16.12.2025, 07:05

В Казахстане потребовали от Яндекс.Такси умерить аппетиты в часы пик

Новости Казахстана

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) провело очередное заседание, посвященное формированию цен на рынке пассажирских перевозок. В центре внимания вновь оказался сервис Яндекс.Такси, которому регулятор рекомендовал пересмотреть подход к ценообразованию в часы пик. Речь идет о необходимости сдерживать резкий рост стоимости поездок в периоды повышенного спроса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Рекомендации для Яндекс.Такси: меньше «скачков» цен

По итогам обсуждений в агентстве подчеркнули, что Яндекс.Такси следует активнее использовать прогнозные данные в своих алгоритмах. Это, по мнению регулятора, позволит:

  • снизить ценовую волатильность в пиковые часы;

  • заранее прогнозировать рост спроса;

  • стимулировать водителей заблаговременно перемещаться в районы с ожидаемым наплывом заказов;

  • избежать резких и чувствительных для пассажиров скачков тарифов.

В АЗРК отметили, что такие меры способны сделать систему ценообразования более стабильной и предсказуемой для пользователей сервиса.

Возможные санкции: предупреждение прозвучало прямо

Антимонопольное ведомство отдельно акцентировало внимание на том, что рекомендации носят не формальный характер. В случае выявления нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции агентство оставляет за собой право применить предусмотренные законом меры воздействия.

Иными словами, если ситуация с ценами будет расценена как злоупотребление доминирующим положением, вопрос может перейти из рекомендательной плоскости в правовую.

Доля Яндекс.Такси: почти весь рынок страны

Тема регулирования тарифов напрямую связана с доминирующим положением сервиса. Еще в марте этого года заместитель председателя АЗРК Болат Самбетов, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса, заявил, что Яндекс.Такси фактически является монополистом не только в Астане и Алматы.

По его словам:

  • доля сервиса на рынке пассажирских перевозок по стране достигает около 90%;

  • влияние компании продолжает усиливаться;

  • антимонопольное ведомство уже анализирует ситуацию и рассматривает различные варианты реагирования.

Среди возможных мер ранее озвучивалась идея установления предельных тарифов для подобных цифровых платформ.

Позиция сервиса: спрос определяет цену

В свою очередь, представители Яндекс.Такси ранее указывали, что стоимость поездок напрямую зависит от уровня спроса и его динамики. В начале декабря аналитики компании поясняли, что на формирование тарифов влияют:

  • сезонные колебания;

  • погодные условия;

  • массовые мероприятия и внеплановые события;

  • резкое увеличение числа заказов в короткий промежуток времени.

Именно эти факторы, по версии сервиса, приводят к временному росту цен.

Что дальше

Рекомендации АЗРК свидетельствуют о том, что государство намерено внимательнее контролировать тарифную политику цифровых перевозчиков, особенно с учетом их высокой доли на рынке. В ближайшей перспективе вопрос может выйти за рамки обсуждений и перейти к более жесткому регулированию, если рост цен в часы пик продолжит вызывать общественный резонанс.

