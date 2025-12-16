Сайгаки массово бегут из Казахстана в Россию

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил о необычной ситуации: значительная часть популяции сайгаков покидает территорию республики и мигрирует в Россию. Причиной, по словам министра, стала неспособность властей контролировать резкий рост численности этих животных, сообщает Lada.kz со ссылкой на RTVI .

Фото: gov.kz

Масштабная миграция и ущерб фермерам

Весной и летом сайгаки активно мигрируют, формируя большие стада. В процессе перемещения они вытаптывают поля и уничтожают посевы кормовых культур, что приводит к серьезным убыткам для фермеров. Этот ущерб ощущается не только в Казахстане, но и на приграничных территориях России, куда уходят животные.

Нысанбаев отметил, что к 2025 году численность сайгаков в Казахстане достигла рекордных 4 миллионов особей, что создаёт значительную нагрузку на сельхозугодья.

Исторический рост численности

Согласно официальным данным за 2025 год, количество сайгаков на территории Казахстана достигает 3,9–4 млн, что примерно в три раза превышает исторический максимум 1974 года, когда их численность составляла 1,2 млн. Власти уже предупреждали о риске для сельского хозяйства и рассматривали меры по регулированию популяции животных.

План частичной охоты

В мае 2025 года правительство Казахстана объявило о частичном снятии запрета на охоту на сайгаков. Гражданам разрешили добывать не более 20% популяции, чтобы снизить давление на сельхозугодья, при этом не навредив сохранению вида.

Эксперты RTVI отмечают, что с началом массовых отстрелов значительная часть сайгаков предпочла мигрировать в соседнюю Россию, избегая угрозы.

Последствия для экологии и экономики

Массовая миграция сайгаков создает сложную ситуацию:

Усиление давления на сельхозугодья в обеих странах;

Необходимость координации между Казахстаном и Россией для охраны и регулирования популяции;

Потенциальные экологические риски из-за резкого изменения численности вида на отдельных территориях.

Министр Нысанбаев подчеркнул, что ситуация требует срочного внимания и согласованных действий, чтобы сохранить баланс между защитой природы и интересами фермеров.