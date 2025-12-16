Пенсионные накопления раскрыли правду о финансовом состоянии казахстанцев - данные ЕНПФ

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) недавно обнародовал новые пороговые значения минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений в 2026 году. Эти данные позволяют понять, сколько казахстанцев реально смогут рассчитывать на досрочное использование своих пенсионных средств и какие возрастные группы преуспели в накоплениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Состояние дел на 2025 год

По официальной информации ЕНПФ, на 1 декабря 2025 года:

Количество вкладчиков, у которых пенсионные накопления превышают порог минимальной достаточности (ПМД), составило около 885,8 тысячи человек .

Наименьшая доля «достаточно обеспеченных» — среди 20-летних: всего 113 человек . Средняя сумма превышения ПМД у них составляет 808,7 тысячи тенге .

Наибольшее количество вкладчиков с превышением порога — в возрасте 31–40 лет , средний объём накоплений у них составляет 1,16 миллиона тенге .

Среди казахстанцев 51–60 лет средняя сумма превышения ПМД достигает 2,29 миллиона тенге, а у граждан 61–62 лет — 2,9 миллиона тенге, что является рекордным показателем.

Пороговые значения минимальной достаточности на 2025 год оставались неизменными и колебались от 3 до 10 миллионов тенге в зависимости от возраста:

20 лет — 3,26 млн тенге

30 лет — 4,58 млн тенге

40 лет — 6,1 млн тенге

Что изменится в 2026 году

В 2026 году пороги ПМД вырастут в среднем на 10%, и минимальные суммы составят:

20 лет — 3,72 млн тенге

30 лет — 5,12 млн тенге

40 лет — 6,72 млн тенге

Верхняя граница для старших возрастных групп достигнет 10,7 млн тенге

Рост порогов означает, что вкладчикам с небольшими накоплениями будет сложнее выйти за рамки минимальной достаточности, а средние значения по возрастным группам, наоборот, будут расти.

Прогноз на 2026 год

ЕНПФ также озвучил предварительный прогноз по числу вкладчиков, которые смогут досрочно использовать свои пенсионные накопления:

Общее число вкладчиков, превышающих ПМД, ожидается 849,5 тысячи человек , что на 4% меньше , чем в 2025 году.

Средний размер накоплений выше порога вырастет на 7,8%, поскольку в расчетах останутся в основном вкладчики с более крупными суммами.

Детали по возрастным группам:

20 лет — всего 108 человек, средняя сумма превышения ПМД 908 тысяч тенге .

31–40 лет — около 345,5 тысячи человек, средний объём превышения ПМД 1,16 млн тенге .

41–50 лет — 286,5 тысячи человек, средняя сумма превышения 1,92 млн тенге .

51–60 лет — средняя сумма превышения ПМД 2,32 млн тенге .

61–62 года — рекордные 3,54 млн тенге.

Что влияет на рост пенсионных накоплений

ЕНПФ напоминает, что формирование накоплений зависит от множества факторов:

Регулярность и полнота перечисления взносов

Частота и объем изъятий средств

Управление пенсионными активами через инвестиционные портфели

Приобретение пенсионного аннуитета

Индивидуальные решения вкладчиков, которые могут ускорять или замедлять рост накоплений

Таким образом, реальный размер пенсионных накоплений во многом зависит не только от возраста и трудового стажа, но и от финансовой дисциплины и грамотного планирования каждого казахстанца.