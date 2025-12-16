Казахстанцы штурмуют Россию по новому закону

Пробки на российско-казахстанской границе исчезли — более 3,9 тысячи грузовых автомобилей из Казахстана пересекли границу по новому порядку. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил первый заместитель правления ассоциации «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», вице-президент ГК «АРИВИСТ» Евгений Кошкаров, передает Lada.kz.

Фото: Вадим Ахметов / ТАСС

Склады на границе разгружены: почти 4 тыс. фур уже въехали

По его словам, нововведение заметно облегчило движение грузового транспорта и практически сняло накопившиеся очереди, которые ранее создавали серьезные задержки на пунктах пропуска.

Новый указ президента РФ: упрощенный порядок ввоза

Указ президента РФ №778, изданный 24 октября 2025 года, установил особые правила для ввоза грузов из Казахстана и Киргизии на российскую территорию. До 25 декабря 2025 года российские юридические лица могут ввозить товары без ряда обычных документов:

подтверждения статуса товаров как продукции ЕАЭС,

обязательной маркировки.

При этом перевозчики должны иметь письменное уведомление от получателя, который берет на себя обязательства по:

доставке товаров на склады временного хранения,

размещению и маркировке продукции,

декларированию и выполнению всех необходимых операций до 27 декабря 2025 года.

Однако упрощенный режим не распространяется на запрещённые или опасные товары, включая наркотики, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие яды.

«Серый» импорт: риски и штрафы

Ранее, до выхода указа, попытки ввоза товаров «по серым схемам» грозили штрафами. В случае незаконного ввоза:

владелец груза получал штраф,

получатель мог задекларировать товар, уплатить платежи и забрать его, плюс заплатить штраф,

при отказе от оформления товара суд мог конфисковать груз.

«Серый» оборот наносил ущерб государственному бюджету и честным предпринимателям, работающим по правилам, отметил Кошкаров.

Борьба с «серым» импортом выгодна всем

Эксперт подчеркнул, что нелегальный оборот создает неконкурентные условия для добросовестных участников ВЭД. Он отметил:

«Борьба с „серым“ импортом неоспоримо полезна для всех сторон. Бизнес хочет спокойно перемещать товар, при этом создавать преграды для недобросовестных участников рынка».

Новые технологии на подходе: авансовый НДС и автоматизация

Сейчас разрабатывается проект по внедрению системы подтверждения ожидания товара из стран ЕАЭС. Ключевая идея — авансовая оплата НДС, которая позволит:

существенно снизить «серый» оборот за счет контроля уплаты НДС,

автоматизировать возврат налога, уплаченного в странах ЕАЭС,

ускорить и упростить процедуру для участников ВЭД, заменив длительные бумажные процессы.

По словам Кошкарова, внедрение таких технологий позволит бизнесу работать более эффективно и безопасно, а государству — увеличить прозрачность внешнеэкономической деятельности.