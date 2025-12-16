В Казахстане потребовали от Яндекс.Такси умерить аппетиты в часы пик

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) провело очередное заседание, посвященное формированию цен на рынке пассажирских перевозок. В центре внимания вновь оказался сервис Яндекс.Такси, которому регулятор рекомендовал пересмотреть подход к ценообразованию в часы пик. Речь идет о необходимости сдерживать резкий рост стоимости поездок в периоды повышенного спроса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По итогам обсуждений в агентстве подчеркнули, что Яндекс.Такси следует активнее использовать прогнозные данные в своих алгоритмах. Это, по мнению регулятора, позволит:
снизить ценовую волатильность в пиковые часы;
заранее прогнозировать рост спроса;
стимулировать водителей заблаговременно перемещаться в районы с ожидаемым наплывом заказов;
избежать резких и чувствительных для пассажиров скачков тарифов.
В АЗРК отметили, что такие меры способны сделать систему ценообразования более стабильной и предсказуемой для пользователей сервиса.
Антимонопольное ведомство отдельно акцентировало внимание на том, что рекомендации носят не формальный характер. В случае выявления нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции агентство оставляет за собой право применить предусмотренные законом меры воздействия.
Иными словами, если ситуация с ценами будет расценена как злоупотребление доминирующим положением, вопрос может перейти из рекомендательной плоскости в правовую.
Тема регулирования тарифов напрямую связана с доминирующим положением сервиса. Еще в марте этого года заместитель председателя АЗРК Болат Самбетов, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса, заявил, что Яндекс.Такси фактически является монополистом не только в Астане и Алматы.
По его словам:
доля сервиса на рынке пассажирских перевозок по стране достигает около 90%;
влияние компании продолжает усиливаться;
антимонопольное ведомство уже анализирует ситуацию и рассматривает различные варианты реагирования.
Среди возможных мер ранее озвучивалась идея установления предельных тарифов для подобных цифровых платформ.
В свою очередь, представители Яндекс.Такси ранее указывали, что стоимость поездок напрямую зависит от уровня спроса и его динамики. В начале декабря аналитики компании поясняли, что на формирование тарифов влияют:
сезонные колебания;
погодные условия;
массовые мероприятия и внеплановые события;
резкое увеличение числа заказов в короткий промежуток времени.
Именно эти факторы, по версии сервиса, приводят к временному росту цен.
Рекомендации АЗРК свидетельствуют о том, что государство намерено внимательнее контролировать тарифную политику цифровых перевозчиков, особенно с учетом их высокой доли на рынке. В ближайшей перспективе вопрос может выйти за рамки обсуждений и перейти к более жесткому регулированию, если рост цен в часы пик продолжит вызывать общественный резонанс.
Комментарии0 комментарий(ев)