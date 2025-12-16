Казахстанцы штурмуют Россию по новому закону

Пробки на российско-казахстанской границе исчезли — более 3,9 тысячи грузовых автомобилей из Казахстана пересекли границу по новому порядку. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил первый заместитель правления ассоциации «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», вице-президент ГК «АРИВИСТ» Евгений Кошкаров, передает Lada.kz.
Склады на границе разгружены: почти 4 тыс. фур уже въехали
По его словам, нововведение заметно облегчило движение грузового транспорта и практически сняло накопившиеся очереди, которые ранее создавали серьезные задержки на пунктах пропуска.
Новый указ президента РФ: упрощенный порядок ввоза
Указ президента РФ №778, изданный 24 октября 2025 года, установил особые правила для ввоза грузов из Казахстана и Киргизии на российскую территорию. До 25 декабря 2025 года российские юридические лица могут ввозить товары без ряда обычных документов:
подтверждения статуса товаров как продукции ЕАЭС,
обязательной маркировки.
При этом перевозчики должны иметь письменное уведомление от получателя, который берет на себя обязательства по:
доставке товаров на склады временного хранения,
размещению и маркировке продукции,
декларированию и выполнению всех необходимых операций до 27 декабря 2025 года.
Однако упрощенный режим не распространяется на запрещённые или опасные товары, включая наркотики, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие яды.
«Серый» импорт: риски и штрафы
Ранее, до выхода указа, попытки ввоза товаров «по серым схемам» грозили штрафами. В случае незаконного ввоза:
владелец груза получал штраф,
получатель мог задекларировать товар, уплатить платежи и забрать его, плюс заплатить штраф,
при отказе от оформления товара суд мог конфисковать груз.
«Серый» оборот наносил ущерб государственному бюджету и честным предпринимателям, работающим по правилам, отметил Кошкаров.
Борьба с «серым» импортом выгодна всем
Эксперт подчеркнул, что нелегальный оборот создает неконкурентные условия для добросовестных участников ВЭД. Он отметил:
«Борьба с „серым“ импортом неоспоримо полезна для всех сторон. Бизнес хочет спокойно перемещать товар, при этом создавать преграды для недобросовестных участников рынка».
Новые технологии на подходе: авансовый НДС и автоматизация
Сейчас разрабатывается проект по внедрению системы подтверждения ожидания товара из стран ЕАЭС. Ключевая идея — авансовая оплата НДС, которая позволит:
существенно снизить «серый» оборот за счет контроля уплаты НДС,
автоматизировать возврат налога, уплаченного в странах ЕАЭС,
ускорить и упростить процедуру для участников ВЭД, заменив длительные бумажные процессы.
По словам Кошкарова, внедрение таких технологий позволит бизнесу работать более эффективно и безопасно, а государству — увеличить прозрачность внешнеэкономической деятельности.
