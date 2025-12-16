18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.12.2025, 12:42

Нефтяная страна тайн: что ждет Казахстан в 2026 году

Новости Казахстана 0 536

В 2026 году нефтяной сектор Казахстана столкнется с рядом изменений, которые затронут добычу, экспорт и инвестиционные стратегии. Обзор редакции LS раскрывает ключевые тенденции и прогнозы для отрасли на ближайший год, передает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Добыча нефти: амбициозные планы на 90 млн тонн

По предварительным данным Министерства энергетики, в следующем году в Казахстане планируется добыть около 90 млн тонн нефти. В рамках соглашения ОПЕК+ страна сможет извлекать до 1,569 млн баррелей в сутки, начиная с декабря текущего года.

Это означает сохранение Казахстана среди лидеров мирового нефтяного рынка и поддержку стабильного экспорта при умеренном росте добычи.

Законодательные изменения: новая налоговая модель и инвестиционные гарантии

Новый Налоговый кодекс

  • В 2026 году вступает в силу альтернативный налог на недропользование, заменяющий несколько прежних фискальных обязательств.

  • Льготы будут предоставляться компаниям только при целевом использовании экономии, включая:

    • реинвестирование в месторождения;

    • инфраструктурные проекты в регионах;

    • обучение и подготовку кадров;

    • поддержку научных исследований.

  • Дивиденды за счет сэкономленных средств запрещены, что направлено на устойчивое развитие отрасли.

Инвестиционные договоры

  • Введены долгосрочные инвестиционные контракты с индивидуальными условиями и гарантией фискальной стабильности до 10 лет.

  • Особенно важны для крупных и капиталоемких проектов, где предсказуемость налоговой среды критична.

Гарантированное участие государства

  • В проектах на малоизученных территориях государство участвует не менее чем на 50%, что обеспечит переход с этапа изучения на этап разведки.

  • Ожидается привлечение около $1 млрд инвестиций в геологический поиск.

Прогноз цен на нефть: снижение в 2026 году

Несмотря на стабильные объемы добычи, мировые цены на нефть будут держаться на пониженных уровнях:

  • EIA (США): $54–55 за баррель в среднем по году.

  • АФК: средняя цена Brent около $62,6 за баррель.

  • Всемирный банк: прогноз $60 за баррель из-за растущей популярности электромобилей и стагнации потребления в Китае.

  • Goldman Sachs: $56 за баррель.

В целом, 2026 год обещает стать пятилетним минимумом по стоимости Brent.

Экспорт нефти: новые маршруты и европейская экспансия

Основные пути

  • Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает оставаться ключевым маршрутом (около 80%).

  • Ведется работа над альтернативными маршрутами через Баку – Тбилиси – Джейхан.

Поставки в Европу

  • Объем поставок в Германию увеличится с 100 тыс. до 130 тыс. тонн ежемесячно по соглашению KazMunayGas и Rosneft Deutschland GmbH.

  • В 2025 году отправка казахстанской нефти на НПЗ Шведта составила 1,5 млн тонн.

Сотрудничество с Китаем

  • В прошлом году отгружено 1,2 млн тонн нефти в Китай по действующим нефтепроводам.

  • В 2026 году ожидается дальнейшее укрепление экспортных поставок.

Ключевые проекты на 2026 год

  • Рожковское месторождение: запуск фазы 2, увеличение производительности до 2 млн куб. м сырого газа в сутки.

  • ЭмбаМунайГаз: рост добычи на 70 тыс. тонн за счет запуска Карасор Западный (запасы 2 млн тонн).

  • Озенмунайгаз: бурение 122 скважин малого диаметра (Slimhole).

  • В перспективе рост добычи ЭМГ на 200 тыс. тонн нефти и 700 млн куб. м газа ежегодно.

Неопределенность с активами "Лукойла"

  • Санкции США затронули доли "Лукойла" в Казахстане: Тенгизшевройл, Карачаганак, КТК и другие проекты.

  • KazMunayGas оценивает влияние санкций и рассматривает возможности для увеличения своей доли.

  • Среди потенциальных покупателей фигурируют MOL, Exxon Mobil, Chevron, а также частные инвесторы.

Казахстан стремится сохранить стабильность внутреннего рынка топлива, включая беспошлинный ввоз нефтепродуктов из России.

Итог: устойчивость и трансформация отрасли

2026 год станет годом структурных изменений и стратегических инвестиций.

  • С одной стороны, отрасль сталкивается с снижением мировых цен и санкционными рисками.

  • С другой — появляются новые налоговые стимулы, инвестиционные гарантии и расширение экспорта.

Для Казахстана это шанс укрепить позиции на глобальном рынке нефти, модернизировать добычу и увеличить долгосрочную привлекательность отрасли.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь