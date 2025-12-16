18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.12.2025, 07:36

Казахстанцы застряли на границе Кыргызстана: «Домой не пустят три месяца»

Новости Казахстана 0 619

С начала декабря десятки граждан Казахстана столкнулись с неожиданной проблемой на кыргызских контрольно-пропускных пунктах. Многие узнали о новых правилах пребывания лишь на границе, когда им вручили акты об отказе в пропуске через госграницу, сообщает Lada.kz со ссылкой на kaktus.media.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Массовый отказ во въезде на границе

По новым нормам, вступившим в силу в сентябре 2025 года, граждане Казахстана обязаны регистрироваться в центрах обслуживания населения (ЦОН) Кыргызстана в течение 30 дней с момента въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней. Нарушение этих правил теперь влечет трехмесячный запрет на повторный въезд.

Истории людей, которые не могут попасть домой

Житель Кыргызстана Игорь Пилядов рассказал, что 14 декабря возвращался через КПП «Ак-Жол» с матерью Светланой, которая длительное время проживала в КР, но получила казахстанское гражданство. Игоря пропустили, а его мать – нет.

«Не объяснив причины, ей, как и многим другим, вручили акт об отказе. Многие студенты, пенсионеры и женщины провели на границе несколько дней. Попытки зарегистрироваться онлайн оказались безуспешными, а в ЦОН требуется личное присутствие. Теперь казахстанцы не смогут попасть в Кыргызстан три месяца», – рассказал Пилядов.

Ситуация коснулась и других людей: женщина, которая ехала на похороны сестры, также не смогла пересечь границу.

Врач остался без работы и пациентов

Гражданин Казахстана Самир Аскеров, работающий врачом в Бишкеке, также оказался заблокирован на границе.

«Даже показав халат и билеты на вылет из аэропорта Манас, меня не пропустили. Ни штрафа, ни возможности пройти регистрацию – ничего. За два часа никто не смог объяснить причину. Если мне не дадут заехать, я лишусь работы, а пациенты останутся без лечения», – отметил Аскеров.

По его словам, информация о новых правилах нигде не была размещена: ни на КПП, ни в информационных материалах.

Официальная позиция пограничной службы

В пресс-службе ГПС при ГКНБ сообщили, что с 1 сентября 2025 года граждан Казахстана информировали о новых правилах через медиатуры, эфиры на радио и телевидении.

Основные изменения:

  • Безвизовый срок пребывания – до 90 дней в течение каждых 180 дней.

  • Регистрация по месту пребывания – обязательна при нахождении свыше 30 дней.

  • Ответственность за нарушение сроков – при пребывании более 90 дней без регистрации въезд ограничен на 90 дней.

  • Продление пребывания – возможно при наличии документов: регистрация, вид на жительство, разрешение на временное проживание, резидент-карта, статус «Кайрылман» и другие.

Сотрудники службы отмечают, что запрет на въезд связан с нарушением миграционного законодательства, а основания указываются в врученных актах.

Трудности с регистрацией

ГУ «Кызмат» подчеркнул, что регистрация осуществляется только после въезда на территорию КР, офлайн или через сайт. Граждане Казахстана освобождены от обязательной регистрации первые 30 дней, но при планировании пребывания свыше этого срока регистрация необходима.

Для граждан, прибывших с целью работы, учебы или с семьей, регистрация производится на основании трудового или учебного договора, свидетельства о регистрации ИП и других документов.

Ситуация показывает, что новая система контроля и регистрации, хотя и стандартна для международной практики, создала неожиданные трудности для казахстанцев, которые раньше могли свободно въезжать и выезжать.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь