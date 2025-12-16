Автопустыня Казахстана: в каком регионе меньше всего машин

Казахстан продолжает демонстрировать впечатляющую динамику роста автопарка, однако распределение автомобилей по регионам страны остается крайне неравномерным. Статистика показывает, что одни области буквально переполнены транспортом, а в других машины встречаются крайне редко, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Sputnik.kz

Общий автопарк страны: цифры впечатляют

По данным Бюро национальной статистики, на 1 декабря 2025 года в Казахстане зарегистрировано 5 843 358 автомобилей. Основную часть автопарка составляют легковые автомобили категории B — 4 898 203 единицы, что говорит о том, что большинство казахстанцев предпочитают личный транспорт вместо общественного.

За 34 года независимости количество автомобилей в стране выросло в 2,5 раза, что отражает экономический рост, урбанизацию и изменение потребностей населения.

Регионы с наименьшим числом автомобилей

По официальной статистике, меньше всего автомобилей зарегистрировано в Улытауской области — всего 33 418 единиц. Такая цифра говорит о низкой плотности населения, ограниченной инфраструктуре и, вероятно, меньшей потребности в личном автотранспорте.

Другие регионы с относительно небольшим количеством автомобилей:

Жетысу — 111 411

Абай — 92 851

Мангистауская — 184 736

Кызылординская — 185 849

Эти данные показывают явное различие между отдаленными, малонаселенными территориями и крупными экономическими центрами.

Лидеры по количеству автомобилей

На другом полюсе — крупные города и активно развивающиеся регионы:

г. Алматы — 718 062 автомобиля

Алматинская область — 636 780

Туркестанская область — 495 818

г. Астана — 443 556

г. Шымкент — 325 379

Такая концентрация объясняется высокой плотностью населения, развитой экономикой и активной урбанизацией. Алматы и Астана традиционно являются центрами деловой активности, что делает транспорт ключевым элементом повседневной жизни.

Полная картина по регионам

Для понимания полной картины приводим статистику по всем регионам на 1 декабря 2025 года:

Абай — 92 851

Акмолинская — 271 401

Актюбинская — 235 536

Алматинская — 636 780

Атырауская — 166 012

Западно-Казахстанская — 189 927

Жамбылская — 310 426

Жетысу — 111 411

Карагандинская — 376 703

Костанайская — 280 269

Кызылординская — 185 849

Мангистауская — 184 736

Павлодарская — 232 022

Северо-Казахстанская — 203 401

Туркестанская — 495 818

Улытау — 33 418

Восточно-Казахстанская — 349 801

г. Астана — 443 556

г. Алматы — 718 062

г. Шымкент — 325 379

Вывод: где авто — роскошь, а где — необходимость

Статистика демонстрирует яркий контраст между городами и сельскими регионами. В мегаполисах автомобиль становится необходимостью для работы и повседневных дел, а в малонаселенных областях его наличие скорее исключение, чем правило.

Такой разрыв отражает социально-экономические различия между регионами, уровень развития инфраструктуры и особенности жизни населения.