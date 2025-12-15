18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.12.2025, 15:40

Бронзового призёра Олимпиады отправили в колонию на три года в Казахстане

Новости Казахстана 0 595

В межрайонном суде по уголовным делам Павлодара вынесен приговор в отношении казахстанского борца вольного стиля Даулета Шабанбая — бронзового призёра Олимпийских игр. Спортсмен признан виновным по статье 380, части 4, пункту 1 Уголовного кодекса РК — «Применение насилия к представителю власти в отношении двух и более лиц», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Даулет Шабанбай. Фото:gov.kz
Даулет Шабанбай. Фото:gov.kz

Суд назначил 42-летнему спортсмену три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Инцидент произошёл в состоянии алкогольного опьянения

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, конфликт произошёл в сентябре текущего года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Шабанбай встретил патруль из трёх военнослужащих Нацгвардии, который остановил его вечером на улице по жалобе граждан.

По версии следствия:

  • спортсмен оскорбил патруль,

  • оттолкнул одного из военнослужащих,

  • ударил в лицо начальника наряда,

  • нанёс удар третьему солдату в глаз.

Судья Айгуль Ахметова огласила мотивировочную часть приговора, в которой подробно описала, что в тот день подсудимый выпил два литра пива и бутылку водки, после чего вышел гулять по городу, а затем вернулся в кафе, где столкнулся с патрулём.

«Подсудимый отказался пройти в пункт полиции, далее не помнит происходящего. Но помнит, что его скручивали сотрудники и отвезли в пункт полиции», — отметила судья.

Участие прошлых нарушений и процессуальные нарушения

Суд учёл, что на момент совершения правонарушения у Шабанбаю имелись непогашенные административные взыскания за нарушение тишины и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, судья вынесла частное постановление в адрес руководства департамента полиции Павлодарской области и прокуратуры, указав на серьёзные нарушения закона на стадии досудебного расследования. Среди выявленных проблем:

  • ущемление прав участников следственных действий и потерпевших,

  • нарушения при проведении очных ставок,

  • утрата диска с материалами осмотра места происшествия.

Приговор и частное постановление ещё не вступили в законную силу.

Спортивные достижения и личные обстоятельства подсудимого

Во время прений гособвинитель просила назначить спортсмену четыре года лишения свободы, аргументируя это «общественной опасностью совершённого деяния».

Адвокат Шабанбаю просила смягчить наказание, ссылаясь на его спортивные заслуги и положительную характеристику. В числе смягчающих обстоятельств она указала:

  • наличие несовершеннолетних детей,

  • пожилых родителей,

  • статус единственного кормильца семьи.

Сам Шабанбай полностью признал свою вину, однако отказался выступать в прениях, ограничившись словами:

«Я только хочу извиниться! Ребята, не обижайтесь».

Карьера Олимпийского бронзового медалиста

Даулет Шабанбай завершил спортивную карьеру пять лет назад. Среди его главных достижений — бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, которую он получил только в 2022 году после дисквалификации двух призёров соревнований за допинг.

Его история стала ярким примером того, как личные ошибки могут перевесить даже выдающиеся достижения на международной арене.

