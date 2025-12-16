Работодателей в Казахстане заставят брать временных работников в постоянный штат: новые правила

В Казахстане работодателей готовят к значительным изменениям в трудоустройстве временных работников, занятых на субсидируемых рабочих местах. Новые правила разрабатываются Министерством труда и социальной защиты населения и могут радикально изменить подход компаний к найму, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Согласно предложенным поправкам, работодатели будут обязаны переводить на постоянную работу часть сотрудников, участвующих в государственных субсидируемых программах.
Если компания в прошлом году создала 10 и более субсидируемых рабочих мест, она должна оформить не менее 10% временных работников на постоянную должность.
Если количество таких вакансий меньше десяти, то постоянное трудоустройство затронет хотя бы одного человека.
Министерство уточняет, что при расчёте учитываются только те граждане, по которым в течение шести месяцев регулярно уплачивались обязательные пенсионные взносы.
Чтобы соблюдение новых правил было прозрачным, вводится электронный контроль через Биржу труда:
Заявки компаний будут автоматически отклоняться, если есть задолженности по зарплате или налогам, если компания работает меньше года, или если она уже получает гранты и участвует в госзакупках.
Исключения сделаны для программ «Молодёжная практика», «Социальные рабочие места» и «Серебряный возраст».
Некоторые категории временных работников не будут включаться в обязательное трудоустройство:
Призванные в армию;
Находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком;
Продолжающие обучение;
Выехавшие за границу;
Лица с инвалидностью, если они временно не работают.
Нововведения затрагивают и ограничения на количество создаваемых рабочих мест:
ТОО, ИП и НПО — от 1 до 5 вакансий;
Социальные предприятия первой категории — от 1 до 10 вакансий.
При желании увеличить лимит в двое работодатели должны выполнять социальные условия:
Найм многодетных матерей или людей с инвалидностью;
Софинансирование зарплаты работников.
Приказ о новых правилах начнёт действовать через 10 дней после официального опубликования. Эксперты отмечают, что это может стать серьёзным испытанием для работодателей, особенно для малого бизнеса, и повлиять на структуру трудовых коллективов по всей стране.
