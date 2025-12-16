Нефтяная страна тайн: что ждет Казахстан в 2026 году

В 2026 году нефтяной сектор Казахстана столкнется с рядом изменений, которые затронут добычу, экспорт и инвестиционные стратегии. Обзор редакции LS раскрывает ключевые тенденции и прогнозы для отрасли на ближайший год, передает Lada.kz.

Фото: freepik

Добыча нефти: амбициозные планы на 90 млн тонн

По предварительным данным Министерства энергетики, в следующем году в Казахстане планируется добыть около 90 млн тонн нефти. В рамках соглашения ОПЕК+ страна сможет извлекать до 1,569 млн баррелей в сутки, начиная с декабря текущего года.

Это означает сохранение Казахстана среди лидеров мирового нефтяного рынка и поддержку стабильного экспорта при умеренном росте добычи.

Законодательные изменения: новая налоговая модель и инвестиционные гарантии

Новый Налоговый кодекс

В 2026 году вступает в силу альтернативный налог на недропользование , заменяющий несколько прежних фискальных обязательств.

Льготы будут предоставляться компаниям только при целевом использовании экономии , включая: реинвестирование в месторождения; инфраструктурные проекты в регионах; обучение и подготовку кадров; поддержку научных исследований.

Дивиденды за счет сэкономленных средств запрещены, что направлено на устойчивое развитие отрасли.

Инвестиционные договоры

Введены долгосрочные инвестиционные контракты с индивидуальными условиями и гарантией фискальной стабильности до 10 лет.

Особенно важны для крупных и капиталоемких проектов, где предсказуемость налоговой среды критична.

Гарантированное участие государства

В проектах на малоизученных территориях государство участвует не менее чем на 50% , что обеспечит переход с этапа изучения на этап разведки.

Ожидается привлечение около $1 млрд инвестиций в геологический поиск.

Прогноз цен на нефть: снижение в 2026 году

Несмотря на стабильные объемы добычи, мировые цены на нефть будут держаться на пониженных уровнях:

EIA (США) : $54–55 за баррель в среднем по году.

АФК : средняя цена Brent около $62,6 за баррель.

Всемирный банк : прогноз $60 за баррель из-за растущей популярности электромобилей и стагнации потребления в Китае.

Goldman Sachs: $56 за баррель.

В целом, 2026 год обещает стать пятилетним минимумом по стоимости Brent.

Экспорт нефти: новые маршруты и европейская экспансия

Основные пути

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает оставаться ключевым маршрутом (около 80%).

Ведется работа над альтернативными маршрутами через Баку – Тбилиси – Джейхан.

Поставки в Европу

Объем поставок в Германию увеличится с 100 тыс. до 130 тыс. тонн ежемесячно по соглашению KazMunayGas и Rosneft Deutschland GmbH.

В 2025 году отправка казахстанской нефти на НПЗ Шведта составила 1,5 млн тонн.

Сотрудничество с Китаем

В прошлом году отгружено 1,2 млн тонн нефти в Китай по действующим нефтепроводам.

В 2026 году ожидается дальнейшее укрепление экспортных поставок.

Ключевые проекты на 2026 год

Рожковское месторождение : запуск фазы 2, увеличение производительности до 2 млн куб. м сырого газа в сутки.

ЭмбаМунайГаз : рост добычи на 70 тыс. тонн за счет запуска Карасор Западный (запасы 2 млн тонн).

Озенмунайгаз : бурение 122 скважин малого диаметра (Slimhole).

В перспективе рост добычи ЭМГ на 200 тыс. тонн нефти и 700 млн куб. м газа ежегодно.

Неопределенность с активами "Лукойла"

Санкции США затронули доли "Лукойла" в Казахстане: Тенгизшевройл, Карачаганак, КТК и другие проекты.

KazMunayGas оценивает влияние санкций и рассматривает возможности для увеличения своей доли.

Среди потенциальных покупателей фигурируют MOL, Exxon Mobil, Chevron, а также частные инвесторы.

Казахстан стремится сохранить стабильность внутреннего рынка топлива, включая беспошлинный ввоз нефтепродуктов из России.

Итог: устойчивость и трансформация отрасли

2026 год станет годом структурных изменений и стратегических инвестиций.

С одной стороны, отрасль сталкивается с снижением мировых цен и санкционными рисками .

С другой — появляются новые налоговые стимулы, инвестиционные гарантии и расширение экспорта.

Для Казахстана это шанс укрепить позиции на глобальном рынке нефти, модернизировать добычу и увеличить долгосрочную привлекательность отрасли.