск фейерверков в неположенных местах — 20 МРП ( 86 500 тенге ) с конфискацией пиротехники (статья 436 КоАП).

Ночной салют или шум в запрещённое время — 5 МРП (21 625 тенге) по статье 437 КоАП.

Итог

В 2026 году нарушение тишины и покоя в Казахстане может обойтись в крупные суммы, особенно если в процесс вовлечены несовершеннолетние или бизнес. Родителям стоит контролировать ночное поведение детей, а жителям — уважать законные часы отдыха соседей, чтобы не платить десятки тысяч тенге за «пустяк».