Трое мужчин замерзли насмерть на Западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области стихия вновь проявила свою опасную силу. В непогоду погибли трое мужчин, сообщают местные СМИ. Жители разных районов региона сначала числились пропавшими без вести, прежде чем трагическая правда стала известна, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным Департамента полиции Западно-Казахстанской области (ЗКО), на 15 декабря найдены тела троих мужчин, пропавших в условиях сильного мороза и снегопадов:
57-летний житель Жанибекского района,
25-летний житель Бокейординского района,
35-летний житель Казталовского района.
Все трое стали жертвами переохлаждения, что подтверждается официальными данными правоохранителей.
Еще один мужчина — 54-летний житель Акжайыкского района — найден живым, но получил обморожение конечностей. Сейчас его транспортируют в Уральск для медицинской помощи.
Эта трагедия напоминает о том, насколько опасной может быть зима в регионе, особенно при сильных морозах и снегопадах.
На сегодняшний день один человек все еще числится пропавшим без вести — 59-летний житель Жанибекского района, который 13 декабря ушел с зимовки Бухар Куйгельдинского сельского округа.
Для его поиска задействованы спасатели, военнослужащие, полицейские и сотрудники местного акимата. В сложных погодных условиях поисковые работы продолжаются.
Сильный мороз и метель могут стать смертельными даже для опытных людей.
Обморожения требуют срочной медицинской помощи.
При выходе на улицу в непогоду важно иметь средства связи и одежду по сезону.
Эти трагические события становятся напоминанием о суровости зимы в Западно-Казахстанской области и необходимости осторожности для всех жителей региона.
