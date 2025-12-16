18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.12.2025, 07:52

Работодателей в Казахстане заставят брать временных работников в постоянный штат: новые правила

Новости Казахстана

В Казахстане работодателей готовят к значительным изменениям в трудоустройстве временных работников, занятых на субсидируемых рабочих местах. Новые правила разрабатываются Министерством труда и социальной защиты населения и могут радикально изменить подход компаний к найму, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Кто попадет под новые требования

Согласно предложенным поправкам, работодатели будут обязаны переводить на постоянную работу часть сотрудников, участвующих в государственных субсидируемых программах.

  • Если компания в прошлом году создала 10 и более субсидируемых рабочих мест, она должна оформить не менее 10% временных работников на постоянную должность.

  • Если количество таких вакансий меньше десяти, то постоянное трудоустройство затронет хотя бы одного человека.

Министерство уточняет, что при расчёте учитываются только те граждане, по которым в течение шести месяцев регулярно уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Автоматическая проверка работодателей

Чтобы соблюдение новых правил было прозрачным, вводится электронный контроль через Биржу труда:

  • Заявки компаний будут автоматически отклоняться, если есть задолженности по зарплате или налогам, если компания работает меньше года, или если она уже получает гранты и участвует в госзакупках.

  • Исключения сделаны для программ «Молодёжная практика», «Социальные рабочие места» и «Серебряный возраст».

Кто не учитывается в квотах

Некоторые категории временных работников не будут включаться в обязательное трудоустройство:

  • Призванные в армию;

  • Находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком;

  • Продолжающие обучение;

  • Выехавшие за границу;

  • Лица с инвалидностью, если они временно не работают.

Лимиты на открытие общественных рабочих мест

Нововведения затрагивают и ограничения на количество создаваемых рабочих мест:

  • ТОО, ИП и НПО — от 1 до 5 вакансий;

  • Социальные предприятия первой категории — от 1 до 10 вакансий.

При желании увеличить лимит в двое работодатели должны выполнять социальные условия:

  • Найм многодетных матерей или людей с инвалидностью;

  • Софинансирование зарплаты работников.

Когда изменения вступят в силу

Приказ о новых правилах начнёт действовать через 10 дней после официального опубликования. Эксперты отмечают, что это может стать серьёзным испытанием для работодателей, особенно для малого бизнеса, и повлиять на структуру трудовых коллективов по всей стране.

