Нефтяная пробоина: Казахстан экстренно покупает причалы в ОАЭ

После атаки на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске Казахстан экстренно закупил два новых выносных причальных устройства (ВПУ) в Объединённых Арабских Эмиратах. Министерство энергетики страны сообщило, что сроки поставки оборудования были ускорены: вместо апреля оборудование прибудет уже в январе 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Казахстан спешит с восстановлением критической инфраструктуры

«Мы прикладываем все усилия совместно с национальной нефтегазовой компанией по доставке двух новых ВПУ, произведённых в ОАЭ», — заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов, подчеркнув срочность и стратегическую важность восстановления работы терминала.

Атака на КТК: удар по нефти и безопасности

29 ноября украинский морской дрон нанес удар по объектам КТК, повредив причал морского терминала и вызвав потери Казахстана в размере 480 тыс. тонн нефти. Минэнерго расценило инцидент как недопустимый и опасный для глобальной энергетической безопасности.

Атаки на объекты КТК начались ещё 24 сентября 2025 года. Первым был атакован офис консорциума, где пострадали двое сотрудников и несколько посторонних лиц. Ранее также фиксировались удары по другим нефтебазам КТК:

17 февраля — база «Кропоткинская»

24 марта — база «Кропоткинская»

19 марта — пункт в станице Кавказской

24–25 сентября — морской терминал в Новороссийске

Последствия для инфраструктуры и экономики

Наибольший ущерб был нанесён выносному причальному устройству ВПУ-2, из-за чего эксплуатация станции стала невозможной. Инцидент поставил под угрозу поставки нефти из Казахстана и продемонстрировал уязвимость критически важной морской инфраструктуры.

Министерство энергетики и национальная нефтегазовая компания Казахстана заявили о полном контроле ситуации и активных мерах по восстановлению работы терминала в кратчайшие сроки.