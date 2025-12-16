Финансовые аппетиты растут: объем займов в Казахстане вырос на триллионы тенге

С начала 2025 года объем банковских займов для предпринимателей в Казахстане превысил 17,7 трлн тенге , что на 2,4 трлн тенге больше , чем на начало года, сообщает LS со ссылкой на данные Нацбанка. Это рост на 15,7% всего за 11 месяцев, передает Lada.kz.

Фото: pikabu.ru

МСБ в лидерах по объемам кредитов

Большая часть заемных средств приходится на малый и средний бизнес (МСБ) – 10,5 трлн тенге, что на 12,9% больше, чем в январе. В то же время крупные компании получили 7,2 трлн тенге, увеличив заимствования на 22,03%.

Тенге vs иностранная валюта

Предприниматели продолжают отдавать предпочтение кредитам в национальной валюте – 12,4 трлн тенге (+11,7%). При этом спрос на займы в иностранной валюте растет еще быстрее – до 5,3 трлн тенге, что составляет прирост 26,2%.

География кредитного бума

В региональном разрезе наибольшие объемы кредитования сосредоточены в крупнейших городах:

Алматы – 8,9 трлн тенге (+9,9%)

Нур-Султан – 4,1 трлн тенге (+28,1%)

Шымкент – 662,1 млрд тенге (+21,9%)

Крупные регионы также демонстрируют заметный рост:

Карагандинская область – 641,1 млрд (+11,4%)

Актюбинская область – 336,8 млрд (+19,6%)

Наименьшие показатели у Ұлытау – 45,5 млрд тенге (+7,8%) и Туркестанской области – 118,9 млрд (+1,5 раза).

Лидеры и аутсайдеры по секторам

Наибольший интерес к кредитам проявляют предприятия промышленности и торговли, а меньше всего заемных средств оформляют компании из сектора связи.

Опасения регуляторов

Растет участие государства в бизнесе, особенно в сфере коммерческого кредитования, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов отметил, что такая тенденция может стимулировать банки активнее работать с потребительскими займами, чтобы компенсировать рост влияния государства на корпоративный сектор.