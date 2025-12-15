Очередников на жилье в Казахстане массово «заморозили»

После масштабной проверки данных часть казахстанцев, годами стоявших в очереди на жильё, неожиданно получила отказ в его предоставлении. Формально причина выглядит простой и законной — у заявителя или членов его семьи обнаружилась доля в недвижимости : 1/2, 1/3, 1/4 и даже меньше. Однако на практике именно этот пункт стал источником массового недовольства и острых вопросов, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Очередь есть, жилья нет

С 24 мая Отбасы банк официально ведёт учёт очередников и занимается распределением жилья для нуждающихся. Именно после перехода этих функций банку многие заявители столкнулись с отказами — несмотря на то, что они годами ожидали своей очереди и рассчитывали на господдержку.

Чтобы разобраться в ситуации, Krisha.kz обратилась за разъяснениями напрямую в Отбасы банк.

В чём причина отказов

Как пояснили в банке, ключевая проблема — наличие доли в недвижимости у самого очередника или у членов его семьи. Даже если эта доля минимальная и фактически не даёт возможности проживать в жилье, с точки зрения закона она считается собственностью.

В Отбасы банке подчёркивают:

проверка проводится строго по официальным реестрам;

учитывается любое право собственности, независимо от размера доли;

наличие такой доли автоматически влияет на право участвовать в распределении жилья.

Что говорит закон

Основанием для отказов служит Закон РК «О жилищных отношениях». В соответствии с ним:

арендное и кредитное жильё с господдержкой предоставляется только тем,

у кого в течение последних пяти лет не было жилья в собственности на территории Казахстана.

Во время проверки данных часто выясняется, что:

доля в квартире или доме была получена по наследству;

право собственности оформлено формально, без возможности проживания;

недвижимость принадлежит члену семьи, но учитывается при проверке.

Очередь не аннулируют — но участие приостанавливают

Отбасы банк подчёркивает: в таких случаях речь не идёт о полном исключении человека из очереди.

«Мы понимаем недовольство людей, которые долгое время стоят в очереди и рассчитывают на помощь государства. Важно подчеркнуть, что при выявлении доли в недвижимости Отбасы банк не снимает человека с очереди, а приостанавливает его участие в распределении жилья. Это временная мера», — пояснили в банке.

Иными словами, очередник формально остаётся в списке, но фактически не может претендовать на жильё до урегулирования вопроса с собственностью.

Почему проблема стала массовой

Эксперты отмечают: долевая собственность — распространённая ситуация в Казахстане. Она возникает, когда:

жильё делят между наследниками;

квартира оформляется на нескольких членов семьи;

собственность существует «на бумаге», но не используется.

В результате тысячи людей, которые реально не имеют отдельного жилья, формально перестают соответствовать требованиям закона.

Ищут выход вместе с министерством

Чтобы найти решение, Отбасы банк обратился в Министерство промышленности и строительства РК. Сейчас вопрос долевой собственности обсуждается совместно с государственными органами.

Цель — выработать механизм, который:

не нарушит действующее законодательство;

позволит учесть реальные жизненные обстоятельства очередников;

обеспечит поддержку тем, кто действительно нуждается в жилье.

Что обещают очередникам

В банке подчёркивают, что заинтересованы в справедливом подходе и понимают социальную напряжённость вокруг этой темы. Однако до внесения изменений или появления официальных разъяснений закон продолжит применяться в текущей редакции.

Это означает, что наличие даже минимальной доли в недвижимости по-прежнему остаётся критическим фактором при распределении жилья.

Итог

Ситуация с отказами показала системную проблему:

юридическое наличие жилья не всегда означает возможность им пользоваться. Пока государство ищет компромиссное решение, тысячи очередников остаются в подвешенном состоянии — формально в списках, но без реального шанса получить долгожданные квадратные метры.

