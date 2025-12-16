18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.12.2025, 20:51

Казахстан открыл новый маршрут в Грузию

Новости Казахстана 0 461

С 15 декабря 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT официально открыла новое международное направление, соединив Шымкент с Тбилиси. Этот шаг стал частью стратегической программы Министерства транспорта по расширению географии полетов и увеличению числа международных рейсов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Photo : пресс-служба авиакомпании SCAT
© Photo : пресс-служба авиакомпании SCAT

Новый маршрут и особенности рейсов

  • Направление: Шымкент – Тбилиси

  • Частота полетов: два раза в неделю (по понедельникам и пятницам)

  • Тип самолетов: Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 800

Регулярные рейсы обеспечат более удобное и быстрое сообщение между Казахстаном и Грузией, что особенно важно для пассажиров, интересующихся как туристическими, так и деловыми поездками.

Экономика и туризм: чего ждать от нового маршрута

Ожидается, что запуск авиасообщения окажет позитивное влияние на несколько ключевых сфер:

  1. Торгово-экономическое сотрудничество: Упрощение транспортного сообщения между странами может способствовать росту взаимной торговли и инвестиционных проектов.

  2. Туризм: Новый рейс позволит казахстанцам удобнее посещать Грузию, а туристам из Грузии — исследовать южные регионы Казахстана.

  3. Культурный обмен: Более тесные контакты между странами помогут укрепить культурные и образовательные связи.

Взгляд в будущее

Министерство транспорта подчеркивает, что открытие новых международных маршрутов — это часть долгосрочной стратегии развития авиации и укрепления связей с соседними странами. В планах — дальнейшее расширение сети полетов, что позволит Казахстану стать важным авиационным хабом в регионе.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь