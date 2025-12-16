Казахстан открыл новый маршрут в Грузию

С 15 декабря 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT официально открыла новое международное направление, соединив Шымкент с Тбилиси. Этот шаг стал частью стратегической программы Министерства транспорта по расширению географии полетов и увеличению числа международных рейсов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Направление: Шымкент – Тбилиси
Частота полетов: два раза в неделю (по понедельникам и пятницам)
Тип самолетов: Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 800
Регулярные рейсы обеспечат более удобное и быстрое сообщение между Казахстаном и Грузией, что особенно важно для пассажиров, интересующихся как туристическими, так и деловыми поездками.
Ожидается, что запуск авиасообщения окажет позитивное влияние на несколько ключевых сфер:
Торгово-экономическое сотрудничество: Упрощение транспортного сообщения между странами может способствовать росту взаимной торговли и инвестиционных проектов.
Туризм: Новый рейс позволит казахстанцам удобнее посещать Грузию, а туристам из Грузии — исследовать южные регионы Казахстана.
Культурный обмен: Более тесные контакты между странами помогут укрепить культурные и образовательные связи.
Министерство транспорта подчеркивает, что открытие новых международных маршрутов — это часть долгосрочной стратегии развития авиации и укрепления связей с соседними странами. В планах — дальнейшее расширение сети полетов, что позволит Казахстану стать важным авиационным хабом в регионе.
