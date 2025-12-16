18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.12.2025, 15:09

Пенсионные накопления раскрыли правду о финансовом состоянии казахстанцев - данные ЕНПФ

Новости Казахстана 0 664

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) недавно обнародовал новые пороговые значения минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений в 2026 году. Эти данные позволяют понять, сколько казахстанцев реально смогут рассчитывать на досрочное использование своих пенсионных средств и какие возрастные группы преуспели в накоплениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Состояние дел на 2025 год

По официальной информации ЕНПФ, на 1 декабря 2025 года:

  • Количество вкладчиков, у которых пенсионные накопления превышают порог минимальной достаточности (ПМД), составило около 885,8 тысячи человек.

  • Наименьшая доля «достаточно обеспеченных» — среди 20-летних: всего 113 человек. Средняя сумма превышения ПМД у них составляет 808,7 тысячи тенге.

  • Наибольшее количество вкладчиков с превышением порога — в возрасте 31–40 лет, средний объём накоплений у них составляет 1,16 миллиона тенге.

  • Среди казахстанцев 51–60 лет средняя сумма превышения ПМД достигает 2,29 миллиона тенге, а у граждан 61–62 лет2,9 миллиона тенге, что является рекордным показателем.

Пороговые значения минимальной достаточности на 2025 год оставались неизменными и колебались от 3 до 10 миллионов тенге в зависимости от возраста:

  • 20 лет — 3,26 млн тенге

  • 30 лет — 4,58 млн тенге

  • 40 лет — 6,1 млн тенге

Что изменится в 2026 году

В 2026 году пороги ПМД вырастут в среднем на 10%, и минимальные суммы составят:

  • 20 лет — 3,72 млн тенге

  • 30 лет — 5,12 млн тенге

  • 40 лет — 6,72 млн тенге

  • Верхняя граница для старших возрастных групп достигнет 10,7 млн тенге

Рост порогов означает, что вкладчикам с небольшими накоплениями будет сложнее выйти за рамки минимальной достаточности, а средние значения по возрастным группам, наоборот, будут расти.

Прогноз на 2026 год

ЕНПФ также озвучил предварительный прогноз по числу вкладчиков, которые смогут досрочно использовать свои пенсионные накопления:

  • Общее число вкладчиков, превышающих ПМД, ожидается 849,5 тысячи человек, что на 4% меньше, чем в 2025 году.

  • Средний размер накоплений выше порога вырастет на 7,8%, поскольку в расчетах останутся в основном вкладчики с более крупными суммами.

Детали по возрастным группам:

  • 20 лет — всего 108 человек, средняя сумма превышения ПМД 908 тысяч тенге.

  • 31–40 лет — около 345,5 тысячи человек, средний объём превышения ПМД 1,16 млн тенге.

  • 41–50 лет — 286,5 тысячи человек, средняя сумма превышения 1,92 млн тенге.

  • 51–60 лет — средняя сумма превышения ПМД 2,32 млн тенге.

  • 61–62 года — рекордные 3,54 млн тенге.

Что влияет на рост пенсионных накоплений

ЕНПФ напоминает, что формирование накоплений зависит от множества факторов:

  • Регулярность и полнота перечисления взносов

  • Частота и объем изъятий средств

  • Управление пенсионными активами через инвестиционные портфели

  • Приобретение пенсионного аннуитета

  • Индивидуальные решения вкладчиков, которые могут ускорять или замедлять рост накоплений

Таким образом, реальный размер пенсионных накоплений во многом зависит не только от возраста и трудового стажа, но и от финансовой дисциплины и грамотного планирования каждого казахстанца.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь