Трое мужчин замерзли насмерть на Западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области стихия вновь проявила свою опасную силу. В непогоду погибли трое мужчин, сообщают местные СМИ. Жители разных районов региона сначала числились пропавшими без вести, прежде чем трагическая правда стала известна, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Жертвы непогоды

По данным Департамента полиции Западно-Казахстанской области (ЗКО), на 15 декабря найдены тела троих мужчин, пропавших в условиях сильного мороза и снегопадов:

57-летний житель Жанибекского района ,

25-летний житель Бокейординского района ,

35-летний житель Казталовского района.

Все трое стали жертвами переохлаждения, что подтверждается официальными данными правоохранителей.

Спасение и пострадавшие

Еще один мужчина — 54-летний житель Акжайыкского района — найден живым, но получил обморожение конечностей. Сейчас его транспортируют в Уральск для медицинской помощи.

Эта трагедия напоминает о том, насколько опасной может быть зима в регионе, особенно при сильных морозах и снегопадах.

Поиски продолжаются

На сегодняшний день один человек все еще числится пропавшим без вести — 59-летний житель Жанибекского района, который 13 декабря ушел с зимовки Бухар Куйгельдинского сельского округа.

Для его поиска задействованы спасатели, военнослужащие, полицейские и сотрудники местного акимата. В сложных погодных условиях поисковые работы продолжаются.

Опасность зимы: что нужно знать

Сильный мороз и метель могут стать смертельными даже для опытных людей.

Обморожения требуют срочной медицинской помощи.

При выходе на улицу в непогоду важно иметь средства связи и одежду по сезону.

Эти трагические события становятся напоминанием о суровости зимы в Западно-Казахстанской области и необходимости осторожности для всех жителей региона.