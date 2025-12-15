18+
15.12.2025, 12:39

От мусора до лифта: новые правила коммунальных услуг в Казахстане с 2026 года

Новости Казахстана 0 13 326

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2025 года № 554. Документ устанавливает новые формы и правила отчетности для организаций, оказывающих коммунальные услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Теперь компании, отвечающие за водоснабжение, водоотведение, канализацию, газ, электричество, тепло, сбор отходов, обслуживание лифтов и перевозки, обязаны предоставлять детализированные сведения о своих услугах третьим лицам в органы государственных доходов.

Новый приказ меняет правила игры

По словам специалистов, нововведение направлено на повышение прозрачности и контроля за услугами коммунального сектора, а также на упрощение процедуры налогового и финансового учета.

Какие сведения нужно предоставлять

Приказом утверждены две ключевые позиции:

  1. Форма сведений об оказанных услугах третьим лицам — подробный документ, который охватывает все виды коммунальных и транспортных услуг, предоставляемых организациями.

  2. Правила подачи этих сведений — инструкция, как и в какие сроки информация должна поступать в органы государственных доходов.

Все данные должны быть предоставлены в электронном виде по месту регистрации компании.

Сроки и ответственность

Организации обязаны отправлять сведения:

  • Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

  • По запросу органов государственных доходов — если будут выявлены неполные или недостоверные данные. В этом случае компании обязаны направить недостающую информацию в течение 30 календарных дней со дня получения запроса.

Структура предоставляемых данных

Отчеты состоят из:

  • Основной формы 493.00, где отражаются ключевые показатели оказанных услуг;

  • Приложений, которые детализируют данные по каждому виду коммунальной услуги и клиенту.

Эксперты отмечают, что такая структура позволит органам контроля более точно отслеживать оказанные услуги, выявлять недобросовестные компании и снижать риск финансовых нарушений.

Что это значит для жителей

Для обычных граждан нововведение означает:

  • Больше прозрачности — каждая коммунальная услуга теперь фиксируется в единой отчетной системе.

  • Более качественный контроль — органы государственных доходов смогут оперативно проверять данные о начислениях и платежах.

  • Потенциальное снижение спорных ситуаций — недопонимания и ошибки в расчетах станут заметны сразу.

