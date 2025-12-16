Неожиданные новогодние штрафы до 100 тысяч тенге: за что будут наказывать казахстанцев

В преддверии празднования Нового года казахстанцам напоминают: веселье не должно нарушать закон. Нарушение правил использования пиротехники и режима тишины в праздничную ночь может стоить дорого — до 100 тысяч тенге штрафа, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК .

Фото: Getty Images / amixstudio

Сколько могут стоить салюты в новогоднюю ночь

Запуск фейерверков в запрещённых местах грозит штрафом почти 78 тысяч тенге. Дополнительные 20 тысяч тенге могут начислить за использование пиротехники в ночное время, что делает общую сумму возможного наказания впечатляющей.

Важно помнить: запуск салютов после 23:00 традиционно считается нарушением режима тишины. В новогоднюю ночь ограничения временно смягчаются, однако полиция сохраняет право рассматривать обращения граждан, если те сочтут действия соседей нарушением спокойствия.

Контроль и изъятие незаконной продукции

Меры безопасности усилили и на этапе продажи пиротехники. В Алматы, по официальным данным, уже составлено 10 административных протоколов, а сотрудники правоохранительных органов изъяли около 500 килограммов нелегальной продукции.

Специалисты ДЧС напоминают: приобретать фейерверки следует только в лицензированных магазинах, а запускать их необходимо на безопасном расстоянии — не менее 50 метров от жилых домов, линий электропередач и деревьев.

Экология против праздника: споры в соцсетях

Жители Алматы активно обсуждают в соцсетях идею полного отказа от фейерверков в новогоднюю ночь из-за ухудшения экологической ситуации. В ДЧС инициативу поддерживают, но подчеркивают, что главное — соблюдение закона и правил техники безопасности.

Правила безопасности при запуске пиротехники

Главный специалист управления госпожконтроля ДЧС Алматы Руслан Касенов напоминает, что пиротехнические изделия нельзя использовать детям младше 16 лет. Среди ключевых правил:

Поджигать фитиль только на вытянутой руке;

Не наклоняться над изделием, если оно не сработало;

Никогда не пытаться запустить фейерверк повторно;

Не направлять фейерверки в сторону людей.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать травм и штрафов, а новогодняя ночь останется праздником, а не проблемой.