18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.12.2025, 10:53

Тишина на продажу: казахстанцам посчитали каждый крик и штрафы с 2026 года

Новости Казахстана 0 637

В 2026 году казахстанцам придётся быть особенно внимательными к уровню шума в квартирах, домах и даже на улицах: нарушения тишины могут обойтись в десятки тысяч тенге. Причём ответственность ложится не только на взрослых, но и на родителей несовершеннолетних, а бизнес — под угрозой ещё более серьёзных санкций, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

МРП и новые штрафы: что нужно знать

С нового года размер месячного расчётного показателя (МРП) составит 4 325 тенге, и именно от этой цифры напрямую зависят суммы штрафов за нарушение покоя граждан.

  • Первое нарушение — 5 МРП (21 625 тенге)

  • Повторное нарушение — 10 МРП (43 250 тенге)

  • Для бизнеса предусмотрены более строгие меры: большие штрафы и возможность приостановки деятельности.

Когда шуметь запрещено

Чтобы избежать неприятностей, важно знать точные рамки, когда шум считается нарушением:

  • Будние дни: с 22:00 до 9:00

  • Выходные и праздничные дни: с 23:00 до 10:00

Любой звук, мешающий покою соседей в эти часы, подпадает под административную ответственность.

Что делать, если соседи нарушают тишину

Если рядом кто-то создаёт шум, алгоритм действий следующий:

  1. Зафиксировать шум — аудио- или видеозапись будет доказательством.

  2. Вызвать полицию по номеру 102.

  3. Обратиться к участковому инспектору для официального оформления жалобы.

Съемные квартиры: штраф несут и владельцы

Если шум исходит из арендованной квартиры, ответственность ложится не только на квартирантов, но и на собственников жилья. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Участок» участковые инспекторы проверяют съёмные квартиры, а сведения о владельцах могут быть переданы в налоговые органы.

Дети и ночные игры: родители под прицелом закона

Ни дети, ни подростки не освобождаются от правил:

  • Ночные крики, бег и игры считаются нарушением тишины.

  • При первом обращении полиция чаще ограничивается профилактической беседой.

  • Повторные нарушения ведут к штрафу для родителей или законных представителей.

Кроме того, действует статья 442 КоАП РК, регулирующая нахождение несовершеннолетних в ночное время:

  • На улице — до 16 лет

  • В развлекательных заведениях — до 18 лет

Ночное время по закону — с 23:00 до 6:00. Нарушение влечёт предупреждение или административный штраф, а повторные случаи — уже более строгие меры.

Салюты под окнами: фейерверки не по расписанию

Любители пиротехники тоже под контролем закона:

  • Запуск фейерверков в неположенных местах — 20 МРП (86 500 тенге) с конфискацией пиротехники (статья 436 КоАП).

  • Ночной салют или шум в запрещённое время — 5 МРП (21 625 тенге) по статье 437 КоАП.

Итог

В 2026 году нарушение тишины и покоя в Казахстане может обойтись в крупные суммы, особенно если в процесс вовлечены несовершеннолетние или бизнес. Родителям стоит контролировать ночное поведение детей, а жителям — уважать законные часы отдыха соседей, чтобы не платить десятки тысяч тенге за «пустяк».

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь