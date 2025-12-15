18+
15.12.2025, 16:40

МЧС предупреждает водителей: за выезд на закрытые трассы казахстанцев ждёт арест

Новости Казахстана 0 401

Закрытые трассы и непогода становятся не только неудобством, но и угрозой для жизни. 15 декабря 2025 года начальник управления Департамента ликвидации ЧС Магомед Ахриев на брифинге рассказал, какие меры предусмотрены законом для водителей, игнорирующих ограничения МЧС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: theweather.com
Фото: theweather.com

Закон суров: штрафы и арест

Согласно статье 667 Кодекса об административных правонарушениях, за выезд на закрытую трассу предусмотрены следующие меры:

  • Первое нарушение — штраф в размере 30 минимальных расчетных показателей (МРП).

  • Повторное нарушение — административный арест, который может стать серьёзным ударом для нарушителя.

«Я не знал!» — оправдание проверят

Журналисты спросили Ахриева, возможна ли ответственность, если водитель не знал об ограничении из-за отсутствия связи.

Он пояснил:

«Это проверяется, в том числе по времени. Основная проверка ведётся органами полиции. Детали уточнять сейчас сложно, но административная ответственность предусмотрена».

Почему это важно

Экстремальные погодные условия — снегопады, метели, заносы — делают движение по трассе крайне опасным. Нарушение ограничений не только подвергает опасности водителя, но и усложняет работу спасателей.

Вывод

Планируя поездку, водителям стоит заранее проверять состояние дорог и учитывать рекомендации МЧС. Несоблюдение правил может обернуться серьёзными финансовыми потерями или даже арестом, превращая обычную поездку в рискованное приключение.

