15.12.2025, 13:34

Массовый отказ от валютных депозитов: почему казахстанцы меняют свои вклады

Новости Казахстана

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) опубликовал свежие данные о поведении вкладчиков в 2025 году. За первые десять месяцев текущего года объем депозитов физических лиц в банковской системе вырос на 2,1 трлн тенге, достигнув рекордных 26,6 трлн тенге, сообщает Lada.kz.

Фото: banki.ru
Фото: banki.ru

Тенговые депозиты уходят в лидеры

Основной прирост обеспечили именно депозиты в национальной валюте — их объем вырос на 2,2 трлн тенге. В то же время валютные депозиты сократились.

По словам пресс-службы КФГД, это объясняется увеличением дифференциала доходности между депозитами в тенге и иностранной валюте. Рост ставок по тенговым депозитам сделал их более привлекательными, что привело к историческому минимуму долларизации: на 1 ноября она составила 22,5%.

"Доходность по тенговым депозитам позволяет не только сохранить покупательную способность вложений, но и приумножить их", — отмечают в фонде.

Как базовая ставка Нацбанка влияет на доходность

В 2025 году Национальный банк дважды повышал базовую ставку:

  • В марте — с 15,25% до 16,5%

  • В октябре — с 16,5% до 18%

Базовая ставка является ключевым инструментом денежно-кредитной политики и ориентиром для формирования ставок по депозитам. Реакция банков на повышение ставки была ожидаемой: средневзвешенные рыночные ставки по депозитам выросли в диапазоне от 0,3 до 6,8 процентных пункта, в зависимости от срока и условий продукта.

Сегодня ставки по большинству депозитов превышают уровень инфляции, что позволяет вкладчикам получать реальный доход. Особенно привлекательны срочные и сберегательные депозиты, доходность по которым по отдельным продуктам достигает 20%.

Конкуренция банков растет

Банки активно борются за клиента не только ставками, но и качеством обслуживания, удобством продуктов и новыми предложениями.

Теперь многие казахстанцы открывают счета сразу в нескольких банках, комбинируя текущие, срочные и сберегательные депозиты. Это свидетельствует о росте финансовой грамотности и стремлении строить сберегательную стратегию.

За 10 месяцев 2025 года количество счетов физических лиц выросло на 30,2%, достигнув 220,3 млн, тогда как за аналогичный период 2024 года рост составил лишь 11,5%.

Дополнительный плюс — распределение сбережений по нескольким банкам увеличивает сумму гарантии КФГД, так как максимальная страховая сумма начисляется на депозиты в одном банке.

Срочные и сберегательные депозиты набирают популярность

Сберегательные вклады, введенные в 2018 году, продолжают активно расти. Ограничения на досрочное снятие средств компенсируются более высокими ставками, и за 10 месяцев 2025 года сегмент вырос почти на 47%.

Особенностью текущего года стало также активное увеличение интереса к срочным вкладам. Вкладчики могут досрочно забрать средства, хотя при этом теряется часть вознаграждения, что делает срочные депозиты гибким и доходным инструментом. За 10 месяцев объем этого сегмента вырос в 7,5 раза, а количество банков, предлагающих такие вклады, увеличилось с 4 до 7.

Срочные и сберегательные депозиты для банков — это источник стабильного фондирования, что стимулирует появление новых предложений в этих сегментах.

Депозиты как инструмент финансовой безопасности

За 10 месяцев 2025 года доля казахстанцев, хранящих свои накопления на депозитах, выросла со 62% до 68,1%, согласно ежемесячному опросу Нацбанка.

Рост рынка депозитов обеспечивается не только процентным вознаграждением, но и тем, что депозиты остаются наиболее доступным и низкорискованным инвестиционным инструментом. Пока на рынке нет продуктов, которые могли бы конкурировать с депозитами по оптимальному соотношению «риск — доходность».

«Депозиты продолжают оставаться надежной основой финансовой стратегии казахстанцев», — отмечают в КФГД.

