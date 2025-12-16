18+
16.12.2025, 08:12

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Новости Казахстана 0 767

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил всех казахстанцев с Днем Независимости. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Акорды, передает Lada.kz. 

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости!

Этот праздник имеет особое значение для нашего народа, который сделал добровольный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития Казахстана. 

Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу – наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями. 

Благодаря единству, взаимной поддержке и созидательному труду граждан, стабильности и согласию в обществе, Казахстан достиг заметных успехов в деле укрепления Независимости. Весь мир вокруг стремительно меняется, вступая в новую историческую эпоху, наполненную сложными вызовами, но и новыми возможностями.   

В этих условиях мы, будучи молодой и прогрессивной нацией, должны с оптимизмом и надеждой смотреть вперед, сплотиться и трудиться, чтобы усилить конкурентоспособность и авторитет нашей страны на глобальной арене, превратить Казахстан в процветающее государство.  

Уверен, реализуемые ныне масштабные реформы приведут нас к успеху. Неуклонно придерживаясь стратегического курса на всестороннюю модернизацию, мы построим Справедливый, Сильный, Чистый, Безопасный Казахстан.

Желаю всем вам счастья, благополучия и успехов!

Пусть будет вечной наша священная Независимость!  

Значение независимости для страны

Независимость Казахстана – это результат осознанного и окончательного выбора народа, стремящегося к суверенному развитию государства. Она требует от каждого из нас ответственности, преданности принципам свободы и единства, а также твердого следования курсу на развитие, укрепление и защиту нашего государства.

Благодаря общему труду, солидарности граждан, стабильности и согласию в обществе, Казахстан смог достичь значимых успехов в укреплении своей независимости и международного авторитета.

Казахстан в условиях глобальных перемен

Сегодня мир стремительно меняется. Новая историческая эпоха приносит с собой сложные вызовы, но одновременно открывает и новые возможности. В этих условиях Казахстан как молодая, прогрессивная нация должен действовать с оптимизмом и уверенностью, объединяясь вокруг общих целей, чтобы обеспечить устойчивое развитие и процветание страны.

Нашей задачей является повышение конкурентоспособности государства, укрепление его авторитета на международной арене и превращение Казахстана в современное, процветающее государство, где комфортно и безопасно жить каждому гражданину.

Роль реформ и стратегического курса

Уверен, что масштабные реформы, которые проводятся сегодня, приведут страну к новым успехам. Неуклонное следование стратегическому курсу на всестороннюю модернизацию позволит построить Казахстан, который будет:

  • Справедливым – где соблюдаются права и закон для всех;

  • Сильным – экономически и политически устойчивым;

  • Чистым – экологически безопасным и социально ответственным;

  • Безопасным – защищенным и стабильным для каждого гражданина.

