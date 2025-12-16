Нефтяная страна тайн: что ждет Казахстан в 2026 году

В 2026 году нефтяной сектор Казахстана столкнется с рядом изменений, которые затронут добычу, экспорт и инвестиционные стратегии. Обзор редакции LS раскрывает ключевые тенденции и прогнозы для отрасли на ближайший год, передает Lada.kz.
По предварительным данным Министерства энергетики, в следующем году в Казахстане планируется добыть около 90 млн тонн нефти. В рамках соглашения ОПЕК+ страна сможет извлекать до 1,569 млн баррелей в сутки, начиная с декабря текущего года.
Это означает сохранение Казахстана среди лидеров мирового нефтяного рынка и поддержку стабильного экспорта при умеренном росте добычи.
В 2026 году вступает в силу альтернативный налог на недропользование, заменяющий несколько прежних фискальных обязательств.
Льготы будут предоставляться компаниям только при целевом использовании экономии, включая:
реинвестирование в месторождения;
инфраструктурные проекты в регионах;
обучение и подготовку кадров;
поддержку научных исследований.
Дивиденды за счет сэкономленных средств запрещены, что направлено на устойчивое развитие отрасли.
Введены долгосрочные инвестиционные контракты с индивидуальными условиями и гарантией фискальной стабильности до 10 лет.
Особенно важны для крупных и капиталоемких проектов, где предсказуемость налоговой среды критична.
В проектах на малоизученных территориях государство участвует не менее чем на 50%, что обеспечит переход с этапа изучения на этап разведки.
Ожидается привлечение около $1 млрд инвестиций в геологический поиск.
Несмотря на стабильные объемы добычи, мировые цены на нефть будут держаться на пониженных уровнях:
EIA (США): $54–55 за баррель в среднем по году.
АФК: средняя цена Brent около $62,6 за баррель.
Всемирный банк: прогноз $60 за баррель из-за растущей популярности электромобилей и стагнации потребления в Китае.
Goldman Sachs: $56 за баррель.
В целом, 2026 год обещает стать пятилетним минимумом по стоимости Brent.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает оставаться ключевым маршрутом (около 80%).
Ведется работа над альтернативными маршрутами через Баку – Тбилиси – Джейхан.
Объем поставок в Германию увеличится с 100 тыс. до 130 тыс. тонн ежемесячно по соглашению KazMunayGas и Rosneft Deutschland GmbH.
В 2025 году отправка казахстанской нефти на НПЗ Шведта составила 1,5 млн тонн.
В прошлом году отгружено 1,2 млн тонн нефти в Китай по действующим нефтепроводам.
В 2026 году ожидается дальнейшее укрепление экспортных поставок.
Рожковское месторождение: запуск фазы 2, увеличение производительности до 2 млн куб. м сырого газа в сутки.
ЭмбаМунайГаз: рост добычи на 70 тыс. тонн за счет запуска Карасор Западный (запасы 2 млн тонн).
Озенмунайгаз: бурение 122 скважин малого диаметра (Slimhole).
В перспективе рост добычи ЭМГ на 200 тыс. тонн нефти и 700 млн куб. м газа ежегодно.
Санкции США затронули доли "Лукойла" в Казахстане: Тенгизшевройл, Карачаганак, КТК и другие проекты.
KazMunayGas оценивает влияние санкций и рассматривает возможности для увеличения своей доли.
Среди потенциальных покупателей фигурируют MOL, Exxon Mobil, Chevron, а также частные инвесторы.
Казахстан стремится сохранить стабильность внутреннего рынка топлива, включая беспошлинный ввоз нефтепродуктов из России.
2026 год станет годом структурных изменений и стратегических инвестиций.
С одной стороны, отрасль сталкивается с снижением мировых цен и санкционными рисками.
С другой — появляются новые налоговые стимулы, инвестиционные гарантии и расширение экспорта.
Для Казахстана это шанс укрепить позиции на глобальном рынке нефти, модернизировать добычу и увеличить долгосрочную привлекательность отрасли.
