18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.12.2025, 19:42

Трое мужчин замерзли насмерть на Западе Казахстана

Новости Казахстана 0 612

В Западно-Казахстанской области стихия вновь проявила свою опасную силу. В непогоду погибли трое мужчин, сообщают местные СМИ. Жители разных районов региона сначала числились пропавшими без вести, прежде чем трагическая правда стала известна, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Жертвы непогоды

По данным Департамента полиции Западно-Казахстанской области (ЗКО), на 15 декабря найдены тела троих мужчин, пропавших в условиях сильного мороза и снегопадов:

  • 57-летний житель Жанибекского района,

  • 25-летний житель Бокейординского района,

  • 35-летний житель Казталовского района.

Все трое стали жертвами переохлаждения, что подтверждается официальными данными правоохранителей.

Спасение и пострадавшие

Еще один мужчина — 54-летний житель Акжайыкского района — найден живым, но получил обморожение конечностей. Сейчас его транспортируют в Уральск для медицинской помощи.

Эта трагедия напоминает о том, насколько опасной может быть зима в регионе, особенно при сильных морозах и снегопадах.

Поиски продолжаются

На сегодняшний день один человек все еще числится пропавшим без вести59-летний житель Жанибекского района, который 13 декабря ушел с зимовки Бухар Куйгельдинского сельского округа.

Для его поиска задействованы спасатели, военнослужащие, полицейские и сотрудники местного акимата. В сложных погодных условиях поисковые работы продолжаются.

Опасность зимы: что нужно знать

  • Сильный мороз и метель могут стать смертельными даже для опытных людей.

  • Обморожения требуют срочной медицинской помощи.

  • При выходе на улицу в непогоду важно иметь средства связи и одежду по сезону.

Эти трагические события становятся напоминанием о суровости зимы в Западно-Казахстанской области и необходимости осторожности для всех жителей региона.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь