Казахстан открыл новый маршрут в Грузию

С 15 декабря 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT официально открыла новое международное направление, соединив Шымкент с Тбилиси. Этот шаг стал частью стратегической программы Министерства транспорта по расширению географии полетов и увеличению числа международных рейсов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Photo : пресс-служба авиакомпании SCAT

Новый маршрут и особенности рейсов

Направление: Шымкент – Тбилиси

Частота полетов: два раза в неделю (по понедельникам и пятницам)

Тип самолетов: Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 800

Регулярные рейсы обеспечат более удобное и быстрое сообщение между Казахстаном и Грузией, что особенно важно для пассажиров, интересующихся как туристическими, так и деловыми поездками.

Экономика и туризм: чего ждать от нового маршрута

Ожидается, что запуск авиасообщения окажет позитивное влияние на несколько ключевых сфер:

Торгово-экономическое сотрудничество: Упрощение транспортного сообщения между странами может способствовать росту взаимной торговли и инвестиционных проектов. Туризм: Новый рейс позволит казахстанцам удобнее посещать Грузию, а туристам из Грузии — исследовать южные регионы Казахстана. Культурный обмен: Более тесные контакты между странами помогут укрепить культурные и образовательные связи.

Взгляд в будущее

Министерство транспорта подчеркивает, что открытие новых международных маршрутов — это часть долгосрочной стратегии развития авиации и укрепления связей с соседними странами. В планах — дальнейшее расширение сети полетов, что позволит Казахстану стать важным авиационным хабом в регионе.