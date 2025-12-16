18+
16.12.2025, 16:09

Каспийская тишина: Лавров требует, чтобы внешние игроки остались за пределами региона

Новости Казахстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость окончательного закрепления принципа невмешательства стран, не входящих в Каспийскую пятёрку, в дела региона. По его словам, это особенно важно на фоне стремительных изменений в мировой политике и в стратегически значимой части Евразии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

«Все страны каспийской "пятёрки" уже ратифицировали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря», — отметил Лавров. «На очереди остаётся только Исламская Республика Иран. Мы рассчитываем, что Тегеран в ближайшее время завершит процесс ратификации».

Переговоры с Ираном

Министр добавил, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в Москву 17 декабря для официальных переговоров с Лавровым. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг международных вопросов, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяются мнениями по региональным темам, представляющим взаимный интерес.

Каспийская пятёрка и роль Казахстана

Каспийская «пятёрка» включает Россию, Казахстан, Азербайджан, Туркмению и Иран. Казахстан, как активный участник соглашений о статусе моря, играет важную роль в обеспечении региональной стабильности и сотрудничества между прикаспийскими странами. Участие всех государств в ратификации конвенции гарантирует, что стратегические решения по использованию ресурсов и безопасности будут приниматься исключительно внутри региона, без внешнего давления.

Почему это важно

Закрепление принципа невмешательства позволит Каспийской пятёрке:

  • Координировать совместное использование морских ресурсов и энергетических месторождений;

  • Согласовывать меры безопасности и морскую политику без влияния сторонних государств;

  • Обеспечить долгосрочную стабильность в регионе, стратегически важном для Евразии;

  • Повысить роль Казахстана и других прикаспийских стран в международных переговорах.

