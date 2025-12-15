Тишина на продажу: казахстанцам посчитали каждый крик и штрафы с 2026 года

В 2026 году казахстанцам придётся быть особенно внимательными к уровню шума в квартирах, домах и даже на улицах: нарушения тишины могут обойтись в десятки тысяч тенге. Причём ответственность ложится не только на взрослых, но и на родителей несовершеннолетних, а бизнес — под угрозой ещё более серьёзных санкций, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
С нового года размер месячного расчётного показателя (МРП) составит 4 325 тенге, и именно от этой цифры напрямую зависят суммы штрафов за нарушение покоя граждан.
Первое нарушение — 5 МРП (21 625 тенге)
Повторное нарушение — 10 МРП (43 250 тенге)
Для бизнеса предусмотрены более строгие меры: большие штрафы и возможность приостановки деятельности.
Чтобы избежать неприятностей, важно знать точные рамки, когда шум считается нарушением:
Будние дни: с 22:00 до 9:00
Выходные и праздничные дни: с 23:00 до 10:00
Любой звук, мешающий покою соседей в эти часы, подпадает под административную ответственность.
Если рядом кто-то создаёт шум, алгоритм действий следующий:
Зафиксировать шум — аудио- или видеозапись будет доказательством.
Вызвать полицию по номеру 102.
Обратиться к участковому инспектору для официального оформления жалобы.
Если шум исходит из арендованной квартиры, ответственность ложится не только на квартирантов, но и на собственников жилья. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Участок» участковые инспекторы проверяют съёмные квартиры, а сведения о владельцах могут быть переданы в налоговые органы.
Ни дети, ни подростки не освобождаются от правил:
Ночные крики, бег и игры считаются нарушением тишины.
При первом обращении полиция чаще ограничивается профилактической беседой.
Повторные нарушения ведут к штрафу для родителей или законных представителей.
Кроме того, действует статья 442 КоАП РК, регулирующая нахождение несовершеннолетних в ночное время:
На улице — до 16 лет
В развлекательных заведениях — до 18 лет
Ночное время по закону — с 23:00 до 6:00. Нарушение влечёт предупреждение или административный штраф, а повторные случаи — уже более строгие меры.
Любители пиротехники тоже под контролем закона:
Запуск фейерверков в неположенных местах — 20 МРП (86 500 тенге) с конфискацией пиротехники (статья 436 КоАП).
Ночной салют или шум в запрещённое время — 5 МРП (21 625 тенге) по статье 437 КоАП.
В 2026 году нарушение тишины и покоя в Казахстане может обойтись в крупные суммы, особенно если в процесс вовлечены несовершеннолетние или бизнес. Родителям стоит контролировать ночное поведение детей, а жителям — уважать законные часы отдыха соседей, чтобы не платить десятки тысяч тенге за «пустяк».
Комментарии0 комментарий(ев)