Казахстанцы застряли на границе Кыргызстана: «Домой не пустят три месяца»

С начала декабря десятки граждан Казахстана столкнулись с неожиданной проблемой на кыргызских контрольно-пропускных пунктах. Многие узнали о новых правилах пребывания лишь на границе, когда им вручили акты об отказе в пропуске через госграницу, сообщает Lada.kz со ссылкой на kaktus.media.

Фото: кадр YouTube

Массовый отказ во въезде на границе

По новым нормам, вступившим в силу в сентябре 2025 года, граждане Казахстана обязаны регистрироваться в центрах обслуживания населения (ЦОН) Кыргызстана в течение 30 дней с момента въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней. Нарушение этих правил теперь влечет трехмесячный запрет на повторный въезд.

Истории людей, которые не могут попасть домой

Житель Кыргызстана Игорь Пилядов рассказал, что 14 декабря возвращался через КПП «Ак-Жол» с матерью Светланой, которая длительное время проживала в КР, но получила казахстанское гражданство. Игоря пропустили, а его мать – нет.

«Не объяснив причины, ей, как и многим другим, вручили акт об отказе. Многие студенты, пенсионеры и женщины провели на границе несколько дней. Попытки зарегистрироваться онлайн оказались безуспешными, а в ЦОН требуется личное присутствие. Теперь казахстанцы не смогут попасть в Кыргызстан три месяца», – рассказал Пилядов.

Ситуация коснулась и других людей: женщина, которая ехала на похороны сестры, также не смогла пересечь границу.

Врач остался без работы и пациентов

Гражданин Казахстана Самир Аскеров, работающий врачом в Бишкеке, также оказался заблокирован на границе.

«Даже показав халат и билеты на вылет из аэропорта Манас, меня не пропустили. Ни штрафа, ни возможности пройти регистрацию – ничего. За два часа никто не смог объяснить причину. Если мне не дадут заехать, я лишусь работы, а пациенты останутся без лечения», – отметил Аскеров.

По его словам, информация о новых правилах нигде не была размещена: ни на КПП, ни в информационных материалах.

Официальная позиция пограничной службы

В пресс-службе ГПС при ГКНБ сообщили, что с 1 сентября 2025 года граждан Казахстана информировали о новых правилах через медиатуры, эфиры на радио и телевидении.

Основные изменения:

Безвизовый срок пребывания – до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Регистрация по месту пребывания – обязательна при нахождении свыше 30 дней.

Ответственность за нарушение сроков – при пребывании более 90 дней без регистрации въезд ограничен на 90 дней.

Продление пребывания – возможно при наличии документов: регистрация, вид на жительство, разрешение на временное проживание, резидент-карта, статус «Кайрылман» и другие.

Сотрудники службы отмечают, что запрет на въезд связан с нарушением миграционного законодательства, а основания указываются в врученных актах.

Трудности с регистрацией

ГУ «Кызмат» подчеркнул, что регистрация осуществляется только после въезда на территорию КР, офлайн или через сайт. Граждане Казахстана освобождены от обязательной регистрации первые 30 дней, но при планировании пребывания свыше этого срока регистрация необходима.

Для граждан, прибывших с целью работы, учебы или с семьей, регистрация производится на основании трудового или учебного договора, свидетельства о регистрации ИП и других документов.