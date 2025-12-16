Неожиданные новогодние штрафы до 100 тысяч тенге: за что будут наказывать казахстанцев

В преддверии празднования Нового года казахстанцам напоминают: веселье не должно нарушать закон. Нарушение правил использования пиротехники и режима тишины в праздничную ночь может стоить дорого — до 100 тысяч тенге штрафа, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.
Сколько могут стоить салюты в новогоднюю ночь
Запуск фейерверков в запрещённых местах грозит штрафом почти 78 тысяч тенге. Дополнительные 20 тысяч тенге могут начислить за использование пиротехники в ночное время, что делает общую сумму возможного наказания впечатляющей.
Важно помнить: запуск салютов после 23:00 традиционно считается нарушением режима тишины. В новогоднюю ночь ограничения временно смягчаются, однако полиция сохраняет право рассматривать обращения граждан, если те сочтут действия соседей нарушением спокойствия.
Меры безопасности усилили и на этапе продажи пиротехники. В Алматы, по официальным данным, уже составлено 10 административных протоколов, а сотрудники правоохранительных органов изъяли около 500 килограммов нелегальной продукции.
Специалисты ДЧС напоминают: приобретать фейерверки следует только в лицензированных магазинах, а запускать их необходимо на безопасном расстоянии — не менее 50 метров от жилых домов, линий электропередач и деревьев.
Жители Алматы активно обсуждают в соцсетях идею полного отказа от фейерверков в новогоднюю ночь из-за ухудшения экологической ситуации. В ДЧС инициативу поддерживают, но подчеркивают, что главное — соблюдение закона и правил техники безопасности.
Главный специалист управления госпожконтроля ДЧС Алматы Руслан Касенов напоминает, что пиротехнические изделия нельзя использовать детям младше 16 лет. Среди ключевых правил:
Поджигать фитиль только на вытянутой руке;
Не наклоняться над изделием, если оно не сработало;
Никогда не пытаться запустить фейерверк повторно;
Не направлять фейерверки в сторону людей.
Соблюдение этих простых правил поможет избежать травм и штрафов, а новогодняя ночь останется праздником, а не проблемой.
Комментарии0 комментарий(ев)