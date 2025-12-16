Автопустыня Казахстана: в каком регионе меньше всего машин

Казахстан продолжает демонстрировать впечатляющую динамику роста автопарка, однако распределение автомобилей по регионам страны остается крайне неравномерным. Статистика показывает, что одни области буквально переполнены транспортом, а в других машины встречаются крайне редко, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
По данным Бюро национальной статистики, на 1 декабря 2025 года в Казахстане зарегистрировано 5 843 358 автомобилей. Основную часть автопарка составляют легковые автомобили категории B — 4 898 203 единицы, что говорит о том, что большинство казахстанцев предпочитают личный транспорт вместо общественного.
За 34 года независимости количество автомобилей в стране выросло в 2,5 раза, что отражает экономический рост, урбанизацию и изменение потребностей населения.
По официальной статистике, меньше всего автомобилей зарегистрировано в Улытауской области — всего 33 418 единиц. Такая цифра говорит о низкой плотности населения, ограниченной инфраструктуре и, вероятно, меньшей потребности в личном автотранспорте.
Другие регионы с относительно небольшим количеством автомобилей:
Жетысу — 111 411
Абай — 92 851
Мангистауская — 184 736
Кызылординская — 185 849
Эти данные показывают явное различие между отдаленными, малонаселенными территориями и крупными экономическими центрами.
На другом полюсе — крупные города и активно развивающиеся регионы:
г. Алматы — 718 062 автомобиля
Алматинская область — 636 780
Туркестанская область — 495 818
г. Астана — 443 556
г. Шымкент — 325 379
Такая концентрация объясняется высокой плотностью населения, развитой экономикой и активной урбанизацией. Алматы и Астана традиционно являются центрами деловой активности, что делает транспорт ключевым элементом повседневной жизни.
Для понимания полной картины приводим статистику по всем регионам на 1 декабря 2025 года:
Абай — 92 851
Акмолинская — 271 401
Актюбинская — 235 536
Алматинская — 636 780
Атырауская — 166 012
Западно-Казахстанская — 189 927
Жамбылская — 310 426
Жетысу — 111 411
Карагандинская — 376 703
Костанайская — 280 269
Кызылординская — 185 849
Мангистауская — 184 736
Павлодарская — 232 022
Северо-Казахстанская — 203 401
Туркестанская — 495 818
Улытау — 33 418
Восточно-Казахстанская — 349 801
г. Астана — 443 556
г. Алматы — 718 062
г. Шымкент — 325 379
Статистика демонстрирует яркий контраст между городами и сельскими регионами. В мегаполисах автомобиль становится необходимостью для работы и повседневных дел, а в малонаселенных областях его наличие скорее исключение, чем правило.
Такой разрыв отражает социально-экономические различия между регионами, уровень развития инфраструктуры и особенности жизни населения.
