18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.12.2025, 17:17

Финансовые аппетиты растут: объем займов в Казахстане вырос на триллионы тенге

Новости Казахстана 0 375

С начала 2025 года объем банковских займов для предпринимателей в Казахстане превысил 17,7 трлн тенге, что на 2,4 трлн тенге больше, чем на начало года, сообщает LS со ссылкой на данные Нацбанка. Это рост на 15,7% всего за 11 месяцев, передает Lada.kz. 

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

МСБ в лидерах по объемам кредитов

Большая часть заемных средств приходится на малый и средний бизнес (МСБ)10,5 трлн тенге, что на 12,9% больше, чем в январе. В то же время крупные компании получили 7,2 трлн тенге, увеличив заимствования на 22,03%.

Тенге vs иностранная валюта

Предприниматели продолжают отдавать предпочтение кредитам в национальной валюте – 12,4 трлн тенге (+11,7%). При этом спрос на займы в иностранной валюте растет еще быстрее – до 5,3 трлн тенге, что составляет прирост 26,2%.

География кредитного бума

В региональном разрезе наибольшие объемы кредитования сосредоточены в крупнейших городах:

  • Алматы – 8,9 трлн тенге (+9,9%)

  • Нур-Султан – 4,1 трлн тенге (+28,1%)

  • Шымкент – 662,1 млрд тенге (+21,9%)

Крупные регионы также демонстрируют заметный рост:

  • Карагандинская область – 641,1 млрд (+11,4%)

  • Актюбинская область – 336,8 млрд (+19,6%)

Наименьшие показатели у Ұлытау – 45,5 млрд тенге (+7,8%) и Туркестанской области – 118,9 млрд (+1,5 раза).

Лидеры и аутсайдеры по секторам

Наибольший интерес к кредитам проявляют предприятия промышленности и торговли, а меньше всего заемных средств оформляют компании из сектора связи.

Опасения регуляторов

Растет участие государства в бизнесе, особенно в сфере коммерческого кредитования, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов отметил, что такая тенденция может стимулировать банки активнее работать с потребительскими займами, чтобы компенсировать рост влияния государства на корпоративный сектор.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь