От мусора до лифта: новые правила коммунальных услуг в Казахстане с 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2025 года № 554. Документ устанавливает новые формы и правила отчетности для организаций, оказывающих коммунальные услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Теперь компании, отвечающие за водоснабжение, водоотведение, канализацию, газ, электричество, тепло, сбор отходов, обслуживание лифтов и перевозки, обязаны предоставлять детализированные сведения о своих услугах третьим лицам в органы государственных доходов.
По словам специалистов, нововведение направлено на повышение прозрачности и контроля за услугами коммунального сектора, а также на упрощение процедуры налогового и финансового учета.
Приказом утверждены две ключевые позиции:
Форма сведений об оказанных услугах третьим лицам — подробный документ, который охватывает все виды коммунальных и транспортных услуг, предоставляемых организациями.
Правила подачи этих сведений — инструкция, как и в какие сроки информация должна поступать в органы государственных доходов.
Все данные должны быть предоставлены в электронном виде по месту регистрации компании.
Организации обязаны отправлять сведения:
Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
По запросу органов государственных доходов — если будут выявлены неполные или недостоверные данные. В этом случае компании обязаны направить недостающую информацию в течение 30 календарных дней со дня получения запроса.
Отчеты состоят из:
Основной формы 493.00, где отражаются ключевые показатели оказанных услуг;
Приложений, которые детализируют данные по каждому виду коммунальной услуги и клиенту.
Эксперты отмечают, что такая структура позволит органам контроля более точно отслеживать оказанные услуги, выявлять недобросовестные компании и снижать риск финансовых нарушений.
Для обычных граждан нововведение означает:
Больше прозрачности — каждая коммунальная услуга теперь фиксируется в единой отчетной системе.
Более качественный контроль — органы государственных доходов смогут оперативно проверять данные о начислениях и платежах.
Потенциальное снижение спорных ситуаций — недопонимания и ошибки в расчетах станут заметны сразу.
